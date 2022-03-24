台中人氣文青小店只賣「麻辣大腸麵線、香雞排、花枝丸」 3款銅板美食打天下！
udn走跳美食／糖糖
還有人沒吃過這間台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸的嗎～別懷疑，店名就是這麼長，店裡頭就只賣店名上的那三種品項，現在重新裝潢，走文青風路線，不管平假日人潮還是嚇嚇叫，下午三點開賣至晚上十點，當下午茶、晚餐或宵夜都行～
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸位在台中西區美村路一段21巷弄中，近勤美誠品、勤美草悟道、科博館、台中sogo百貨、金典酒店，因為店面在巷弄中比較不好停車，建議車先停在附近收費停車場或綠園道路邊停車格再走過來，吃完剛好可以再慢慢散步回去。
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸重新裝潢後，內用座位區變得更文青了，用餐環境也比之前好很多。
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸菜單
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸賣的品項很簡單，就只有大腸麵線、香雞排及花枝丸這三樣，賣了幾十年，依舊是這三樣。
大腸麵線 50元
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸的大腸麵線是採用手工麵線，麵線有粗有細，湯頭帶有柴魚香氣，裡頭大腸的量還不少，吃起來不會有腥味，冷掉超勾芡，熱熱吃會比較好吃一些。
如果喜歡吃辣的朋友，可以試試他們家的辣椒，是自己做的辣菜圃，吃起來香氣更迷人，會讓人越吃越涮嘴。
花枝丸 30元
花枝丸其實一份是四顆，其中一顆已經在糖糖的肚子裡了（笑），花枝丸一樣是現點現炸，口感非常Q彈，鮮味十足，吃的到微微花枝塊，搭配香酥外皮，還不錯吃。
雞排 65元
糖糖第一次吃大腸麵線配雞排就是這間，之前還想說怎麼會有人把雞排跟大腸麵線薩奏堆，沒想到意外的配，台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸的雞排都是現點現炸，內用會切塊，外帶一律不切，口味偏古早味，外皮炸的很酥脆，吃起來不油膩，裡頭的肉質還挺厚實的，趁熱吃還帶點雞汁，冷掉肉會稍微偏乾了些，口味沒有到很驚豔，但很耐吃。
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸就只賣店名上的三種餐點，口味見仁見智，糖糖是覺得還算不錯，是讓人會想要一訪再訪的銅板美食～
台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸
電話：04-23107858
地址：台中市西區美村路一段21巷16號
時間：15:00~22:00
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