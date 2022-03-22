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中西式一次滿足！台中「一起手作」義大利麵、海鮮粥統統有，還有神秘限定料理

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近台中太原火車站的「一起手作」不讓料理種類設限，店內從西式的義大利麵燉飯、三明治，到中式的炒麵、炒飯、海鮮粥通通有，老闆單純抱持著想把自己覺得美味的佳餚，熱騰騰的端上桌給客人品嚐的初衷，將全部的心力投入在「一起手作」裡，取名「一起」是希望不管做什麼都能與身旁重要的人同在一起，想要與重要的人一起做些什麼嗎？不如來「一起手作」吃頓飯吧！

來到一起手作不點個「蛤蜊遇上蛤蜊塔香青醬塔香燉飯」真會對不起自己！青醬常會給人味道強烈且容易膩口的刻板印象，但一起手作的青醬經過特殊比例的調整，吃起來較為順口與清爽，並選用個頭飽滿的新鮮蛤蜊，每一口燉飯都能品嘗到海味！

▲蛤蜊遇上蛤蜊塔香青醬塔香燉飯
▲蛤蜊遇上蛤蜊塔香青醬塔香燉飯

而另一款「鹽烤嫩牛茄汁肉醬義大利麵」也是經典之作，將新鮮番茄切丁後與特製香料下去熬煮成濃郁醬汁，並選用澳洲沙朗牛經過醃製後，再用奶油下去乾煎，牛肉軟嫩還帶了點嚼勁，一旁還附上沾滿蛋液的法式吐司可以沾著醬汁食用，番茄酸甜的清爽感讓人百吃不膩。

▲鹽烤嫩牛茄汁肉醬義大利麵
▲鹽烤嫩牛茄汁肉醬義大利麵

若想享受一頓豐富的早午餐則可以來份「嫩雞厚蛋起司三明治」，一端上桌厚實的程度充滿衝擊感，店家使用三層吐司下去製作，連大食怪都能滿腹！用料上則選用台灣無骨雞腿肉經過醃製過再下去煎煮，吐司烤過帶點焦香感再夾上新鮮番茄、烤過的杏鮑菇、美生菜、小黃瓜、黑橄欖等豐富的配料，一口咬下只有滿足二字能形容！

▲嫩雞厚蛋起司三明治
▲嫩雞厚蛋起司三明治

想來點甜品的則可以點份「花生糖糯米球」，其實它就是台灣喜宴上常看到的花好月圓，可謂是大人小孩都喜歡的甜點！外脆內軟再搭上微甜的花生粉，迷人滋味絕不能錯過！

▲花生糖糯米球
▲花生糖糯米球

「一起手作」店內也有提供不定期的神祕限定料理，讓顧客每次來都有新奇感，也會期待下次再次拜訪一起手作，不如現在就出發去「一起手作」吃頓飯吧！

一起手作

店家地址：台中市北屯區太原路三段552號

連絡電話：0916 284899

營業時間：07:00-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZM8SlZ


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義大利麵 吐司 燉飯

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