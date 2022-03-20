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隱身在草屯的精緻手作簡餐　「七彩神仙魚主題餐廳」優美融入魚的元素

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於草屯大成街上的「人本自然七彩神仙魚主題餐廳」，顛覆了複合式餐廳總是用調理包的刻板印象，人本自然堅持手作，每日選用市場新鮮的漁獲與肉品，搭配當季蔬果作為配菜，每次來都會有不同的驚喜。而人本自然的建築設計也是一大亮點，充滿禪意的設計與流水植物造景，並把魚優游的優美姿態融入在整棟建築中，連建築物外觀都運用巧思藏了9隻魚在其中，下次來不妨試著找看看！

▲找找哪裡有9隻魚？
▲找找哪裡有9隻魚？

老闆將個人的興趣與餐廳做結合，從外觀到建築內裝都融入了魚的元素，並提供民眾免費參觀，許多學校戶外教學也會特別帶領學生來此認識七彩魚，而老闆飼養的七彩魚也曾獲得世界冠軍的殊榮。

來到人本自然記得要嚐嚐定食套餐，像是【鮮露清蒸鱸魚】就十分受歡迎，店家挑選最適當料理的大小，以清蒸的方式凸顯出鱸魚的鮮甜，並貼心的幫客人去除細刺，再搭配上4樣配菜、湯品、水果與紅茶，精緻的配菜完全顛覆簡餐店的傳統。

▲鮮露清蒸鱸魚
▲鮮露清蒸鱸魚

▲配菜竟然有三杯雞！
▲配菜竟然有三杯雞！

而主廚推薦的私房菜【紅麴味噌佐胡麻醬松阪豬】也是饕客必點款，選用每日直送的溫體台灣豬肉，以養生紅麴與日式味噌下去醃製，再以小火下去慢烤，將日式與中式做一個融合，吃起來有味噌淡淡的香氣，Q彈脆口的松阪豬也可搭一旁西式的胡麻醬食用，擁有多層次的吃法與風味。

▲紅麴味噌佐胡麻醬松阪豬
▲紅麴味噌佐胡麻醬松阪豬

喜愛義大利麵的則不要錯過【羅勒青醬海鮮總匯義大利麵】，選用頂級義大利麵第一品牌Barilla，並調整成台灣人也能接受的Q中帶硬，將迷人的麥香呈現給饕客，並將青醬調整成較為清爽型，讓青醬不會蓋過海味，把海鮮的鮮甜凸顯出來，內含新鮮的淡菜、鱸魚、草蝦、小卷等海味，把滿滿的海味通通融入在這一盤裡！

▲羅勒青醬海鮮總匯義大利麵
▲羅勒青醬海鮮總匯義大利麵

▲選用整隻小管也太霸氣！
▲選用整隻小管也太霸氣！

▲飲品部分也以產地直送為主，就想讓客人喝到最好的！(玉山高山冷泡茶/白毫東方美人冷泡茶/英式錫蘭鮮奶茶)
▲飲品部分也以產地直送為主，就想讓客人喝到最好的！(玉山高山冷泡茶/白毫東方美人冷泡茶/英式錫蘭鮮奶茶)

人本自然七彩神仙魚主題餐廳

店家地址：南投縣草屯鎮大成街100號

營業時間：11:00-14:30/17:00-21:00

連絡電話：0492326338

粉絲專頁：https://bit.ly/3pbM2g2


延伸閱讀>>草屯圓環旁「異國料理」複合式餐廳，聚餐、約會新口袋名單

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義大利麵 海鮮 主題餐廳

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