「摩艾石像泡芙」回歸！台中旅禾泡芙之家造型飲也好拍　小泡芙才16元

甜點好吃視覺也很重要！

這家「旅禾泡芙之家」從視覺到味覺都合格，有巨大摩艾石像還有大猩猩舉啞鈴，都還有超大泡芙裝飾，尤其是重磅回歸的摩艾咬一口，利用摩艾麵包結合泡芙太療癒了，而且最便宜小顆泡芙也才16元，裡面超多甜點都想買～

旅禾泡芙之家 在哪？

旅禾泡芙在台中有四間分店，除了五權七街總店，還有園區店、審計旗艦店和忠明店，遊客幾乎都是去審計旗艦店，但是審計新村每到假日總是人滿為患，建議可以前往總店購買，兩店距離約七分鐘車程。

【總 店】

電話：04-23756858

地址：台中市西區五權七街122號

營業時間：10:00~21:00

【審計旗艦店】

電話：04-23010808

地址：台中市西區美村路一段343號

營業時間：10:00~21:00

不只審計旗艦店門口好拍，連總店門口也好吸睛呢！大猩猩舉著泡芙啞鈴真是可愛～

超大的泡芙一顆多少啊？如果真的有賣，至少可以吃上一個星期。

旅禾泡芙除了常見圓形泡芙，還有全台唯一的摩艾石像造型泡芙，媽呀！太可愛怎能不下手，尤其是粉領族們看到肯定會尖叫，一旁的草莓可頌也是熱賣商品，日本進口麵粉及上奶油層層疊桿，加上草莓點綴，都忘了到底誰才是主角？

冷藏櫃也有摩艾石像的蹤影！單吃甜點會很膩，剛好需要來點飲料。

搭上草莓季！草莓系列的點心特別討喜，就連沒有特別愛草莓的我，都會為草莓甜點瘋狂，戚風蛋糕加上主角草莓，看起來很好吃太加分了～

摩艾石像 造型飲料

只能說摩艾石像太討喜了，為了瓶子還是要買單，只有冬瓜檸檬茶一種口味，酸甜交織兩種風味都很保守。

草莓戚風蛋糕

可愛點心總是讓人不自覺嘴角上揚！香草蛋糕填入北海道牛奶餡，擺上一大顆新鮮大湖草莓，軟綿的蛋糕加上濃厚不膩的鮮奶油，搭配底部酸甜的草莓醬，還滿好吃呢～

巧克力菠蘿泡芙

菠蘿泡芙有生乳、巧克力、芒果、草莓、芋頭和檸檬口味，特別選了巧克力來吃，巧克力內餡採用70%苦甜巧克力，再加入純鮮奶與頂級奶油，以16元來講還真沒什麼好挑惕。

一口咬下就能感受菠蘿泡芙皮的薄脆香，巧克力內餡填約2/3，吃起來不會過甜膩，滿嘴還都是巧克力香。

北海道生乳×香濃焦糖

新口味焦糖泡芙28元/顆，比剛才巧克力泡芙大一點，內餡更是直接填滿！香濃的焦糖醬加入鮮奶油調製，忍不住輕輕抿舔一口，好有層次的焦苦甜香氣，焦糖香更是直搗味蕾，讓我忍不住一口接一口，這真好吃耶～

摩艾咬一口

重磅回歸的摩艾咬一口！黑嚕嚕的摩艾石像戴了泡芙帽，嘴裡還咬了一顆泡芙，價錢也調漲到每顆68元，泡芙都是獨立單盒包裝，很適合送人喔～

模樣討人喜歡！送給同事大家都會喜歡。

泡芙帽餡是天然香草莢做的奶油餡，嘴裡咬的是芝麻卡士達泡芙，中間摩艾麵包有乳酪夾層，一種甜點可以吃三種風味，這樣搭配不錯耶～

摩艾石像 戴泡芙帽

審計店的巨大泡芙摩艾超吸睛！趁著還沒有營業，沒有遊客再排隊，趕快來拍拍！忠明分店也有巨無霸泡芙涼亭可拍喔～

趁著審計新村還沒開始一併走走，來審計新村至少超過五次，只有這次能拍到空景。

超美的審計新村，彷彿來到另一個是世界村落，我超愛這的！

＊有造型療癒的點心，總是能幫人帶來幸福愉悅感，最便宜的小泡芙一顆才16元，還能和超大摩艾石像合影，真的太有趣了～

旅禾泡芙之家(總店)

電話：04-23756858

地址：台中市西區五權七街122號

營業時間：10:00~21:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Puff.Home/

官網：https://www.luhopuff.com/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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