台中8間「清水美食小吃」　王塔米糕、燒炸粿、牛三寶麵平價有水準

Ann和榜哥最後一次到台中清水就是N年前到梧棲漁港走跳買魚貨的那一次，每每經過清水就只會到國道三號的清水服務區休憩，完全都沒想過要來清水市區走跳。殊不知，清水區這麼熱鬧不僅有超多小吃美食還有不少景點可以走跳，像是高美濕地、梧棲漁港、紫雲巖、鰲峰山公園、清水鬼洞、牛罵頭文化園區等，假日安排一趟清水吃喝玩樂之旅還真的挺不錯！

台中的清水區，舊稱為牛罵頭，鄰近台中的神岡區、梧棲區、沙鹿區、大甲區、大安區、外埔區，同時清水也是台中海線地區面積最大的行政區。在日治時期後，清水最繁華繁榮的區域就在大街路這一帶，繁華光景一路維持到1935年的新竹–台中地震為止。在大地震後，台灣總督府對台灣中部展開全面性都市更新，市容整頓後也宣告清水的重心西移，但到現在清水的中山路、光復街、新興路這一區域還是清水繁華熱鬧的地段。這一次就來看看Ann和榜哥帶著蔬果姐妹來到清水市區吃吃喝喝了哪些清水美食/清水小吃呢？

●樹下阿婆粉圓

參拜完紫雲巖的觀世音菩薩後，走出廟當然就要來買一杯樹下阿婆粉圓的飲品來吃(喝)。樹下阿婆粉圓的飲品每杯都是30元，可任選1~3種配料，有熱、冰、少冰、去冰可以選擇，熱熱的天當然就要選擇少冰或是正常冰來享用。

樹下阿婆粉圓的配料有綠豆、粉圓、粉粿、梅子等可以選擇，用料都挺實在，不會過於死甜，而這天我們就選了一杯內有綠豆、粉圓、粉粿來吃喝，一瞬間就被蔬果姐妹給秒殺，又再去買第二杯來享用。

樹下阿婆粉圓

營業時間：08:00-17:30

營業地址：台中市清水區大街路206號

●阿文肉圓

鄰近紫雲巖的阿文肉圓，接近中午11點一營業就可看到選擇外帶的人潮在排隊，而內用的朋友可以直接進去店內找尋空位，若遇到店內用餐客滿，店家有設立內用排隊區在這等候就可以。

阿文肉圓除了肉圓之外還有湯品跟小菜等可點選，而這天我們就點了一粒40元的肉圓兩份(分辣跟不辣)以及一碗45元的綜合丸子湯，肉圓的皮很Q且看似很油膩其實整體吃起來剛剛好，愛吃辣的朋友就要記得選辣的來吃喔！綜合丸子湯內有魚丸、貢丸、翡翠花枝丸，每個丸子各有自己的特色，小孩們很喜歡。

阿文肉圓

營業時間：11:00-售完為止(周一公休)

營業地址：台中市清水區北寧街10號

營業電話：04-2623-2780

●王塔米糕店

台中清水的米糕是遠近馳名，每家生意都很好，各有各的特色也各有各的喜好者，而會知道王塔米糕主要是朋友的推薦，她說王塔米糕有少見的”蚵乾”，想當然就要來品嘗看看。

不論內用外帶都要先在王塔米糕的點餐區排隊點餐再付款，接著再依序拿著餐點清單明細給服務人員，就可以拿到自己的餐點；而這天我們點選一份45元的米糕跟一份50元手工鑲肉油豆腐湯，也看到不少饕客點選米糕還會再加減一顆滷蛋。王塔米糕的味道跟米糕的口感，Ann我很喜歡，但不是說有蚵乾嗎？怎麼都沒看到！手工鑲肉油豆腐湯的湯品，自己是蠻喜歡也蠻推薦，在油豆腐外層鑲上一塊肉，真的很特別！

王塔米糕店

營業時間：09:30-20:30

營業地址：台中市清水區中興街30-1號

營業電話：04-2622-3299

●小赫霜淇淋

走出王塔米糕，準備找尋下一攤小吃美食時，檸檬妹眼睛非常之亮的看到小赫霜淇淋，放慢腳步小小聲地對我們說”想吃冰”！也想說這麼熱的天氣吃個冰消暑一下也不錯，就帶著她們去買霜淇淋吃。

小赫霜淇淋還有許多茶類飲品可以選擇，這天的霜淇淋口味只有草莓跟巧克力可以選擇，而我們就直接點了綜合口味來享用，價格35元，好不好吃就見仁見智，小孩開心喜歡就好了！

小赫霜淇淋

營業時間：10:30-20:30(周一公休)

營業地址：台中市清水區中興街15號

營業電話：04-2622-5886

●清水三代燒炸粿

台中清水燒炸粿也是很多家，每家生意也都不錯，而我們選擇的是在新興路準備走往市場的這家清水三代燒炸粿，有賣肉炸(40元)、蚵炸(40元)、鹹粿(20元)、甜米糕(20元)。

這天我們就直接四樣都各買一個來品嘗，肉炸就是我們認知的肉嗲，除了肉之外包在裡面的蔬菜會因為季節而不一樣，所以算是季節限定；蚵炸則是蚵嗲，韭菜給得滿滿，吃起來很過癮；鹹粿是芋頭粿(蘿蔔，甜米糕則是有著淡淡的甜味但不會讓人覺得膩口。簡單說清水三代燒炸粿用料都挺時在，不論單吃或是沾醬來吃都很不錯。

清水三代燒炸粿(新興路)

營業時間：平日07:30-12:30假日07:30-14:00(周三公休)

營業地址：台中市清水區新興路268-1號

●老士官擀麵店

鄰近清水國小的老士官擀麵店是這次我們夫妻倆來清水品嘗小吃美食超級喜歡也非常推薦的店家，老闆也很親切又風趣喔！老士官擀麵店對於清水人來說就是來吃早午餐的概念。來到老士官擀麵店用餐，統一都是在外面點餐，內用的話可以先自行找位子，若愈人多客滿就先在門口等一下，服務人員都會貼心的安排，而外帶就是在店外些微排隊等候。

老士官擀麵店除了招牌擀麵外還又其他加上配料的湯麵、湯品、小菜等可以點選，這天我們就點了一碗大碗60元的擀麵還有一碗55元綜合湯(餛飩、蛋、豬肝、菜、丸子等)，擀麵很Q很有嚼勁且有麵香味，忍不住會一口接著一口；綜合湯的湯頭偏淡，但配料給得很實在，用薑絲來壓豬肝的腥味，這碗綜合湯真的不錯！

老士官擀麵店

營業時間：平日08:00-13:30假日07:00-13:30(周一公休)

營業地址：台中市清水區鎮南街81之12號

營業電話：04-2623-8730

●清水牛肉麵

鄰近清水分局的清水牛肉麵，來用餐的朋友千萬不要亂停車，附近可有停車場停車，而清水牛肉麵的餐點選擇有挺多，不吃牛肉的朋友這也有水餃、餛飩麵、酸辣麵等等可以選擇，還有出冷凍真空調理包可以買回家自己料理來吃。

這天點了一碗180元的牛三寶麵，內有牛肚、牛肉、牛筋等，牛肚很Q彈且有嚼勁，牛肉跟牛筋都滷得很軟嫩，很有入口即化的好滋味，麵條的口感算有嚼勁而紅燒湯頭有點偏鹹，但整體來說牛三寶麵的水準是有的！

清水牛肉麵

營業時間：10:00-20:30

營業地址：台中市清水區鰲峰路18號

營業電話：04-2623-8930

●阿財米糕店

眾多清水米糕店就屬阿財米糕店的評價數最高，還沒走到阿財米糕店就可看到人滿為患的狀況，周圍就是滿滿的人車，不時都可看到人車爭道的狀況，簡單說就是生意好啦！而來阿財米糕店的朋友們，若要內用則先自行找位子，再派出一人來排隊點餐；外帶的朋友就是直接排隊點餐。

這天我們點了一份45元的米糕以及一份45元在外頭少見的枸杞腦隨湯。米糕跟湯品來推薦，Ann很推薦阿財米糕店的枸杞腦隨湯，枸杞跟其他食補中藥材的搭配讓人覺得爽口，也完全壓住了內臟的腥味，不敢吃腦隨的玉米姐姐嘗試吃一口之後也說好喝。米糕則是上層的肥肉真的很肥美，但米糕的口感就偏硬反倒有點在吃鍋巴的感覺。

阿財米糕店

營業時間：10:00-19:00(周一公休)

營業地址：台中市清水區西寧路105號

營業電話：04-2622-9853

Ann和榜哥推薦分享了以上這麼多家在清水紫雲巖周圍我們品嘗過的小吃美食，其實還有很多家我們沒分享到，像是其他米糕店、其他家的燒炸粿、其他家的肉圓店、橋頭冰等，開車前來的朋友，清水市區的停車場也有很多可以選擇，像是紫雲巖前方的停車場、王塔米糕紫雲巖停車場、牛罵頭收費停車場等，吃飽喝足後，清水還有不少景點可以走跳，像是高美濕地、梧棲漁港、紫雲巖、鰲峰山公園、清水鬼洞、牛罵頭文化園區等，假日安排一趟清水吃喝玩樂之旅還真的挺不錯！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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