台中市區無敵夜景全覽！隱身20樓的高空咖啡酒吧　品冰釀咖啡、手作甜點

以往想要俯瞰美麗夜景總是要跑得很遠，但其實位在台中市區就有一處高空咖啡酒吧，位於台灣大道與五權路交叉口高樓裡的「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」，樓下是彰化銀行，樓上想不到竟然有一間可以眺望台中市景的咖啡酒吧。

搭乘電梯上到20樓即可看到美麗的市區景色，白天與晚上的景色各有風味，十分適合黃昏或是夜晚時刻來訪，既可以俯看車水馬龍中的夕照，還能觀賞市區的絢麗夜色，店內裝潢低調奢華，配上輕柔的音樂，置身於此彷彿掉進了時間的黑洞中，讓人可以愜意的享受片刻的悠閒時光。

▲還貼心的設立放飲料的地方，可以站著邊欣賞風景邊喝飲料

而「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」的咖啡豆都是自己烘製而成，透過獨家的六道工法製程能量烘豆工藝，萃取出低咖啡因卻帶有高香氣濃醇香的咖啡，整體風味滑順厚實.清新甘醇，就連喝咖啡會心悸或是胃食道逆流的人都可以接受，晚上來欣賞夜景喝杯咖啡也不用擔心睡不著喔！

▲人數多也有提供包廂的選擇

極品酒香冰釀(無酒精)

通常聽到酒香冰釀咖啡都會以為有加了幾滴的酒精在裡頭，但「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」卻以特殊手法製作，藉由過桶讓咖啡帶點酒香，讓不喝酒的人也可以品嘗酒香的氣息，而且還有威士忌、葡萄酒、伏特加、白蘭地可以選擇，入喉一開始是咖啡的香氣在舌尖迴繞，慢慢到了舌根才帶出酒香的尾韻，彷彿酒香與咖啡香完美的在口腔中跳起來華爾滋。

▲咖啡磚做成玫瑰造型十分別緻

松露牛肝菌菇薯條

以夏季松露搭配上牛肝蕈醬完美融合，配上經過調味過的酥脆的薯條以及現刨的切達起司，薯條單吃就能品嘗到椒鹽與蒜粉的絕妙滋味，沾一點特調的松露牛肝菌菇醬，每一口都是濃濃的松露香氣，絕妙的比例搭配讓人難忘！

提拉米蘇

店內的甜點完全手工製作，不同於普通的提拉米蘇，除了添加六道espresso以外，還加入了成人限定的酒精在裡頭，綿密的口感中帶著層層堆疊的酒香，微苦微甜的絕妙滋味讓人吃過一次就上癮。

Leviosa 20F職人咖啡×微醺

店家地址：台中市西區台灣大道二段2號20樓

營業時間：16:00-02:00

連絡電話：04 22012591

粉絲專頁：https://bit.ly/3rxvO3k





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