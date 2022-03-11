台中市區無敵夜景全覽！隱身20樓的高空咖啡酒吧　品冰釀咖啡、手作甜點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

以往想要俯瞰美麗夜景總是要跑得很遠，但其實位在台中市區就有一處高空咖啡酒吧，位於台灣大道與五權路交叉口高樓裡的「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」，樓下是彰化銀行，樓上想不到竟然有一間可以眺望台中市景的咖啡酒吧。

搭乘電梯上到20樓即可看到美麗的市區景色，白天與晚上的景色各有風味，十分適合黃昏或是夜晚時刻來訪，既可以俯看車水馬龍中的夕照，還能觀賞市區的絢麗夜色，店內裝潢低調奢華，配上輕柔的音樂，置身於此彷彿掉進了時間的黑洞中，讓人可以愜意的享受片刻的悠閒時光。

▲還貼心的設立放飲料的地方，可以站著邊欣賞風景邊喝飲料
▲還貼心的設立放飲料的地方，可以站著邊欣賞風景邊喝飲料

而「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」的咖啡豆都是自己烘製而成，透過獨家的六道工法製程能量烘豆工藝，萃取出低咖啡因卻帶有高香氣濃醇香的咖啡，整體風味滑順厚實.清新甘醇，就連喝咖啡會心悸或是胃食道逆流的人都可以接受，晚上來欣賞夜景喝杯咖啡也不用擔心睡不著喔！

▲人數多也有提供包廂的選擇
▲人數多也有提供包廂的選擇

極品酒香冰釀(無酒精)

通常聽到酒香冰釀咖啡都會以為有加了幾滴的酒精在裡頭，但「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」卻以特殊手法製作，藉由過桶讓咖啡帶點酒香，讓不喝酒的人也可以品嘗酒香的氣息，而且還有威士忌、葡萄酒、伏特加、白蘭地可以選擇，入喉一開始是咖啡的香氣在舌尖迴繞，慢慢到了舌根才帶出酒香的尾韻，彷彿酒香與咖啡香完美的在口腔中跳起來華爾滋。

▲咖啡磚做成玫瑰造型十分別緻
▲咖啡磚做成玫瑰造型十分別緻

松露牛肝菌菇薯條

以夏季松露搭配上牛肝蕈醬完美融合，配上經過調味過的酥脆的薯條以及現刨的切達起司，薯條單吃就能品嘗到椒鹽與蒜粉的絕妙滋味，沾一點特調的松露牛肝菌菇醬，每一口都是濃濃的松露香氣，絕妙的比例搭配讓人難忘！

提拉米蘇

店內的甜點完全手工製作，不同於普通的提拉米蘇，除了添加六道espresso以外，還加入了成人限定的酒精在裡頭，綿密的口感中帶著層層堆疊的酒香，微苦微甜的絕妙滋味讓人吃過一次就上癮。

Leviosa 20F職人咖啡×微醺

店家地址：台中市西區台灣大道二段2號20樓

營業時間：16:00-02:00

連絡電話：04 22012591

粉絲專頁：https://bit.ly/3rxvO3k


延伸閱讀>>台中北屯少女風餐酒館，牆上掛滿乾燥花，老闆娘超freestyle

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 酒吧 夜景

延伸閱讀

敏實科大將AI技術應用於烘豆 讓咖啡更能呈現最佳風味

韓妞必訪！台北中山新開韓系餐廳「娘子家咖啡」　美如置身韓國街頭

歡慶女神節！85℃今起連7天 全系列咖啡第2杯半價

不限時+慢步調！ 台中「咖啡地方」座落老眷村 盡情享受愜意時光

相關新聞

台中市區無敵夜景全覽！隱身20樓的高空咖啡酒吧　品冰釀咖啡、手作甜點

在尋找城市中屬於自己的綠洲嗎？想要登上高處俯視夜景享受片刻的寧靜嗎？台中有一處隱身在高樓中的咖啡酒吧「Leviosa 20F職人咖啡×微醺」，不僅提供精心特調的美酒還有低咖啡因高香氣的香醇咖啡，連甜點都是親自手作，搭配一覽無遺的台中百萬夜景簡直無敵！

彰化好吃好玩一日遊！親子樂園、水管屋內用餐真好拍　壓軸吃爆鹿港老街

udn走跳旅遊／YUKI 彰化一日遊，順遊彰化親子景點行程不繞路輕鬆玩，餵動物、開小火車、玩水玩沙，一路逛去新的鹿港彰化網美景點，還有鹿港老街吃吃喝喝，行程滿滿大人小孩都開心。 彰

全台最巨無霸的沖繩飯糰！台中「不握松飯糰」炸蝦拼豬排張大嘴巴也無法一口塞

udn走跳美食／糖糖 台中沖繩飯糰再一間！這間位在台中一中商圈的不握松飯糰，主打沖繩飯糰，還有可愛的三角飯糰，米飯均使用越光米加上養生藜麥米，裡頭的配料超浮誇，多到就算把嘴巴張到最大也無法一

台中3家「老派特色咖啡廳」　超過40年的人氣老店、吃稀飯配咖啡才道地

標榜好看又好拍的咖啡館，一家接著一家開，但在如此飽和的市場裡，店家汰換率可說是極高。然而，見證了時代的遞嬗，依然屹立不搖的老派咖啡館，究竟有什麼魅力，讓人就是想一去再去呢？今天我們要介紹給大家三家位在台中的老字號咖啡廳，或許能成為你的口袋名單，或是下次造訪這座城市的原因也說不定！

名虎.肖虎.身穿虎統統優惠！台中超CP值「拾鑶」平價鍋物推薦，最低258元起還有「龍蝦買1送1」

udn走跳美食／ShengYao 台中火鍋店多如牛毛，但要說到讓人印象深刻的就不能不提這家"拾鑶鍋物"了，店家在台中已經開了五年，除了太平、北屯兩家店之外就連桃園也都有分店，他們鍋物主打平價

不限時+慢步調！ 台中「咖啡地方」座落老眷村 盡情享受愜意時光

台中霧峰光復新村保有民初古樸的老宅，隨著許多創業青年的進駐後現已成為新一代的文藝聚落。於此你可以在歷史的薰陶下，品著一杯咖啡享著遠離塵囂的時光，感受慢步調的愜意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。