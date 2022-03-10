台中3家「老派特色咖啡廳」　超過40年的人氣老店、吃稀飯配咖啡才道地

標榜好看又好拍的咖啡館，一家接著一家開，但在如此飽和的市場裡，店家汰換率可說是極高。然而，見證了時代的遞嬗，依然屹立不搖的老派咖啡館，究竟有什麼魅力，讓人就是想一去再去呢？今天我們要介紹給大家三家位在台中的老字號咖啡廳，或許能成為你的口袋名單，或是下次造訪這座城市的原因也說不定！

中非咖啡館｜今天，你想來份鬆餅還是香蕉船

1977 年從批發咖啡豆做起，「中非咖啡館」開業至今，已逾四十個年頭，是一間可以同時看到老中青三代客人的人氣咖啡廳。店家座位提供對坐包廂式沙發和圓桌，而牆上掛著古典畫作，一旁的透光窗簾搭配店內昏黃燈光，整體裝潢營造出典雅又懷舊的氛圍，一不留神可能就會待上一整天呢。

圖／IG@potatosummer

至於菜單的部分，中非咖啡以虹吸式咖啡壺煮為主，此外還另有義式咖啡、精品咖啡、茶飲與果汁，早上八點到中午供應活力早餐，中午過後則有午間輕食以及下午餐套餐，三明治、鬆餅、厚片吐司和香蕉船，餐點多到讓人會有選擇障礙呀！

圖／IG@xiaoyi.jpg

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地址：台中市西區四維街46號

營業時間：08:00-22:00

聯絡電話：04 2226 4361

巧園咖啡｜早餐吃稀飯配咖啡，才是老台中人的日常

「巧園咖啡」為座落於台中中區的三十年老店，店內空間呈狹長型，而紅色砌磚牆與木質吧台桌，則是為店家更添幾分懷舊復古感。早上若來到巧園咖啡，老闆會問你早餐要中式還是西式？中式早餐為清粥小菜，西式早餐則可選擇培根加蛋、火腿加蛋或厚片吐司，且皆附手沖咖啡。

圖／IG@yellowowpw

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在巧園咖啡，不難發現客人大多為中高齡族群，他們就像是來到自己家裡的廚房一樣，一邊吃早餐喝咖啡，一邊看報紙或閒話家常，完全是一個可以停下腳步，沈浸於咖啡香和溫暖氛圍的老地方。

圖／IG@yellowowpw

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地址：台中市中區自由路二段3號

營業時間：08:00-15:00（週日公休）

聯絡電話：04 2220 8803

華泰咖啡｜在曼巴咖啡發源地，一嘗濃郁帶有果香的絕妙口感

同樣也是位在中區的「華泰咖啡」，鄰近台中火車站，於 1984 年開幕至今，走過近四十年載的寒暑，木造地板和木質桌椅經過了歲月洗禮，顯得格外有味道。

圖／IG@pinkleaves

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華泰咖啡除了提供起士豬排煲、小火鍋、海鮮麵、炒飯等簡餐之外，最招牌的便是他們家的曼巴咖啡。據說當年老闆突發奇想，將一比一的曼特寧咖啡豆與巴西咖啡豆作為混合，曼巴咖啡就此誕生！所以有機會來到這邊，一定要試試店家招牌的虹吸式曼巴咖啡，一嘗其濃郁回甘的獨特滋味。

圖／IG@anitalin

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地址：台中市中區三民路二段18巷32號

營業時間：09:00-14:30；17:00-21:00（週二為 09:00-14:30）

聯絡電話：04 2224 0011

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