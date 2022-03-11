彰化好吃好玩一日遊！親子樂園、水管屋內用餐真好拍　壓軸吃爆鹿港老街

彰化一日遊，順遊彰化親子景點行程不繞路輕鬆玩，餵動物、開小火車、玩水玩沙，一路逛去新的鹿港彰化網美景點，還有鹿港老街吃吃喝喝，行程滿滿大人小孩都開心。

彰化順玩一日遊行程

第１站：就是愛荔枝樂園

第２站：別有洞天咖啡館

第３站：泳霖牧場

第４站：小美布丁蛋糕

第５站：水銡利廚衛生活村

第６站：小班長的家

第７站：和興青創基地

第８站：鹿港老街

行程很多請自行刪減，以自己有興趣的景點來安排！

彰化一日遊地圖

彰化一日遊景點推薦

就是愛荔枝樂園

就是愛荔枝樂園有天空闖關主題體健設施，大人小孩都能挑戰膽量，園區內另規劃有遮陽沙坑區、戲水池、小火車、大草皮、花海區，童話般的主題佈景也很適合拍照，還有Q版荔枝月老也是一大特色哦！

FB、官網

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

電話：04-8590909

收費方式：

✓12歲以上，每人門票100元。

✓6歲至12歲兒童，50元。

✓3歲至6歲兒童，30元。

免費：芬園鄉民(1人1證件)、身心障礙人士及1位愛心陪同者、未滿3歲幼兒者(請出示健保卡)

營業時間：

遊憩園區

開放時間：每日上午9:00至下午5:00

就是愛荔枝主題餐廳

平日營業時間；上午11:00至下午14:00

假日營業時間；上午10:30至下午15:30

別有洞天咖啡館

在水屋屋裡用餐也太酷了！而且超豪華，還配有冷氣及和室地板。【別有洞天】的水管屋分為室外草皮區獨立水管包廂及室內工業風半開放式水管座位，都非常適合親子聚會或是三五好友相約用餐。戶外草皮區讓孩子有地方跑一跑或吹泡泡，是個令人感到放鬆的且有趣的好拍照餐廳！

FB、菜單

地址：彰化縣花壇鄉花橋街25-16號

電話：04-787-4518

營業時間：週一公休 / 10:00~20:00

泳霖牧場

泳霖牧場免門票，一早7點就開了。牧場雖然佔地不大，不過可以讓小孩餵一下牛牛，一把牧草份量不多10元，也是餵的很開心。泳霖牧場的鮮奶土司和奶酪等鮮奶製品都很好吃，另有鮮奶饅頭、鮮奶冰棒，很推薦大家可以買來吃吃看。這裡算是一個田野中的小小休憩點喲！一旁就能去買小美布丁蛋糕。

FB

地址：彰化縣秀水鄉正興路206號

電話：04 768 9855

營業時間：7:00~19:00

小美布丁蛋糕專賣店

超不起眼的田野中蛋糕店，復古老店專賣布丁蛋糕，澎鬆濕潤的古早味蛋糕非常受歡迎，很多人都是一次買了10個帶走！是來到彰化必買伴手禮。

小美布丁蛋糕ＦＢ

地址：彰化縣秀水鄉番花路236號

電話：0933440830／047-690-617

營業時間：9:00~19:00 (每月第三週 日、一公休)

水銡利廚衛生活村

全世界最大水龍頭戲水池《水銡利觀光工廠》，可玩水玩沙，在廚衛生活村還能下午茶、喝飲料、吃火鍋，如果不趕時間，也能考慮讓孩子來體驗DIY哦！園區內的互動設施也很有趣，更不能錯過超逼真的3D美拍彩繪牆。

FB、官網

地址：彰化縣秀水鄉下崙村育民巷2號

電話：04 768 2712

營業時間：一二五9:00~17:00／六日9:00~18:00

小班長的家

小班長的家有很好拍的生態戶外園區，巨人的大書本吸睛度十足，另設置小朋友愛的沙坑都是免門票就可進來參觀跟玩耍。到彰化想買一些伴手禮，也蠻推薦來到這裡哦～咖啡包、餅乾都是蠻熱銷的產品，價格也不貴，是來到彰化可以規劃造訪的一個親子休憩點。

小班長的家FB

地址：彰化縣埔鹽鄉中華路270號

營業時間：9:00-18:00（週二公休）

電話：0966589276

和興青創基地

和興青創基地就位於鹿港老街附近，可以一起順遊。新創立的文創景點佔地並不大，不過天空步道和老房子拍起來是挺有味道的，是個小而美的美拍好去處，附近也有停車場很方便。

FB

地址：彰化縣鹿港鎮中山路108-8號

電話：04 777 0908

營業時間：10:00-20:00(星期一公休)

鹿港老街

鹿港老街美食～小本本筆記起來！我好愛逛鹿港老街，覺得範圍大，可以逛很久之外，而且美食多，還有古蹟可以欣賞，建築都保存的很完整，很值得一遊。逛累了也有一些特色的復古咖啡店可以坐下來休息，週邊鹿港藝術村、鹿港小鹿兒童公園、鹿港民俗文物館、鹿港鎮史館，也都是蠻適合帶小朋友一起同遊的彰化景點。

鹿港老街這裡要是認真逛的話，玩一天也是很合理哦！而鹿港老街伴手禮也是有很多選擇，像是老龍師肉包、阿振肉包、鄭玉珍鳳眼糕、麵茶、芋丸、牛舌餅，這些都是經典必買的特色伴手禮哦！還有凰珍囍餅是米可白的老家傳統餅店，我們上次就幸運的遇到米可白在店裡幫忙。

地址：彰化縣鹿港鎮瑤林街9號

營業時間：10:00-18:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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