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不限時+慢步調！ 台中「咖啡地方」座落老眷村 盡情享受愜意時光

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

咖啡地方」於純樸的光復新村內，其後門為著名的戲劇「一把青」拍攝場景。店內延續歷經風霜的老宅外貌風格，因此從家具的選用到器皿的使用皆同樣採用富有歷史感的老品，營造出如老家一般的懷舊氛圍。

店家提供露天及室內兩種座位區，在戶外庭院內你可以感受吹著溫暖的陽光，當太陽西下燈光亮起便成為許多年輕人歡聚的好選擇；在屋內則能感受如家一般的溫馨、舒適。兩種座位區皆無限制時間，讓許多遊客都能在此盡情放鬆。

▲咖啡地方不只販售單品咖啡與義式咖啡，還有提供精釀啤酒可做選擇。
▲咖啡地方不只販售單品咖啡與義式咖啡，還有提供精釀啤酒可做選擇。

▲在櫃檯旁陳列著老闆自己烘製的精品咖啡豆，各種韻味任君挑選。
▲在櫃檯旁陳列著老闆自己烘製的精品咖啡豆，各種韻味任君挑選。

手沖咖啡

雖然濾掛咖啡包便利，但新鮮現磨沖泡的咖啡才能保有最原始的風味。手沖咖啡的學問極深，從生豆烘焙深淺到研磨的粗細都會產生出不同的風味，而這也就是令老闆深深著迷的地方。在這裡不管是偏酸、帶果香還是擁有可可餘味的咖啡應有盡有，經過老闆純熟的沖泡後都是極緻的享受。

拿鐵

這杯由老闆特調濃縮與鮮奶調製而成的拿鐵，口感柔潤香醇，尾韻則帶堅果的甜香，剛入門咖啡的你不妨先從這杯開始。

乳酪蛋糕

店內販售的甜點由老闆的朋友每日現做直送而來，濃郁的奶酪配上酸甜的蔓越莓乾達到完美平衡，綿密的口感讓人每口都洋溢著幸福。

老闆在創業之前本就對於咖啡這學問擁有深厚的熱忱，在升格成為媽媽後鼓起勇氣開創了這家店並命名為咖啡地方，秉持一顆喜愛咖啡的心希望能帶給大家最純粹的所在，讓每個人都能在這裡得到最暖心的感受。

咖啡地方UNERCOFFEE

店家地址：台中市霧峰區信義路19-1號

店家電話：0928－363－865

營業時間：10：00 ～ 17：00（公休請洽粉絲專頁）

粉絲專頁： https://bit.ly/3srJfkq


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咖啡 拿鐵 甜點

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