新亮點！台中客家故事館開館 百年日式建築展現客家美好文化

【旅奇傳媒／編輯部整理】前身為原東勢公學校宿舍群的台中客家故事館，為一座百年日式建築，1921年建成後，見證東勢地區教育與發展的歷史足跡，經台中市政府修復現今保存三棟四戶，未來將規劃文化沙龍講座、草地音樂市集、深度的展覽等藝文活動，於2月20日正式開館啟用。

市府客委會指出，「台中客家故事館」正式開館，其中2棟現正舉辦「福虎賀歲年畫特展」，蒐羅約29位創作者、41幅年畫作品布置於館內，展至3月15日止；另1棟以「客家天地人傳說故事」作為常設展，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技，介紹東勢文化與民眾互動交流。不論是經由東豐綠廊騎車到東勢，或是開車到文化園區遊玩的遊客、市民朋友，都可以將旅遊動線延伸到台中客家故事館，再到美食街，整個串聯起來，停留在東勢的時間更長，可以體驗更多山城的美好。

市府客委會表示，特別選在農曆正月二十舉辦開館啟用典禮，是因為天穿日相傳是女媧補天的日子，在客家傳統習俗中，必須以甜粄來祭拜女媧娘娘，客家耆老口耳相傳，在這一天「男不下田、女不拿針」，特別注重讓大地休養生息，象徵永續發展、活化再生的意義。天穿日的故事同時也啟發愛護環境永續傳承的節能減碳環境保護意識，所以今天特別準備了甜粄、五色湯圓、五行三角圓等素食美食。

市府客委會說明，台中市山城區是台中市客家聚落文化保存最完整的地區，更是全國大埔客語最集中的地區，因此台中客家故事館背負著重大使命，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地，市府將在台中客家故事館三個空間規劃文化沙龍講座、草地音樂市集、深度的展覽等藝文活動，歡迎各地的遊客來山城體驗更豐富的客家文化。

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