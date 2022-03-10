全台最巨無霸的沖繩飯糰！台中「不握松飯糰」炸蝦拼豬排張大嘴巴也無法一口塞

台中沖繩飯糰再一間！這間位在台中一中商圈的不握松飯糰，主打沖繩飯糰，還有可愛的三角飯糰，米飯均使用越光米加上養生藜麥米，裡頭的配料超浮誇，多到就算把嘴巴張到最大也無法一口塞，挑戰全台最巨無霸的沖繩飯糰，小鳥胃的朋友們先跳過～

不握松飯糰位在台中北區中華路二段，近一中商圈、中友百貨、中國醫藥大學，平日除了早上，晚上也有販售，就算晚上想吃沖繩飯糰也吃的到。

不握松飯糰除了外帶，也有提供內用座位區，室外是一般的四人座位，室內則是大理石吧檯座位區。

餐點都是現點現做，採半開放式廚房，可以清楚看到餐點料理過程。

不握松飯糰菜單

不握松飯糰於每個月的第個週三13:30~14:30會提供30-50份的餐點給需要幫助的朋友，這點還挺加分的呢。

海陸雙拼豬雙醬 125元

不握松飯糰的海陸沖繩飯糰有兩種，一種是炸蝦拼豬排，另一種是炸蝦拚雞排，糖糖選的是蝦拚豬，份量有夠大，就算張大嘴也無法一口吃到全部的料，基底是越光米加藜麥米，搭配現炸豬排及炸蝦，裡頭還有生菜、醃蘿蔔及厚蛋，淋上自製青醬，口感豐富，吃完超級飽。

雙色起司Double蝦 135元

另一份雙色起司Double蝦，裡頭的雙色指的就是米飯直接升級成金色藜麥飯，不過店家似乎做錯了，糖糖吃的時候飯沒有黃色，裡頭是兩隻炸蝦，搭配起司、生菜及厚蛋，淋上明太子醬，炸蝦外皮超酥脆，交織著香濃起司，喜歡吃蝦的朋友可以點。

台中又多了間沖繩飯糰囉，不握松飯糰平日除了早上，晚上也能吃的到，用料非常實在，飯糰size超大顆，吃完讓你飽到不要不要的。

不握松飯糰

電話：04-24963977

地址：台中市北區中華路二段207號

時間：週一～週六07:30~13:30；16:30~19:00；週日07:30~13:30

臉書：https://reurl.cc/QjD332

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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