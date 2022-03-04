彰化花壇10間平價小吃美食！肥美爌肉飯、帶皮羊肉爐必點　肉圓加香腸才叫懂吃

老實說彰化花壇對我們這對夫妻來說是個小陌生的鄉鎮，每每來到花壇總是來匆匆去匆匆，因為我們N年前來花壇就是單純拜訪客戶，拜訪完畢想覓食就只會想到要去彰化市區、鹿港或是員林等鄉鎮，還真不曾停留在花壇市區找尋小美食。而這一次就來瞧瞧Ann和榜哥在花壇市區內吃喝了什麼？

彰化花壇的舊稱為茄苳腳，鄰近彰化市、芬園鄉、大村鄉、秀水鄉等鄉鎮，而花壇鄉主要以務農為主且以生產水稻為大宗，在市場上有名的金墩米就是來自花壇鄉；其次是茉莉花燻茶、西施柚、楊桃等，而花壇鄉內還有不少景點可以走跳，像是虎山巖、茉莉花壇夢想館、三春老樹、燕窩博物館等，那現在就來看看Ann和榜哥來到彰化花壇到底吃喝了什麼小吃美食囉！

●口庄肉圓枝

會知道這家口庄肉圓枝其實是榜哥同事分享的口袋名單，那位仁兄說他每每要回彰化老家一定會來這家吃肉圓，也一定會點上兩碗的肉圓加香腸，而且他還會把肉圓的湯汁全部吃(喝)光光。(肉圓加香腸耶！超特別的組合)

口庄肉圓枝鄰近彰化監理站，餐點基本上就是肉圓、香腸、湯品可選擇，但有多種組合套餐可以選擇，這天我們選擇了一份肉圓+香腸以及一碗綜合湯，一共85元。肉圓的外皮不算Q彈，肉餡口感不會很乾很老；香腸單賣是15元，依大小來說價格有點偏貴且偏鹹；綜合湯內有油豆腐、丸子等，湯頭口感很特別也很順口。

口庄肉圓枝

營業時間：10:00-18:00

營業地址：彰化縣花壇鄉中山路二段477號

營業電話：04-787-6128

●口庄順字號碗粿肉羹

口庄順字號碗粿肉羹也算是在地人的早午餐選擇之一，餐點的選擇有肉羹麵、乾麵、肉羹、碗粿、滷蛋，這天我們點了一碗35元的碗粿以及一碗小碗35元的肉羹湯。

我們是蠻喜歡肉羹湯湯頭的口感及味道，湯頭偏甜但不會很濃郁反倒是讓人覺得很順口，肉羹也很扎實Q彈；碗粿雖說內餡的肉不多，但口感及醬汁味道還算不錯！

口庄順字號碗粿肉羹

營業時間：06:15-11:00(周一公休)

營業地址：彰化縣花壇鄉中山路二段309號

營業電話：0931-102-911

●來品於每日手工現做湯包

位在花壇車站前安歆護理之家前的來品於每日手工現做湯包也是花壇人的早午餐選擇之一！來這沒有別的選擇就只有”湯包”可以選擇，而來品於的湯包都是每天手工現包現蒸，所以需要花點時間等候，湯包每份價位是60元，內有7顆，每顆湯包都是皮薄多汁咬下一口湯包，若不留意湯汁就會爆出來喔！因為都是外帶，店家也會貼心詢問醬料是要直接加還是另外裝，愛吃辣的朋友辣醬可要記得跟店家要喔！

來品於每日手工現做湯包

營業時間：05:30-12:30(周一公休)

營業地址：彰化縣花壇鄉中正路355號

營業電話：0938-092-600

●許記花壇肉羹

位在花壇公有零售市場內的許記花壇肉羹算是我們這趟來花壇吃吃喝喝推薦小吃美食之一，東西好吃就算了，店家親切又熱情很有在地人情味！

這天我們點了一份45元的爌肉飯跟一份50元的肉羹湯，真心的超愛許記肉羹的爌肉飯，飯煮的非常之好Q彈又好吃，而爌肉肥瘦適中，且魯的恰到好處；肉羹湯除了扎實好吃的肉羹外還有魷魚、筍絲、香菜等，簡單說就是一碗綜合肉羹湯，真心推薦這家許記肉羹給你們喔！

許記花壇肉羹

營業時間：07:30-13:00

營業地址：彰化縣花壇鄉中正路341號

營業電話：04-786-0206

●安昌肉圓

同樣也是位在花壇公有零售市場內的安昌肉圓，除了賣肉圓外還有碗粿、湯品可以選擇，生意好賣完可會提早收攤，這天來訪差一點點就沒吃到肉圓了，因為外帶的人真的很多且一次買的份量都很多。

這天點了一份30元的肉圓跟一碗20元綜合湯，對女生來說50元這樣的組合就可以吃飽飽，肉圓的皮很Q彈，內餡的豬肉不會有豬腥味，醬汁不會過於鹹反倒讓人覺得是清爽型的肉圓；而綜合湯的湯頭別於一般都是蘿蔔熬煮的湯，安昌肉圓的湯有點淡淡的中藥味，上網查才知道是用甘草去熬煮，難怪這麼特別，真心的喜歡安昌肉圓的綜合湯。

安昌肉圓

營業時間：08:00-中午

營業地址：彰化縣花壇鄉中正路203號(2.3號攤)

營業電話：04-786-7763

●阿來羊肉

位在在花壇公有零售市場的阿來羊肉算是來到花壇鄉必吃的美食之一，民國39年開業至今超過70年，用餐時間直接說”生意好到爆棚”，而且是從早賣到傍晚五點，晚上要來吃可是吃不到喔！

阿來羊肉的餐點選擇有一般的羊肉湯品、麵線、青菜炒羊肉系列、羊肉爐以及加點涮羊肉爐的肉片、內臟等等，而這天我們就點了一份500元的帶皮羊肉爐，帶皮羊肉算是目前在市面上不多見，重點是價位不高份量很夠，湯頭很順口，連蔬果姐妹都很愛喝；另外又點了一份30元市面上少見的羊油乾麵線，味道很特別無法形容，好奇這麵線的朋友可以來嘗鮮看看。

阿來羊肉

營業時間：08:00-17:00(周一公休)

營業地址：彰化縣花壇鄉花壇街288巷22號

營業電話：04-786-4262

●趖老担麵攤(水里)

位在光明路上的這家趖老担麵攤也是我們這趟來花壇很驚豔的一家麵店喔！都 過了用餐時間，店內還是高朋滿座，而來到這用餐的朋友們一定都會點上一碗豬油拌飯或是豬油拌麵(乾麵)，小菜的部分，店家其實也會依用餐人數做簡單的搭配。

這天我們點了一碗(小)15元的豬油拌飯，一碗(小)35元的豬油拌麵以及一份小份60元的小菜，這邊要說大小碗的豬油拌飯份量真的差很多，豬油拌飯的豬油香味真的很夠且不會太鹹，讓人順口到一口接著一口吃；乾麵的話就是淡淡的豬油香味而已，但麵整體的口感很不錯；小菜就是豬肝連等處理的都算不錯！

趖老担麵攤(水里)

營業時間：11:30-18:30(周日公休)

營業地址：彰化縣花壇鄉光明路70-2號

營業電話：04-786-0209

●阿宏豬腳爌肉專賣店

位在省道上的阿宏豬腳爌肉專賣店也算是花壇人氣夯店，一旁還附設免費停車場可停車，專賣豬腳、爌肉還可以加價變成豬腳便當、爌肉便當，除了這些以外，他們還有多樣的小菜以及真空包裝系列的豬腳、東坡肉、蹄膀筍乾等可以點選。內用的朋友一旁還有湯品可以免費喝喔！

這天我們就只點了一份豬腳飯跟一份爌肉飯一共130元，整體的口感味道都還算不錯，但就是對於豬腳跟爌肉都冷冷的，讓我有點失落，回家有再加熱來吃就覺得還可以。

阿宏豬腳爌肉專賣店

營業時間：10:30-19:00(周日公休)

營業地址：彰化縣花壇鄉中山路一段380號

營業電話：04-787-9117

●花壇鍋貼大王

位在花壇街上的的花壇鍋貼大王，營業時間是下午4點到晚上10多左右，除了鍋貼以外還有蒸餃、湯品可以點選，算是在地人晚餐、消夜場的點心選擇。

花壇鍋貼大王近期都些微調漲，鍋貼一份45元，內有10顆鍋貼；蒸餃則是一份40元，同樣也是10顆；這天我們只有點一份鍋貼，外皮間的算酥脆，但說真的鍋貼還挺小顆而且內餡的餡料也不多，但味道還算夠，路過可以嘗鮮看看，不需要專程過來買來吃。

花壇鍋貼大王

營業時間：16:00-22:30(周三公休)

營業地址：彰化縣花壇鄉花壇街412號

營業電話：0953-878-515

●小時候豆標

位在花壇鄉與大村鄉交界處省道上的這家小時候豆標也是Ann和榜哥這趟來花壇推薦的名單之一，生意好到爆棚，開車前來的朋友可以將愛車直接暫停至路邊即可，因為排隊點餐到結帳速度很快，餐點的選擇真的很多，除了原味豆標、其他口味的豆標，還有甜甜圈、玉米餅、小餅、水煎包、蔥餅等等許多餅類可以選擇，不論是買回家在路上當點心吃還是當早餐、下午茶、消夜來吃都很不錯，價位便宜又好吃，難怪生意好的不得了！

小時候豆標

營業時間：07:30-18:30

營業地址：彰化縣大村鄉中山路三段152號

營業電話：04-852-8431

Ann和榜哥分享了以上這幾家在彰化花壇的小吃美食，相信還是有很多在地特色小吃美食我們沒有分享到沒品嘗到，但這次前訪有吃到幾家不錯的小吃就已心滿意足了，像是許記肉羹、阿來羊肉、小時候豆標等，就簡單地分享給你們囉！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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