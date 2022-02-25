在四季皆美的日月潭吃Brunch！「遊牧Nomad Day」手作肉桂捲必點　沿湖邊散步愜意升級

一年四季都美得不像話的日月潭，一直是旅人放鬆享受的首選觀光景點，有沒有推薦的日月潭早午餐？或者愜意享受的咖啡廳下午茶呢？座落於日月潭的遊牧Nomad Day今年三月開幕，在熙來攘往的中山路成了在地的新矚目。

遊牧 Nomad Day · 日月潭早午餐

營業時間：09:30 – 18:00 (不定期公休日公佈於遊牧FB及遊牧IG)

南投縣魚池鄉中山路180號

訂位專線：0978－488419

早餐時段9:30-14:00每人低消一份餐點 / 14:00-18:00每人低消一杯飲品 / 用餐時間限制1.5小時

你曾迷戀過充滿靜謐感的日月潭嗎？繼上次租腳踏車環日月潭旅程之後，再次踏上這裡，一年四季都很美的日月潭。

位在日月潭精華地段的遊牧 Nomad Day，純白外觀，店內不算大，以木質調與綠植栽搭配，波西米亞風格中散發暖意氛圍，假日建議提前預約！自行開車的旅人可以將車停在中興水社停車場（假日一個小時$40），至遊牧Nomad Day僅需不到5分鐘步程。

日月潭 · 遊牧Nomad Day營業時間為 9:30-18:00

我們近中午抵達遊牧，已有不少旅人正用餐中。日月潭游牧提供早午餐、咖啡及甜點品項，我們點了遊牧法式大早餐、櫻桃鴨胸 焦糖洋蔥窯烤三明治、甜點及飲品。

遊牧菜單 · 遊牧法式大早餐

遊牧法式大早餐 $285

遊牧法式大早餐新鮮沙拉淋上巴薩米克醋，比較特別是使用當地野菜過貓作為沙拉其一食材，挺搭的欸！鬆軟法式吐司淋上天然蜂蜜及德式帶骨香腸，一道鹹甜兼具的餐點，滿足旅人的胃，完食後飽到一個不行！

遊牧菜單 · 櫻桃鴨胸 焦糖洋蔥窯烤三明治

櫻桃鴨胸 焦糖洋蔥窯烤三明治 $285

遊牧Nomad Day早午餐系列均提供新鮮蔬果、香煎馬鈴薯及紅茶 (換飲品折抵$60)，櫻桃鴨胸 焦糖洋蔥窯烤三明治屬於遊牧開放式窯烤三明治系列，櫻桃鴨胸搭配充滿嚼勁的手工窯烤麵包，鹹食中交融合焦糖洋蔥的甜味。

遊牧菜單 · 百香果乳酪蛋糕 / 山知道肉桂捲

百香果乳酪蛋糕 $120

山知道肉桂捲 $90

既然來了日月潭遊牧Nomad Day，就不能錯過必點的手工肉桂捲！主食過後，再點了百香果乳酪蛋糕及肉桂捲，永遠有另一個胃裝甜點！百香果乳酪蛋糕中的百香果很加分，屬於比較紮實的乳酪蛋糕，濃郁奶香味中帶點百香果的酸甜清爽。而肉桂捲香氣很足，吃到些微類似烤糖顆粒及核桃，尤其搭配新鮮奶油點綴，讓嘴裡的肉桂捲口感豐富到會小踱步！

飲品的部分，選擇西西里咖啡及拿鐵，早午餐配上一杯夠經典的拿鐵，才算完整。尤其西西里咖啡，口感不澀，整體很滑順清爽，點上一杯西西里，擁抱這個夏季。

遊牧飽餐後，再外帶一顆焦糖蘋果口味的肉桂捲，沿著潭邊散步，每次來日月潭總會不斷在心中驚嘆日月潭的美，大自然的美真的太珍貴了，我想風光明媚也是旅人一訪再訪日月潭原因吧！未來，遊牧Nomad Day也將推出野餐計畫搭配日月潭最夯的SUP，創造旅食新體驗，又開始期待下一次的造訪了！

營業時間：09:30 – 18:00 (不定期公休日公佈於遊牧FB/及遊牧IG/)

南投縣魚池鄉中山路180號

訂位專線：0978－488419

早餐時段9:30-14:00每人低消一份餐點 / 14:00-18:00每人低消一杯飲品 / 用餐時間限制1.5小時

文章來源：HUA SAY 大花說 FB：HUA SAY 大花說

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」