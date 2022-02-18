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中部賞櫻祕境　「暨南大學櫻花季」粉紅風暴來襲

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暨南大學櫻花季，成為中部地區賞櫻新景點。　圖：國立暨南國際大學／提供
暨南大學櫻花季，成為中部地區賞櫻新景點。　圖：國立暨南國際大學／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立暨南國際大學櫻花季活動即將於本週來到最精彩的時刻，校園內的山櫻花與八重櫻預計將會滿開，並搭配日月潭觀光圈櫻花限定自然手作主題日（2/19與2/20）；以及日月潭觀光圈台灣之心爸媽放風主題日（2/27），預計將為櫻花季帶來最熱鬧高峰，還沒有前去暨大賞櫻的民眾，千萬別錯過了。

▲花現暨大賞櫻趣，週末期間都有精彩活動登場。　圖：國立暨南國際大學／提供
▲花現暨大賞櫻趣，週末期間都有精彩活動登場。　圖：國立暨南國際大學／提供

暨大櫻花季自春節期間登場之後，因其擁有廣闊的校園，以及可以保持最大社交距離的戶外自然環境，吸引了上千名的民眾前往賞花。本週2/19-2/20結合了日月潭觀光圈櫻花限定自然手作主題日，將於下午13:30-15:30進行「暈染水泥盤及手作植栽球」與「草物組合療育園藝」（報名網址：https://www.accupass.com/go/ncnusakura ）。

2/27則結合日月潭觀光圈台灣之心爸媽放風主題日，從13:00-17:00進行「櫻花野趣闖關活動」200份與「小偵探校園定向活動」500份，本活動完全免費且無需報名，完成後還贈送台灣之心軸線的小盆花卉，藉此彰顯四鄉鎮花卉產業特色；此外，在228連假暨大更安排了草原音樂會，並隨機進行魔術與街頭藝人表演，想要外出曬太陽的朋友，千萬別錯過了。

暨大主秘曾永平表示，暨大交通便捷，除了自行開車前往之外，搭乘從高鐵出發的臺灣好行日月潭線，直達進入暨大校園，或可搭乘往返埔里-暨大的1號區間公車，沒有停車的煩惱與花費，輕鬆又便利。

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日月潭 觀光 櫻花季

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