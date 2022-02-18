「台中文心森林公園」20家周邊美食懶人包！火鍋日式港式早午餐，還有清真認證牛肉鍋

台中文心森林公園周邊美食：

日式

Aki咖哩

和牛賀台中大墩店

水森水產

七原香咖哩

中式

全海岸活蝦之家

條條有理

樹下No.712茶·複合式餐飲-豐樂店

龍涎居好湯-南屯旗艦店

火鍋

猴吃鍋

劉家酸菜白肉鍋

淨鍋SHABUSHABU

早午餐/甜點

吃光cacti黎明店（世紀風華社區)

力芽咖啡

八時神仙草公益店

異國料理

清真恩德元餃子館

巧味爐法式餐廳

加州火烤 California Grill

新馬小廚南屯區（海南雞飯）

香港金寶茶餐廳(大業店)

Pizza Running 五權西店

台中文心森林公園占地廣大，是附近居民假日的好去處，適合家長帶著小朋友或寵物來到這裡放放電，也很適合情侶一起散步享受悠閒時光，在台中捷運綠線通車之後，也可以搭乘捷運抵達，交通非常方便，本篇收錄20家周邊美食店家，種類超多元想吃什麼這裡都有。

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Aki咖哩

「aki咖哩」位於台中南屯區外交部中部辦事處對面，主打日式咖哩、烏龍麵，咖哩醬採用手炒熟成的方式製成，以慢火翻炒洋蔥，再加入蘋果、蜂蜜及20多種天然香料靜置熟成，並加入蔬菜以及雞高湯熬煮，相較於一般的咖哩醬還要深，味道更濃郁，顧客也可以自由挑選主食和辣度，還兩款超值優惠套餐以及多項炸物、飲品和小菜可加點，價格也超親民。

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aki咖哩

店家地址：台中市南屯區黎明路二段550號

店家電話：0422550199

營業時間：11：30～14：00、16：30～20：00（週日公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3qoGaRq

和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店

沒吃過和牛、想好好犒賞自己一頓的人絕對不容錯過這間好店！和牛賀是台灣首屈一指的和牛專賣店，也是少數進口整頭和牛，並擁有日本官方履歷與證書的餐廳，而且和牛每月都會更換不同產區，只需要用實惠價格就可以品嚐到的頂級和牛。

採用BMS10-12的A5和牛，是油花分布最頂級的美味，並有完整產地履歷、得獎紀錄。和牛賀還有「日本和牛進口專門店」的殊榮，是採台灣少見的「全牛式」進口，也因此能壓低和牛價格。經過濕式熟成的和牛口感更佳、香氣四溢，絕對是台灣必吃的珍饈級美食。

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和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店 台中大墩店

店家地址：台中市南屯區大墩十二街151號

店家電話：04-23201000

營業時間：平日17:30–00:00 假日11:30–15:00, 17:30–00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3E3jM5m

水森水產

水森水產位在台中南屯大墩十一街上，店家把最鮮的漁獲都放在店內的水族箱裡！除了活體龍蝦是基本之外，這裡可還有活體帝王蟹坐鎮，店家還會在社群上公布當日海膽到貨量，海鮮饕客們必定關注起來。

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「海膽和牛三重奏」，裡面夾上了牛肉、海膽及鮭魚卵，一口咬下牛肉油脂加上海膽鮮味爽度破表。「比目魚鰭邊炙壽司」炙燒過後帶點獨特的焦香味，吃進嘴裡後香氣久久散之不去。

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水森水產

營業地址：台中市南屯區大墩十一街165號

營業電話：0423200109

營業時間：週一至週日 11:00~14:30；17:00~21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3mDHvC0

七原香咖哩

鄰近林新醫院附近的「七原香咖哩」以香濃的咖哩醬著名，每日用新鮮的大量蔬果下去熬煮成濃郁咖哩醬，並分成分為初戀醬(不辣)及熱情醬(微辣)兩種咖哩醬口味，店內除提供咖哩飯之外，還有丼飯及烏龍麵可供選擇。

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招牌「盛味厚切豬排咖哩」選用西班牙肉排搭配綠咖哩拌炒的咖哩醬，微辣的刺激感，配上厚切豬排入口實在太滿足。

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七原香咖哩

店家地址：台中市南屯區黎明路二段360號

連絡電話：04 22558226

營業時間：11:00-14:30/16:00-20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3bCZsLR

全海岸活蝦餐廳

台中30年老字號活蝦餐廳，是喜愛吃蝦的饕客們的口袋名單，選用每日直送活跳跳的泰國蝦，店家還自備養蝦培養池，不餵食也不投藥，單純用活水讓蝦子保有最新鮮的品質，所有的蝦料理都以新鮮活蝦來烹調，讓吃蝦的饕客們大呼太果飲！

店內招牌「胡椒蝦」、「檸檬蝦」、「太陽蝦餅」都是是常客必點，蝦味濃厚又保有Q彈的口感，蝦控們可別錯過！

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全海岸活蝦餐廳

店家地址：台中市南屯區大墩七街351號

連絡電話：04 23816070

營業時間：平日16:00-00:00；假日11:30-14:00/16:30-00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3bbMzIo

條條有理

條條有理位於南屯區大墩十一街上，牛肉麵使用多種藥材熬煮湯頭，搭配肉質軟嫩Q彈的牛肉塊，每塊都散發著濃濃牛肉香 ! 「古早味肉丸子飯」肥瘦肉末滷香十足，鮮蝦紅油抄手也是來店必點的招牌之一，店內小菜首選各式滷味，豬耳朵、鴨蛋、吸滿滷汁的豆包、粉腸、海帶，配著主餐超下飯。

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條條有理

店家地址 : 臺中市南屯區大墩11街274號

店家電話 : 0423209296

營業時間 : 早上11:00~晚上9:00。

停車資訊 : 路邊停車，附近設有公有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3lXDSr8

樹下No.712茶·複合式餐飲

樹下No.712茶·複合式餐飲主打各式家常菜色，從能讓你飽飯一頓的米食套餐到滿足嘴饞慾望的小茶點通通都有，常客必點的「三杯雞飯」肉質軟嫩、色澤油亮以少油、減鹽的方式製作；「蜂蜜法式豬排」使用台灣溫體豬製作，厚實豬排淋上香甜的蜂蜜芥末醬，入口滿嘴肉汁有夠過癮。

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其他還有人氣茶點「招牌米血」、「鹽酥甜不辣」以及多種類的飲品供選擇。

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樹下No.712茶·複合式餐飲-豐樂店

店家地點：台中市南屯區向心南路712號

連絡電話：04 24721589

防疫期間營業時間：10:00-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3rFr7mp

龍涎居好湯-南屯旗艦店

龍涎居南屯旗艦店位在大墩四街上，為全台知名的補湯專賣店，店內採開放式廚房，可以直接欣賞美食的製作過程，主打「生肉現做」，並提供「暖湯套餐」及丼飯「滿足套餐」。招牌「豐盛套餐」含湯品(可選湯品種類、雞種)、主食及兩樣私房小菜，升級版本「爆多蛤蜊雞湯」更是單點中最受歡迎的美味。

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龍涎居好湯-南屯旗艦店

店家地址：台中市南屯區大墩四街570號

店家電話：04 2389 9350

營業時間：11:00–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2XIPzIz

猴吃鍋南屯東興店

裝潢具童趣的「猴吃鍋」在台中南屯與北屯各有一家店，經濟實惠的鍋物餐點，讓你用平價就能享受大口吃肉的快感 ，其中豬梅花是最經典的選擇之一！當然，喜歡吃海鮮的人這裡也能滿足你，放眼望去，鱸魚、鯛魚、草蝦、蛤蠣、花枝漿一個不少，還有當日直送的蛤蠣，每一項都超級新鮮，每每都提供顧客美味又新鮮的鍋物。

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猴吃鍋

店家地址：台中市南屯區大墩十二街111號

店家電話：04-23229698

營業時間：11：30～15：00／17：30～23：00（週一～週日）

粉絲專頁： https://goo.gl/yjKZFd

劉家酸白菜火鍋

位於台中捷運水安宮站的附近，出站後步行約7分鐘左右即可到達，交通非常便利。店內除了經典的酸白菜火鍋以外，還有許多眷村料理，像是麵食、水餃、捲餅，並提供醬料與小菜可以自行選擇搭配。

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劉家的酸白菜搭配豬肉片一起吃是最經典的風味，湯頭甘醇酸爽；「劉家鹹水鴨」也是必點的招牌菜之一，中藥滷湯泡製12小時以上並以清蒸熟成，保留了鴨肉的肉汁。

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劉家酸白菜火鍋中正堂台中店

店家地址：台中市南屯區惠文路650號

店家電話：0422556201

營業時間：11:00-14:00、14:30-20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3dE0Cry

淨鍋台中黎明旗艦店

淨鍋台中黎明旗艦店位於黎明路二段，並藏身於大樓的2樓，主打獨特的內外雙圓鍋具，涮肉跟喝湯分離，減少因涮肉而產生的肉渣問題，維持原本湯頭的美味，還可以選擇不同湯頭，類似鴛鴦鍋的方式讓大家可以品嘗到不同風味湯底。

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另外，店家還提供免費菜盤換肉盤服務，喜愛吃肉的朋友們可以盡情開吃，搭配店內自助吧提供的各式醬料自由調配，更大方提供高達十多種飲品、冰淇淋無限供應。

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淨鍋SHABUSHABU（南屯黎明火鍋店）

店家地址：台中市南屯區黎明路二段427號2樓

店家電話：0422598282

營業時間：11：00～22：00

粉絲專頁：https://bit.ly/31SurSq

吃光cacti黎明店

「吃光cacti黎明店」位於南屯區黎明東街世紀風華社區內，主打多樣化的經典早餐，像是有酥皮蛋餅、肉蛋吐司、刈包、炒麵、炸湯圓等十多種特色餐點，其中蒜香鹹酥雞蛋餅+炸湯圓 +紅茶套餐可是來店必點，酥脆的蛋餅皮包著台味十足的鹹酥雞，脆上加脆的過癮口感真是讓人一試就愛上。

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「清粥小菜」有附一碗白粥以及肉鬆、辣泡菜、半顆鹹蛋、木耳幼筍、散蛋、蒜炒四季豆、清炒高麗菜、脆瓜、豆棗、土豆麵筋、酒釀豆腐乳、小番茄等12種小菜任選5種搭配，白飯還能免費續一碗，cp值超級高。

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吃光cacti黎明店

店家地址：台中市南屯區黎明東街70號

營業時間：07:00–14:00

店家電話：04 2389 9112

粉絲專頁：https://bit.ly/3HIUbk3

詳細介紹：https://bit.ly/3Joiynx

力芽咖啡

位於大墩七街尾段，室內寬敞明亮很適合多人聚餐、辦活動，以健康、突顯食材原始的好滋味為出發點，提供超多全手工自製餐點外，還有店內專用的「水耕室內植物工廠」，生菜都是自己親自種植。

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主打餐點有「油漬蒜頭海鮮麵」、「和牛肉漢堡」、「橡木煙燻牛肉羅西尼風味燉飯」，可以攝取到大量動、植物蛋白質、膳食纖維營養又健康。

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力芽咖啡

店家地址：台中市南屯區大墩七街493號

營業時間：08:00–17:00

店家電話：04 2380 3530

粉絲專頁：https://bit.ly/3gBDyew

八時神仙草公益店

用無鹼的方式製作，讓仙草釋放膠質，口味上帶點苦味，卻又回甘。品項主要分為萃嫩、萃茶、冰沙、萃雪、黑糖和冬季限定六大系列。必嚐招牌「嫩仙草盛盤」原味嫩仙草附上紅豆、紫米、白玉珍珠、芋圓和薯圓，一次吃到店內必吃配料口感豐富。

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冬季時一定要來一碗「鮮奶紅豆紫米粥盛盤」，淋上鮮奶的紅豆紫米粥，濃密口感香氣十足，不會過於黏膩暖心又暖胃。

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八時神仙草－公益店

店家地址：台中市南屯區公益路二段152號一樓

營業時間：13:00 - 21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3FWjrlu

詳細介紹：https://bit.ly/3JjoRZC

清真恩德元餃子館

是台中罕見地具備清真認證的餐廳，品項皆適合伊斯蘭教徒食用，招牌的牛肉鍋和餃子是來店必點，牛肉鍋以大骨熬製湯頭，加上特製的香料配方，喝起來溫潤不膩口；餃子皮較厚，餡料帶有濃重香料味與牛肉味，喜愛牛肉味的顧客們一定來試試。

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清真恩德元餃子館

地址：台中市南屯區文心路一段200號

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

巧味爐法式餐廳

南屯區歷史最悠久的歐式餐廳，開業30餘年，可以品嘗到最道地的歐法料理，來店必點酥脆爽口的「招牌德國豬腳」、使用頂級橄欖油加紅酒醋「綜合煎烤海鮮沙拉」搭著主廚自製的五穀全麥麵包夾點奶油和著吃絕對是一大享受、「法式田螺」採用大骨汁熬煮，並且整整熬製七天再加入田螺中，適合拿來開胃或配著調酒食用的小菜。

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巧味爐歐法餐廳

營業地址：台中市南屯區大聖街43號

營業電話：04 23256982

營業時間：週三至週一 11:30~14:30 17:00~22:30(週二公休日)

粉絲專頁：https://bit.ly/3nsCa0u

詳細介紹文章：https://bit.ly/3ERBucy

加州火烤 California Grill

主打加州風味餐點，料理堅持不使用加工食品或罐頭，店家每天採買食材與配料手作，並加上多種加州風味秘製醬汁，組合多元、給料又大方CP值超高。

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店裡的招牌菜之一的「加州牛肉蓋飯」，牛肉帶有炭烤煙燻風味，質地軟嫩不失嚼勁，糙米飯吃起來粒粒分明，也可以選擇香Q泰國米。

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加州火烤 California Grill

店家地址：台中市南屯區大進街375號

連絡電話：0423202366

營業時間：週一到周日 11:30–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Buk8kj

新馬小廚南屯區

新馬小廚南屯總店鄰近台中豐樂公園捷運站，餐點多元有來自新加坡的海南雞飯，也有馬來西亞口味的肉骨茶及多款小菜等可選擇，招牌「新加坡海南雞腿飯」特別選用放山母雞，雞腿口感滑嫩又Q彈；「大馬海南燒雞飯」選用港式燒雞，與椒鹽、特製香料放進雞肚裡醃製增添鹹香感，新馬留學生都念念不忘的好滋味，推薦給喜歡異國料理的你。

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新馬小廚南屯店

店家地址：台中市南屯區永春東路680號

連絡電話：04 23821691

營業時間：11:00-14:00/17:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3EcmV2K

詳細介紹：https://bit.ly/3uJmZFw

香港金寶茶餐廳(大業店)

南屯香港金寶茶餐廳開業已長達19年時間，老闆為香港人，當時年僅15歲的他在香港學習廚藝，練就出一身廣東料理拿手好菜；店裡的料理完全沒有化學人工添加物，所有港式點心都是現點現做，像是超受歡迎的河粉，也是廚師當天現做的，很多饕客也會特地為此來嚐鮮，在價格上比起其他港式餐廳來說也較平易近人。

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金寶茶大業店

店家地址：台中市南屯區大業路201號

連絡電話：04-2328-3606

營業時間：星期一到星期日11:00–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3JC2jo6

詳細介紹：https://bit.ly/3HIrSCz

Pizza Running 五權西店

位在台中南屯區五權西路上的「Pizza Running」分店，主打天然食材、手工製作，每項餐點都是現點現做，如果不想等待的朋友們可以事先預訂再到店取。Pizza Running 五權西店精心研製出多款台風比薩，像是「黃金榴槤」、「大阪燒」、「龍蝦醬王」等創意口味，用料超實在價格也超親民。

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Pizza Running 五權西店

店家地址：台中市南屯區五權西路二段679號

店家電話：04－23893857

營業時間：平日11：00~14：00；17：00~21：30 週五，六，日11：00～21：30

粉絲專頁：https://bit.ly/3piTw0O





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