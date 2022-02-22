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食素者好安心！ 南屯高CP值「植素拾光」無國界素食料理，平價自助吧免費供應

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近台中捷運水安宮，植素拾光是一家素食無國界料理餐廳，消費方式採點一主餐即可免費享用自助吧，中午時段$299/人，晚餐時段與假日$349/人，且不收服務費。自助吧提供生菜沙拉、炸物熟食、甜點飲品，而主餐則提供義大利麵、燉飯以及漢堡，義大利麵跟燉飯甚至可以加價升級為焗烤，口味非常多元，菜單的部分更是貼心的標註上奶素、蛋奶素、全素，讓吃素的朋友對於餐點可以更安心享用。

植素拾光位於台中公益路美食一級戰區的大進街上，附近有許多停車場，對於開車或是騎車的朋友來說也是相當方便。

植素拾光的用餐環境非常乾淨整潔，進門走到底後會看到本日自助吧的各種菜色，有現炒蔬菜、炸物、沙拉、水果以及一些開胃小菜，選擇眾多，每日的湯品菜色也會做更換，而店家的補菜速度也很快，只要自助吧上的食材快食用完畢，就會補充新菜，所以不用擔心吃不到想吃的食材！植素拾光的甜點櫃上放滿了蛋糕、奶酪以及果凍，店家同樣貼心的註明哪些是蛋奶素、奶素還是全素，讓吃素的朋友可以放120顆心的安心享用餐點。

吧檯上還有各式飲品，有茶水、烏梅汁、咖啡、熱可可還有馬玉山飲料機，而店家也有提供全素的奶茶，有需求的朋友可直接向店家詢問。

泰式酸辣檸檬雞義大利麵+焗烤

以往大家聯想到的泰式可能真的會很酸很辣，但是植素拾光的泰式口感吃起來很順口，麵條完美吸附著醬汁，再搭配上層的焗烤起司，可以中和掉泰式酸辣的鹹度

松露白醬培根義大利麵

植素拾光的白醬非常濃郁，CP值可以說是中等以上！白醬收汁收得恰當完美，不濃稠也不會很水，奶味吃起來不會讓人覺得很膩，反而會讓人忍不住一口接著一口。餐點配料給得很豐富，搭配上五顏六色的蔬菜，整盤餐點看起來更是色香味俱全。

蜂蜜芥末碎蛋火腿堡

麵包體內層夾滿生菜，搭配素火腿以及淋上滿滿的蜂蜜芥末醬，咬起來的口感非常飽滿，每一口都能吃到所有配料。漢堡內的碎蛋是由水煮蛋搗碎而成的，搭配上蜂蜜芥末醬後的口感，吃起來很像蛋沙拉一樣，再搭配上新鮮的生菜，吃起來相當爽口。

植素拾光的內用桌數不少，環境也十分舒適，店內的裝潢擺設小巧可愛，很適合與三五好友或是家庭聚餐來這邊享用美食。而且這邊消費方式也算便宜，每到用餐時間內用幾乎是客滿的，而植素拾光也有與外送平台配合，若不想出門又想吃到美味的異國料理，也可以透過外送平台將美食送到你家。

對於想吃自助吧又想要吃得健康無負擔的人，那你可別錯過台中南屯的植素拾光囉。

植素拾光

店家地址：台中市南屯區大進街469號

店家電話：0423206720

營業時間：11：00-14：00 / 17：00-20：00

均消： 平日午餐時段$299/人，晚餐及假日$349/人

停車資訊：吉棧停車場 / 機車路邊停車

粉絲專頁： https://bit.ly/3oT7sOI


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義大利麵 沙拉 漢堡

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