台中人的驕傲！超過18萬坪「高鐵娛樂購物城」媲美杜拜　全新景點五星飯店、百老匯影城都有

台中人可先超前部署列入行事曆！台中高鐵站旁即將出現一座建築總面積超過18萬坪的「娛樂購物城」，規模不僅是全台最大，更不輸全球最大「杜拜購物中心（Dubai Mall）」，一次集結高級時尚購物體驗、國際五星飯店、百老匯等級影城等，世界級別新亮點加上高鐵出站第一排最佳位置，勢必引爆朝聖潮，預計2026年開幕。

台中「高鐵娛樂購物城」斥資兩百億元，座落三鐵共構的優越地理位置。圖／第一大國際開發公司提供

台中「高鐵娛樂購物城」占地4萬8千坪，建築總面積則達18萬坪，等於有20個足球場大小，致力媲美全世界最大的「Dubai Mall」。有別於一般高樓購物城，娛樂購物城只有地上4層及地下1層共5層樓，建築景觀則結合山、雲、水概念，搭配優雅的線條及流線型設計，讓民眾逛街體驗更升級，更打造近兩萬坪的大型綠化景觀，有望成為未來最夯打卡點。

高鐵娛樂購物城以「山雲水」為建築景觀意象。圖／第一大國際開發公司提供

高鐵娛樂購物城規畫了百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、國際共享辦公室、A級商辦大樓、國際五星級酒店、AI商務旅館、百老匯等級影城，預計今（2022）年動工，最快2026年中完工營運，無車人士也能透過便利的交通運輸，輕鬆往返逛到飽，捷運、台鐵、高鐵都能抵達。其實去年11月簽約時已釋出相關消息，近期重新引起熱議，看來完工後必定成為全台民眾的旅遊新據點。

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