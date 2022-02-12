快訊

烏俄兄弟反目...牽連歐美經濟危機 恩怨情仇一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人的驕傲！超過18萬坪「高鐵娛樂購物城」媲美杜拜　全新景點五星飯店、百老匯影城都有

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「高鐵娛樂購物城」開發案去年11月確定由廣三SOGO百貨集團投資的第一大國際開發公司得標。圖／第一大國際開發公司提供
「高鐵娛樂購物城」開發案去年11月確定由廣三SOGO百貨集團投資的第一大國際開發公司得標。圖／第一大國際開發公司提供

台中人可先超前部署列入行事曆！台中高鐵站旁即將出現一座建築總面積超過18萬坪的「娛樂購物城」，規模不僅是全台最大，更不輸全球最大「杜拜購物中心（Dubai Mall）」，一次集結高級時尚購物體驗、國際五星飯店、百老匯等級影城等，世界級別新亮點加上高鐵出站第一排最佳位置，勢必引爆朝聖潮，預計2026年開幕。

台中「高鐵娛樂購物城」斥資兩百億元，座落三鐵共構的優越地理位置。圖／第一大國際開發公司提供
台中「高鐵娛樂購物城」斥資兩百億元，座落三鐵共構的優越地理位置。圖／第一大國際開發公司提供

台中「高鐵娛樂購物城」占地4萬8千坪，建築總面積則達18萬坪，等於有20個足球場大小，致力媲美全世界最大的「Dubai Mall」。有別於一般高樓購物城，娛樂購物城只有地上4層及地下1層共5層樓，建築景觀則結合山、雲、水概念，搭配優雅的線條及流線型設計，讓民眾逛街體驗更升級，更打造近兩萬坪的大型綠化景觀，有望成為未來最夯打卡點。

高鐵娛樂購物城以「山雲水」為建築景觀意象。圖／第一大國際開發公司提供
高鐵娛樂購物城以「山雲水」為建築景觀意象。圖／第一大國際開發公司提供

高鐵娛樂購物城規畫了百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、國際共享辦公室、A級商辦大樓、國際五星級酒店、AI商務旅館、百老匯等級影城，預計今（2022）年動工，最快2026年中完工營運，無車人士也能透過便利的交通運輸，輕鬆往返逛到飽，捷運、台鐵、高鐵都能抵達。其實去年11月簽約時已釋出相關消息，近期重新引起熱議，看來完工後必定成為全台民眾的旅遊新據點。

延伸閱讀：

公車捷運能到！台北2處秘境避人潮　「微風平台」賞無敵日夜景、石拱橋下觀瀑

新莊「1.8公里海洋光雕」璀璨登場！新北3大情人節「最美河岸燈海」捷運公車能到

台中旅遊 熱門打卡 購物中心 杜拜

相關新聞

台中人的驕傲！超過18萬坪「高鐵娛樂購物城」媲美杜拜　全新景點五星飯店、百老匯影城都有

台中人可先超前部署列入行事曆！台中高鐵站旁即將出現一座建築總面積超過18萬坪的「娛樂購物城」，規模不僅是全台最大，更不輸全球最大「杜拜購物中心（Dubai Mall）」，一次集結高級時尚購物體驗、國際

台中之光！米其林雙獎得主「澀sur」　現代台菜美味又獨具創意

udn走跳美食／強生與小吠 有沒有聽說過一間餐廳，用的油品竟然都是自己做的？這麼耗工的東西，卻有所堅持。而立之年的老闆兼主廚，是道地台中人。也是獲得2021米其林一星+最年輕米其林主廚獎的一

台中爆夯石頭火鍋新增「粵式胡椒豬肚雞鍋」！整鍋滿滿豬肚和烏骨雞　燒酒鍋也是招牌必點

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 台中火鍋「尚石苑石頭火鍋」又有新菜單了！身為台中海線地區相當高人氣的石頭火鍋專賣店，除了最經典的石頭與燒酒系列火鍋，這次還新增了香濃肉多的粵式胡椒豬肚雞鍋，

台中新開幕「日式沖繩飯糰」現點現做份量十足！魚火巷山苦瓜口味好獨特，炸牡蠣也超誘人

udn走跳美食／強生與小吠 由於疫情的關係已經整整二年無法出國，偶爾想到先前在沖繩吃過的沖繩飯糰不免會覺得很想念啊！幸好台中現在也有沖繩飯糰專賣店可以讓我們解解饞，就像前陣子我們來造訪的這家▸魚

2022情人節夢幻打卡點　「石岡情人木橋鬱金香花展」繽紛花海超浪漫 最後倒數ing

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 誰說浪漫一定要花大錢，石岡情人木橋推出紫見石岡浪漫花漾園區，集夢幻於一身有紫藤花廊道、紫雨傘愛情隧道、紫藤花鞦韆、紫色夢幻花瀑、愛心花圈、飛耀石岡熱氣球、還有鬱

賞花趁早！武陵櫻花季未登場花已盛開 創10年來最早開花紀錄

武陵農場是國內最大賞櫻朝聖地，今年武陵櫻花季將於12日展開，但因受到暖冬影響，園區1、2萬株櫻花提早盛開，連北側海拔較高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。