CP值滿滿的台中「韓式烤肉吃到飽」　14款肉品+20種鮮蔬食材征服味蕾

位在台中南屯的「肉鮮生Mr.M.EAT」自助式吃到飽韓式烤肉，提供多元化餐點給來店用餐的顧客自行挑選。不以華麗的裝潢取勝，以真誠且親切的服務和高品質的餐點擄獲大家的心、征服每個人的味蕾。

▲服務員可依來賓需求調整吸煙高度，往上烤肉方便；往下吸煙效果最強。

▲自助區有14種肉品及20種鮮蔬、涼拌小菜，凡是你想得到的韓式經典餐點都能在此享用的到。

▲店家人氣涼拌小菜，正宗韓式泡菜、蒜辣小黃瓜和百香南瓜。

▲店家人氣涼拌小菜，正宗韓式泡菜、蒜辣小黃瓜和百香南瓜。

▲飲料自助區。

▲冰品自助區。

▲熟食自助區供應多種道地韓式料理、酥脆炸物。

▲海鮮粥：由多種蔬菜、鮮蝦和蝦米燉煮而成，味道清甜散發淡淡蝦米鹹香。

▲蔘雞湯：用整塊雞腿肉、多種天然中藥、糯米和薏仁一起熬煮，健康又天然的美味，不管哪個季節都適合來上一碗補補身體。

▲紅豆年糕：在寒冷的冬天來上一碗，Q彈年糕搭配濃稠紅豆，一股療癒的暖流瞬間在體內流竄。

▲辣炒年糕：韓國經典小吃，韓式狂熱者千萬別錯過。

▲韓式炒泡麵：老闆豪邁加入多種配料與韓式Q彈泡麵一起熱炒，小小一碗卻有滿滿的配料，份量感十足！

▲店家人氣炸物拼盤，韓式雞翅和起司炸雞。

▲韓國特色烤盤，邊緣設有小開口方便油脂流出。

「肉鮮生Mr.M.EAT」堅持使用原肉塊，絕不使用組合肉，替顧客層層把關提供安心飲食的用餐體驗。若你是第一次來嚐鮮的朋友，在這高達14種的肉品中該從哪開始下手呢？老闆推薦韓式豬五花、黑胡椒牛排、銅盤燒豬和茴香雞腿排這四道人氣肉品帶你入坑。

▲因為肉品都為原肉塊，食用前可以搭配剪刀剪成自己好入口的尺寸。

然而，除了烤肉之外，店家也有多種鮮蔬可燒烤。老闆不藏私的推薦，將肉放置於蔬菜上方一起烤製，下方蔬果會因為吸附飽滿肉汁變得更加鮮甜。

▲「肉鮮生Mr.M.EAT」壽星好禮大放送！當月壽星來店用餐即可享有鮮蝦、金磚和牛及法式戰斧豬排，好禮三選一。

肉鮮生Mr.M.EAT-台中韓式烤肉：

店家地址：台中市南屯區南屯路二段342號

店家電話：04－2471－8966

營業時間：（平日）11：30～15：30、 17：30～22：00；（假日）11：00～22：30

粉絲專頁： https://bit.ly/3yXUdRS



