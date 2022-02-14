CP值滿滿的台中「韓式烤肉吃到飽」 14款肉品+20種鮮蔬食材征服味蕾
位在台中南屯的「肉鮮生Mr.M.EAT」自助式吃到飽韓式烤肉，提供多元化餐點給來店用餐的顧客自行挑選。不以華麗的裝潢取勝，以真誠且親切的服務和高品質的餐點擄獲大家的心、征服每個人的味蕾。
「肉鮮生Mr.M.EAT」堅持使用原肉塊，絕不使用組合肉，替顧客層層把關提供安心飲食的用餐體驗。若你是第一次來嚐鮮的朋友，在這高達14種的肉品中該從哪開始下手呢？老闆推薦韓式豬五花、黑胡椒牛排、銅盤燒豬和茴香雞腿排這四道人氣肉品帶你入坑。
然而，除了烤肉之外，店家也有多種鮮蔬可燒烤。老闆不藏私的推薦，將肉放置於蔬菜上方一起烤製，下方蔬果會因為吸附飽滿肉汁變得更加鮮甜。
店家地址：台中市南屯區南屯路二段342號
店家電話：04－2471－8966
營業時間：（平日）11：30～15：30、 17：30～22：00；（假日）11：00～22：30
粉絲專頁： https://bit.ly/3yXUdRS
延伸閱讀>>台中北屯少女風餐酒館，牆上掛滿乾燥花，老闆娘超freestyle想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言