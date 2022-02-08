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還以為是飯店Buffet！南投最狂CP值火鍋「545元吃到飽」上百種食材秒吃回本
大胃王準備衝！南投有家在地老字號火鍋店，除了超過10款湯頭口味，最受矚目的正是其媲美「飯店Buffet」水準的吃到飽食材，新鮮海鮮、多款現切肉品、生魚片與壽司、豐盛甜點蛋糕櫃琳瑯滿目，還有無限供應的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，超過百種食材最低免600元即可飽到天靈蓋，為當地人激推的超高CP值美食。
位於南投草屯的「屯鱻火鍋」為人氣自助吃到飽火鍋，每季更換不同檔期菜色，近兩年推出的港式、泰式料理食材也備受好評，現場設有現切雞豬牛羊肉片區、海鮮區、披薩區、日式唐揚炸物區及各國料理區，火鍋食材、新鮮沙拉吧、甜點、水果櫃、飲料吧等統統選擇多元，蛤蜊及新鮮限量活蝦亦是許多人的主打目標。
而目前「屯鱻火鍋」主打義式料理季，截至3/31能夠嘗到「義式辣奶油天使紅蝦」、最新熟食「義式烤雞」、「松露蘑菇白醬義大利麵」、經典熱銷的「天婦羅炸蝦」、「德國豬腳」等美食，鍋底則有昆布屯鱻鍋、炖補雞湯鍋、韓式泡菜鍋、成吉思汗鍋、川蜀麻辣鍋、風味壽喜燒、紅極味噌鍋、義式番茄鍋、養生藥膳鍋、燒酒雞湯鍋、香濃牛奶鍋等，完全不怕找不到喜歡的口味。
而令人選擇困難的甜點蛋糕櫃，也加碼冬季限定草莓甜點，「閃電泡芙」、「莓好花漾草莓奶酪」，其他如烤布蕾、馬卡龍、起司蛋糕、法式甜點、馬卡龍等超過十種選項，莫凡彼、哈根達斯冰淇淋吃到飽也是一大亮點。
雖然最新價位已從499元調漲至545元，但用心的食材及澎湃美食仍能輕鬆吃回本，另有外帶四人套餐999元超殺價，平均一人250元爽嗑6款肉品、鍋底10選2、副食、鍋物、時蔬等，防疫在家開鍋也合適。
屯鱻火鍋地址：南投縣草屯鎮育英街208號營業時間：每日11:00-15:00、17:00-21:30收費標準：成人平日545元、假日635元；兒童100-119cm 199元、120-139cm 363元（以上均加收10%清潔費）
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