台中景點再接力！最新「草悟木映廣場」轉角三角窗、四邊形玻璃美翻 還有空中花園
號稱大人系公園的2000坪「PARK2草悟廣場」1月中旬新開幕，結合綠植及商場彷彿一座城市綠色秘境，成為新興朝聖亮點。而未來台中西區即將再添一座大型休閒商場「草悟木映廣場」，搶先曝光的模擬圖美度破表，建築以大面積玻璃搭配巨型轉角三角窗、不規則四邊形玻璃造型，頂樓還設有空中花園，待完工後勢必成為民眾台中新地標優先順位。
「草悟木映廣場」座落西區公益路，主打集結時尚、飲食、科技、藝術體驗，其中外觀更採全棟玻璃帷幕設計，採光極佳的同時也能映照出草悟道綠樹，化身大自然之鏡。而建築最大亮點莫過於轉角的黃金三角窗，預計可作為品牌旗艦店的打卡聖地，加上不規則四邊形玻璃，夜晚亮燈後浪漫氛圍升級更搶眼。
高達3層樓的「草悟木映廣場」除了專攻室內零售精品、品牌旗艦店及餐飲，也規劃不少獨立陽台、戶外露臺，頂樓更預計打造空中花園，引進創意市集、戶外展覽等，已可預想最美市集的誕生，若有更多工程進度或開幕消息將為大家持續更新。
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