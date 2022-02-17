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用吃的小護士、蚊香、火柴盒！彰化鹿港特色伴手禮　超萌創意餅乾甜點

Irene's 食旅．時旅 / 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

隱藏在彰化鹿港老街內的簡單美味工坊二店，是一家很有特色的甜點店，把小護士面速力達母、蚊香、火柴盒等通通製作成甜點零食，成為彰化鹿港最有特色的伴手禮，不管自己享用還是送禮都很吸睛。

簡單美味工坊二店店門前還有其他攤位，不過大大的小護士扛棒，讓人走過路過不自覺多看一眼，應該不難錯過。

簡單美味工坊的銷售排行榜，也都是人氣商品。

店內不大，商品玲瑯滿目多樣化，進來可以慢慢逛慢慢看。

蚊香餅乾、火柴盒餅乾等都有大小盒之分。

OK繃變成牛舌餅，這個也好有趣。

小護士布丁非常溫商品所以放在冷藏櫃中，採用烏骨雞蛋製作，很高級喔！盒裝會用像醫藥箱的外包裝裝盛，本來很想買來拍，但買太多怕吃不完就作罷。

逼真度超高的小護士布丁(NT.45/個)，如果放在醫藥箱內真的會傻傻分不清楚。

一打開可以看到滿滿的香草籽，口感是布蕾的綿密而非布丁的沽溜，香香甜甜的還不錯吃。

蚊香餅乾有小盒(5片)跟大盒(7片)，個人覺得大盒的更像蚊香！乍看下是不是很像真的蚊香啊，口味有抹茶巧克力

綠色鐵盒是抹茶蚊香餅乾(NT.160/7片)，螺紋狀就跟蚊香一模一樣，餅乾厚實微酥，抹茶很香不過偏甜，一整塊吃完也比較乾一點，最好配茶一起吃。

黑嚕嚕的巧克力蚊香餅乾(NT.160/7片)，沒有想像中的那麼甜膩，也挺香的。

放大版的火柴盒餅乾(NT.130)，這個也是很復古很有fu的商品。

一盒內有三支餅乾，千層酥餅的一端裹上巧克力當作火柴頭，似乎有模有樣，千層酥餅蓬鬆香酥，單吃口感不錯，巧克力醬增加了一些香甜度，比蚊香餅乾好吃。

假裝是火柴點火，哈哈。

很有特色的伴手禮店，意想不到的把日常用品通通變成餅乾甜點，好吃程度一般，最喜歡布丁，餅乾類創意大於美味度，來到鹿港還是可以來朝聖看看，畢竟其它地方找不到呦。

簡單美味工坊二店

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電話：0923-680-961

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街88號

營業時間：12:00～18:30(週一到週五)；10:30～19:00(週六、週日)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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鹿港老街 巧克力 抹茶 甜點 伴手禮 彰化美食

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