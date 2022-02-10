台中新開幕「日式沖繩飯糰」現點現做份量十足！魚火巷山苦瓜口味好獨特，炸牡蠣也超誘人

由於疫情的關係已經整整二年無法出國，偶爾想到先前在沖繩吃過的沖繩飯糰不免會覺得很想念啊！幸好台中現在也有沖繩飯糰專賣店可以讓我們解解饞，就像前陣子我們來造訪的這家▸魚火巷◂就是專賣沖繩飯糰的餐廳之一，而且他們家還有個很妙的地方先賣個關子等等再介紹～

魚火巷的店址位在民權路週邊的巷弄內，藏身在一排民宅當中會稍微考驗一下眼力這樣。

魚火巷紙包魚精釀餐酒／朝食沖繩飯糰

地址：台中市西區民權路229巷35號

電話：0912 923 808

營業時間：週日-週四07:00-13:00；17:00-23:00、週五-週六07:00-13:00；17:00-24:00 (週一公休)

FB：https://www.facebook.com/flamingfishalley

魚火巷店門前的小黑板畫上沖繩飯糰的斷面以及食材內容很可愛耶！原來白飯用的是台梗九號的米～

進到店內會先看到一整櫃的啤酒瓶？！是的我們沒走錯，因為魚火巷白天賣得是朝食沖繩飯糰，到了晚上搖身一變成為餐酒館耶！使用同一個空間賣二種不同種類的餐點也太妙啦，不過我們都想吃。

一樓被酒櫃區隔開來的前方和後方都有座位可內用，有點酒吧風的感覺的確很讓人意外是吃沖繩飯糰的對吧～

順便問了一下餐酒館有賣哪些品項，店家說有精釀啤酒、調酒風味啤酒還有法式紙包魚，想說改天可以再來試看看！

人多的話則是會開放二樓的座位區，整體的設計風格Chill中帶有一點網美風耶～晚上來用餐應該很有fu。

闆娘說座位後面的背板都是他們自己訂的不假他人之手喔！真是有才。

朝食沖繩飯糰沒有收取服務費，茶水和餐具請自助。

魚火巷朝食沖繩飯糰菜單如下，除了飯糰之外也有一些點心可以搭配選擇，更清楚的版本可以點選魚火巷的線上菜單參考唷。

接著來看看咱們這天吃了哪些記憶中的美味吧！

右/燕麥奶拿鐵 130元；左/港式絲襪奶茶 80元

魚火巷的燕麥奶拿鐵使用美國的Elmhurst燕麥奶，燕麥奶本身帶有一點微糖口味，搭配淺焙咖啡豆喝起來很香濃耶！都想直接買一罐這牌子燕麥奶回家享用啦～而港式絲襪奶茶也挺對味的，我們很喜歡喝起來不會太甜，但又有荷蘭黑白淡奶的香氣，搭配飯糰一起享用挺加分～

奶油螃蟹可樂餅 90元

闆娘說是使用北海道進口的螃蟹，會不會太重本呀！圓滾滾的飽滿外型就很欠吃～

外皮炸得金黃酥脆吃起來會有考考的聲音魚火巷│台中新開幕日式沖繩飯糰專賣店！環境融合網美風和酒吧風，現點現做份量足～，螃蟹蟹管肉算是比較配料的感覺，主要是吃中間的可樂餅，而且因為加了奶油香氣超濃郁的，口感也十分的滑順，是很好入口的炸物點心！

廣島炸牡蠣 130元

一份有三個，炸到金黃色的色澤好人呀～一旁附上店家自己做的塔塔醬可搭配食用。

這一道外面也是炸得很酥脆不會過頭，中間的牡蠣口感很滑嫩帶著濃厚海味，一旁附的塔塔醬吃得出有香料的感覺，算是清爽的風味，建議搭配塔塔醬一起吃比較不會有負擔感唷。

因為沖繩飯糰是現點現做，需要一點時間耐心等候唷！店家都會直接放在紙袋內但不封口，這樣比較方便食用～

為了拍攝到清楚的斷面我們自己把飯糰拿出來，完整露出的沖繩飯糰看起來個頭也是不小耶！疊在一起拍有種巨無霸感。

山苦瓜天婦羅加起司 90元＋15元

如果去過沖繩就知道山苦瓜是當地的名產，忍不住就點了這個口味來吃看看！

山苦瓜本身吃起來很脆口，雖然剛入口只咬到山苦瓜時會覺得苦味比較明顯，但越吃會越覺得有回甘感耶！尤其內餡裡的午餐肉、玉子燒和美乃滋也會把苦味都中和掉，而且美乃滋的份量不會擠的太多，搭配軟硬度剛好的白飯整體算是很到位，我們也另外加點了起司更香濃哦。

值得一提的是先前吃過的沖繩飯糰是沒有加炒過的柴魚片，但魚火巷怕客人把中間的料吃完後，最裡頭的飯糰沒有料可以搭配，所以特地加上炒過的柴魚片增加味道很貼心捏！口味上炒的也很香～

帝王蟹風天婦羅 130元

竟然使用帝王蟹的蟹味棒是否太豪華了啦，尺寸整個超出飯糰長度耶！不過喜歡吃螃蟹的話應該會忍不住想點看看～

店家的所有醬料都是自行研發手作的，不同的飯糰口味也會搭配不同的風味醬（有經典原味、明太子、味噌醬、山葵美乃滋等等），而這道是搭配店家自製的明太子醬，吃得到明太子一粒一粒的口感，蟹味棒外皮炸得很有水準，肉質飽滿看的出來厚度很足吼！整體吃起來不會太油膩，很像在高級的日本料理店可以吃得到的天婦羅耶酥脆好吃，再加上午餐肉和玉子燒吃完一整個連男生都覺得很有飽足感唷。

皇后大蝦佐花枝 135元

這道是魚火巷的新品，想說一定要點來吃看看～

皇后大蝦的真的很大尾耶！炸蝦外頭的裹粉厚薄度剛好，裡頭的蝦肉吃起來口感紮實，搭配午餐肉和玉子燒後很有日式風味！如果本身偏愛吃炸蝦的話就挺推薦點這道的。

可以看到夾料的最裡頭也是有炒柴魚片增加鹹香的滋味，不會吃到最後只剩滿口白飯。

這天吃下來覺得魚火巷的沖繩飯糰口味很不錯，餡料的份量也很有誠意不用怕吃完一個有空虛感！而且在台中能吃到想念的沖繩飯糰真的滿滿感動呀～晚上竟然還會變身成餐酒館也是讓我們覺得很特別，如果在台中想找個不錯的環境享用美味的沖繩飯糰當早午餐，推薦捧油們可以來魚火巷吃看看唷。

魚火巷紙包魚精釀餐酒／朝食沖繩飯糰

地址：台中市西區民權路229巷35號

電話：0912 923 808

營業時間：

週日-週四07:00-13:00；17:00-23:00、週五-週六07:00-13:00；17:00-24:00 (週一公休)

FB：https://www.facebook.com/flamingfishalley

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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