台灣人會愛！台中「泰潮泰式料理」台泰融合　黃咖哩軟殼蟹超下飯

泰式料理風靡台灣，泰式餐廳也大量出現，老饕更開始精挑細選、精打細算，想找出CP值與美味兼具的店家。位於台中大墩十一街的「泰潮泰式料理」不同於坊間一般的泰式料理，酸辣程度偏低，辣度也能客製化，十分貼心。口味上更是「台皮泰骨」將台菜與泰式料理進行調和，成功製作出在地化的泰式料理，客人接受度高、回頭客也多。

「泰潮泰式料理」並不以泰式餐廳自居，而是以有人情味的小吃、私房菜的形式服務顧客。對老闆來說，來店饕客是客人亦是朋友，都會以最親切、熱情的態度歡迎，這也讓泰潮泰式料理深受鄰里青睞。

店內最受歡迎的菜式當屬黃咖哩軟殼蟹，這是一道坊間少見的泰國菜，濃郁咖哩滲透軟殼蟹肉，硬殼變為軟殼也吸引不少原先不吃螃蟹的群眾，成為一道下飯又美味的招牌菜色。

香酥酸辣鱸魚也很有名堂，在泰國菜中少見直接將整條魚酥炸，反而多是魚片作法。這道香酥酸辣鱸魚自然成為嗜食魚者的最愛，魚肉的鮮美被鎖在酥炸的外皮內，撥開配料如同拆禮物般驚喜，當然吃的時候同樣要注意魚骨頭。

酸辣海鮮湯是王道泰式菜色，幾乎每間泰國菜都會販售，當然味道也大相逕庭，好吃與否，果然還是要親自見證。只能說泰潮的料理功夫都不簡單。

打拋豬看似基本功，卻是有些繁瑣、技術層面極為重要的菜色。太鹹、太油、太肥、太瘦、香味不夠通通NG，泰潮泰式料理的打拋豬卻是增一分太肥減一分太瘦，恰恰好的滋味擄獲饕客的心。

涼拌海鮮適合開胃，當然也是稱職的配菜，彈牙蝦肉的迷人滋味吸引人們一吃再吃，是每桌必點的優質美味！

泰潮泰式料理充滿人情味與在地化的風格，成為它最大的特色。使用檸檬水炊煮的泰國米同樣是其獨門武器，受到顧客歡迎。下次聚餐約吃的時候，不妨選擇「泰潮泰式料理」吧！適合台灣人的口味與用心的料理態度，值得一來再來！

泰潮泰式料理-大墩店

店家地址：台中市南屯區大墩十一街526-1號

店家電話：04-22500925

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30

粉絲專頁： https://bit.ly/30YzKj6

泰潮泰式料理-黎明店

店家地址：台中市南屯區黎明路一段1003號

店家電話：04-23820925

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30

粉絲專頁： https://bit.ly/3xNP8Lm



