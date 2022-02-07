台中人氣爆棚「富士山磅蛋糕」秒飛日本！超萌富士山造型生吐司、菠蘿捲也欠吃

【三牧田】位於台中南區，即使去年全台處在疫情期間，老闆也毅然決然地和朋友攜手開了這家麵包專門店，運用在日本學得的藍帶技術，結合台灣在地新鮮食材，陸續研發出屬於自家品牌的特色麵包與甜點。選擇最具代表日本印象的富士山，作為【三牧田】品牌的特色招牌，有著富士山不可被撼動的高聳感，也沿襲日本在地職人精神的象徵，希望顧客對【三牧田】的創業信念給予信任。

富士山生吐司。藍色是使用天然的梔子花，本身是沒有味道的喔！生吐司使用了50%的北海道鮮奶下去製作，一打開袋子就聞得到濃郁的奶香氣息，口感上非常綿密濕潤，不用烤直接吃就非常美味！而且連吐司邊都非常柔軟，貴為真正的生吐司，當之無愧！

光吐司。是老闆近期研發出的新品項，使用100%的北海道鮮奶製作，相對於生吐司，光吐司的口感上較Q軟，濃濃奶香氣更是一絕。

富士菠蘿捲。這款也是新品項！老闆用心研發出三種口味，有鹹乳酪肉桂、青檸蜂蜜和小山園抹茶紅豆。

中間都是層層捲起，再依各個口味搭配不同餡料，鹹乳酪肉桂菠蘿捲的內層包滿肉桂粉，最上層加上鹹乳酪搭配一起吃，滿滿肉桂味在口腔擴散，肉桂捲迷千萬不能錯過這款！青檸蜂蜜菠蘿捲吃得到淡淡蜂蜜的清香，與檸檬搭配整體吃起來非常清爽。小山園抹茶紅豆菠蘿捲吃得到一層層捲起的紅豆粒，搭配外層的煉乳和抹茶香，這三款吃下來都讓人忘記，究竟是在享用麵包還是甜點了！

富士山戚風蛋糕。一般看到的戚風蛋糕不是切片就是圓柱的造型，而【三牧田】戚風蛋糕不改其招牌特色，一樣有富士山的造型！大小有如富士山一樣巨大，簡直逼近四吋的甜點了。藍色的富士山一樣是用天然的梔子花下去製作，而且切開內層還吃得到原味布蕾的滑順綿密口感，和外層蓬鬆的戚風蛋糕一起吃口感上更是濕潤！粉紅色的富士山使用水果覆盆子製作，內層搭配莓果布蕾，酸甜的香氣相對於原味戚風蛋糕也有一番不同的享受。

富士山磅蛋糕。近期推出六種結合台灣在地小農的磅蛋糕新口味。

不只是富士山磅蛋糕的研發，富士山的生吐司和富士山造型的戚風蛋糕，都是經過老闆努力發想而來，在外型上下點新巧思，希望不只能讓顧客吃到美味的蛋糕麵包，也想要滿足大家的視覺享受。近期也即將推出六種結合台灣在地小農的磅蛋糕新口味，每一款的風味搭配都是精挑細選過的組合，有台灣紫薯地瓜、雪見茶香鳳梨、拉拉山水蜜桃、旗山香蕉可可、梅山梅子果香、古坑咖啡核桃六種口味。

老闆特別提醒自家的磅蛋糕一定要搭配茶或是咖啡喔！這樣才更能吃得到磅蛋糕專屬的風味和獨特性，而且磅蛋糕都是單一包裝，很適合在辦公室泡一杯咖啡搭著一起享用下午茶的時光。富士山可愛的造型搭配六種口味的磅蛋糕組合，也很適合過年過節送禮！

因為在用料與食材上的堅持，剛開業時相對比較費心些，努力讓客人了解麵包的價值與吃得健康的重要與平衡，像是使用發酵奶油製作，對於吃麵包容易脹氣的顧客而言就是一大福音。每當聽到客人的回饋，老闆除了暖心也更能持續著自己的信念，希望顧客都能吃到好吃又健康的麵包。【三牧田】所打造的不只是富士山的造型，更是以用心製作的態度來回饋給每一位客人，想吃健康美味又好看的麵包，就來【三牧田】吧！

室內的擺設很有日本的氣息，上排還有老闆收集的日本卡通系列公仔裝飾。

想要坐下來品嚐甜點麵包的話，【三牧田】也有室外的用餐空間喔！兩側都有日本風的造型牆可以拍照。

三牧田

店家地址：台中市南區南門路84號

店家電話：0422858599

營業時間：07:00-20:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3knW6RE





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