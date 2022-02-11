台中爆夯石頭火鍋新增「粵式胡椒豬肚雞鍋」！整鍋滿滿豬肚和烏骨雞　燒酒鍋也是招牌必點

台中火鍋「尚石苑石頭火鍋」又有新菜單了！身為台中海線地區相當高人氣的石頭火鍋專賣店，除了最經典的石頭與燒酒系列火鍋，這次還新增了香濃肉多的粵式胡椒豬肚雞鍋，吃完一整鍋身體都暖了起來！兩個人來用餐也可以試試他們家的海陸雙飛套餐，一次就能享用兩種肉品與八種海鮮很划算，份量真的不小氣～

尚石苑石頭火鍋用餐環境

尚石苑石頭火鍋位在沙鹿區文昌街與日新街交叉口，斜對面就有公有免費停車場，附近路旁也有不少停車格。每到用餐時間總是人潮強強滾，下午時段也沒有休息，建議你們可以事先訂位以免久候哦！

室內的座位主要有四張大桌與吧台區域，雖然整體的座位數大概不超過三十個，不過桌間的間距頗為寬敞，空調也很涼爽，特別適合朋友與家庭聚餐。

為了安全起見，如果想要試試燒酒系列的火鍋，順便觀賞美麗的火焰秀，記得要選擇吧台的座位區；吧台的座位底下也貼心地設有置物架，不怕隨身物品沒有地方放。

尚石苑的醬料與調味料種類相當齊全，像是基本的醬油、白醋、辣椒、蔥花與沙茶醬，甚至連蒜泥、蘿蔔泥與花生粉都有，另外還有柚子醋醬及手打辣椒，享用不同的食材都能搭配自己喜愛的醬料。

自助區有提供茉香綠茶和桂花烏龍兩款飲料，霜淇淋的口味則是不定期都會更換，像這天吃到的是黑糖奶茶口味，原本還很擔心會很甜膩，沒想到完全不會，竟然不小心默默就吃完一整杯了。

這裡提供尚石苑石頭火鍋的菜單給你們參考，除了有提供兩款精選套餐組合，個人鍋也可以自由搭配組合，如果想吃特色鍋物可以考慮左下角的饕客精選鍋系列；每鍋均附菜盤、主餐、副食，大部份的食材都能單點加購，另有酌收一成服務費。

海陸雙飛套餐 $1280元

這天和柚編兩個人點了海陸雙飛套餐，整份套餐包含兩款湯底、兩份菜盤、兩份副食，以及肉品與海鮮；我們選了招牌燒酒湯和韓式泡菜湯，其中燒酒湯採用的是整罐的台酒紅標米酒，等到湯頭加熱達到一定的溫度之後便會點火，熊熊烈火只可遠觀拍照打卡，而不可褻玩焉。

金黃色的熊熊火焰看起來特別吸睛，同時也能讓裡頭部份的酒精揮發，袪除了酒氣的嗆喉，更增添了湯頭的甘甜醇厚香氣，所以吃起來算是還蠻溫順的～

整鍋裡面除了大方倒入整罐紅標米酒，還有紅棗、枸杞等多種中藥材，而且這鍋也很適合搭配麻油炸蛋一起享用。

麻油炸蛋不僅炸得金黃酥脆，具有流動感的蛋黃也很飽滿，一上桌就可以沾著旁邊的中藥胡椒粉一起享用；另一種吃法是將麻油炸蛋泡入湯頭之中，酥軟的口感也有不同的層次。

有來過尚石苑的朋友，應該都對他們家的超巨大雞佛都不陌生，因為這可不是一般的雞佛，而是火雞佛，隨便每一顆都比50元硬幣還要大！現在竟然還有雙拼腰花的組合，這樣滿滿一份只要$168元，要知道腰花在外面也不算便宜啊～

火雞佛有經過事先處理，去除了本身的腥味，吃起來特別飽滿鮮嫩，濃郁爆汁的口感還蠻好吃的！腰花則是香嫩脆彈，雖然本身也是內臟，但是也沒有腥味和臊味，冬令進補來上這一鍋也太滿足～

其實我們先前也來過尚石苑不少次了，但好像從來沒有點過韓式泡菜湯，這次吃起來的感受也還不錯；裡頭可以撈起不少泡菜，酸勁中還帶點辣度，整體是偏爽口的湯頭，涮煮肉品和蔬菜都蠻搭的。

雖然魚編平常沒有很愛吃火鍋料，但尚石苑的火鍋料都有特別選過，就像這款韓國起司年糕真的好吃，搭配韓式泡菜湯根本絕配！嫩Q飽滿的年糕裡頭包有香濃的起司，微鹹奶香很過癮～

每鍋內附的蔬菜盤也很豐富，裡頭有木耳、玉米、貢丸、豆皮、玉米筍、高麗菜、絲瓜與多種當季時蔬，份量有誠意，吃得到食材的新鮮鮮甜，火鍋料的比例也不會太多。

鍋物副食種類目前多達七種，其中雞蛋、嚴選粉絲與台梗九號米是可以免費換購的，另有王子麵、豬油拌飯、手打烏龍麵與魚鬆滷肉飯可以加購。魚鬆滷肉飯可以說是南部常見的吃法搭配，不但可以吃得到滷肉的迷人油香，還能吃到魚鬆的酥香口感。

海陸雙飛套餐裡面有兩種肉品：嚴選板腱牛和小麥梅花豚，整體都算是油花比例較少的部位，不僅搭配各種湯底都合適，而且吃起來也比較不容易膩口。

板腱的肉質中帶有些許脆口的嫩筋，與紮實富含彈性的肉質形成不錯的口感層次。

梅花豬的肉質吃來柔軟細嫩，雖然油脂的比例並不那麼豐厚，但是口感不顯柴澀，而且也挺大片的。

海鮮盤有八種海鮮：深海小章魚、大草蝦、南美白蝦、鯛魚、鱸魚、蛤蜊、鮮蚵和干貝，不但份量夠澎派，而且也很新鮮，以兩人套餐來說真的吃得飽！所有食材的數量也有算好是偶數的份量，不用在那邊你爭我搶。

其實以台中中價位的火鍋來說，鱸魚並不算是常見的海鮮種類，自從兩年前在尚石苑吃過後就念念不忘；他們家的鱸魚肉質很新鮮，甚至還帶點微微透亮的光澤，吃起來相當鮮嫩細緻，完全不會有生硬或韌口的口感。

蝦子的肉質紮實有彈性、鮮甜度也算不錯，蛤蜊鮮甜飽滿、吐沙也吐得很乾淨；最可愛的是竟然有整隻小章魚，Q彈滑嫩又剛好可以一口一隻，完全正中柚編下懷。

粵式胡椒豬肚雞鍋 $368元

再來是我們自己也很愛的粵式胡椒豬肚雞鍋，其實粵式胡椒豬肚雞煲本身是廣東傳統名菜，但近年來卻蠻流行做為火鍋湯底的口味！重點是尚石苑這鍋真的很誇張，整鍋都是滿滿的豬肚和烏骨雞，同時還有蛤蜊在裡面，一般女生吃完簡直超飽～

豬肚的口感清脆爽口，鮮嫩又不老不柴，而溫體烏骨雞吃起來感受得到雞肉富有嚼勁、卻又不失香嫩的口感，可以再搭配中藥胡椒鹽，只要沾一點點就很夠味了，鹹香層次可以襯托出肉質本身的鮮甜，單吃配飯都涮嘴！

粵式胡椒豬肚雞鍋喝起來帶有胡椒的辛辣味，讓魚編忍不住聯想到加入白胡椒風味的肉骨茶，有點類似；但是尚石苑湯頭是帶有一定程度的辛辣後勁，入口溫潤有層次，沒喝幾口整個身體就暖起來了，而且也挺開胃的！

尚石苑還有提供其他熟食可以選擇，不僅可以適合多人分享，在等待火鍋湯頭煮滾的期間也能先墊墊胃；麻辣鴨血吃起來有著微微的辣度，是一般家庭來用餐應該都能接受的辣度，風味順口不刺激，尾韻還帶點甜度。

塔香鹽酥雞搭配了不少九層塔，更接近我們習慣的台式口味，外表香酥，雞肉香嫩還帶有飽嘴感，同時還帶有中藥胡椒的迷人香氣，是大人和小朋友都會愛吃的口味～

尚石苑石頭火鍋身為台中海線地區相當高人氣的火鍋專賣店，這檔推出的粵式胡椒豬肚雞鍋可以說是料好實在，而且目前在海線似乎還沒有其他間火鍋餐廳有這款口味的湯底，愛吃火鍋的朋友又可以準備來嚐鮮啦！分享給你們哦：）

尚石苑石頭火鍋專賣

營業時間：11:00 – 22:00，下午不休息

電話：04 2665 5158

地址：台中市沙鹿區日新街88號

粉絲專頁：尚石苑 石頭火鍋專賣 Shang Shih Yuan

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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