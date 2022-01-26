台中最夯粉紅櫻花海！「武陵櫻花季」2/12開跑，10大最佳賞櫻點請收

位於台中的武陵農場是許多台灣人的度假勝地，尤其每年二月櫻花季，更是吸引大批遊客前來賞櫻，官方還特別公告出十大賞櫻景點，想知道有哪些景點就繼續看下去吧！錯過了櫻花季也不要緊，無論什麼季節都適合到武陵農場，因為隨著時節更迭，每個月的景色和活動也都能呈現武陵不凡的魅力！

入園門票

1. 全票：平日 NT$130、假日 NT$160

2. 優待票：平日 NT$100、假日 NT$130

（對象：現職軍公教、原住民、陸一特、30人以上團體、學生、僑胞卡）

3. 半票：NT$80

（對象：65歲以上長者、低收入者、兒童）

4. 優待票：NT$10

（對象：榮民及隨行之配偶及直系親屬、第二類退除役官兵權益卡、榮譽志工、身心障礙者及護障1人、學齡前幼兒、梨山、環山、南山地區原住民、設籍和平區居民）

圖片來源：武陵農場官方網站

交通方式

1. 自行開車（從台北出發）：走國道五號，經雪山隧道後至頭城交流道下，沿濱海公路至壯圍走台七線至宜蘭大同鄉，再轉台七甲線續行即可抵達武陵農場。

2. 搭乘大眾運輸（從宜蘭出發）：於宜蘭火車站國光客運總站，搭乘1764、1751路往武陵的班車，即可抵達武陵農場。（每日來回班次非常少，建議大家一定要先提前購買好來回程車票，並詢問可否事先劃位。）

圖片來源：

即時天氣

中央氣象局有監測「武陵農場」每隔三小時的 天氣預報 ，並預測且詳細記載一週的走向，包括體感溫度、降雨機率、相對濕度、風級和紫外線指數。因山區氣候變化快，建議大家上山前可以先了解一下即時天氣狀況唷！

賞櫻景點

今年二月，武陵農場為了特地前來賞櫻的遊客，統整出農場內十大賞櫻最佳景點，如果時間充裕的遊客也可以依照以下順序來賞櫻：桃園櫻花台、霧社櫻花群、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區及南谷櫻花台，以上十個賞櫻景點，保證讓大家看好看滿！如果不是在櫻花季來，也非常大家可以照這個順序來遊玩武陵農場，可以發現武陵農場不同時節的美唷！

圖片來源：武陵農場官方網站

圖片來源：橘子貓TTtrips

若於櫻花季前往武陵農場，要特別注意上山管制，2022年2月12日至2022年2月28日管制每日進場人數，建議大家可以多多利用大眾運輸以及賞櫻專車上山賞花！

圖片來源：武陵農場官方網站

武陵農場每月盛開花季/盛產水果一覽表

1月 - 2月：梅花、臘梅

2月：櫻花（熱門）

3月：桃花

3月中旬 - 4月：梨花、李花、蘋果花

5月：紫藤、玫瑰

6月 - 8月：水蜜桃

9月 - 10月：水梨、蘋果、山茶花、鼠尾草、波斯菊、金針花等

11月中旬 - 12月：楓葉、銀杏（熱門）

12月下旬 - 1月：楓葉、梅花、臘梅

武陵住房種類

1.一般住宿(國民賓館、休閒農莊、山水館)，每晚房價約NT$3720-NT$8400元不等。

訂房電話：04-25901259分機2001,2002

圖片來源：武陵農場官方網站

2.露營野宿(露營位、露營屋)，該區位於高山植物園區，皆提供廁所、衛浴、公共炊煮區、停車場、生態池等設施。棧板營位每帳費用為 NT$1000-NT$1500元。露營屋每晚費用為NT$1500-NT$2500元。

訂房專線：04-25901470 , 04-25901265

圖片來源：武陵農場官方網站 圖片來源：圖片來源：武陵農場官方網站

橘貓貼心建議

每月花況和即時路況變動較大，建議大家上山前可以先到武陵農場官網或粉絲專頁查看最新消息，才不會白跑一趟唷。

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