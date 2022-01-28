整隻「龍蝦腸粉」再撒金箔太驚艷！台中老宅港式茶餐室　煲仔飯粒粒分明也必吃

這個畫面太衝擊了，從來沒有吃過這麼浮誇的腸粉，整隻龍蝦肉與干貝製作而成的腸粉，還鋪上金箔。粒粒分明的煲仔飯，淋上醬蠔油非常的夠味。這美味的港式料理就隱藏在巷子老宅內，還有許多道地的港式小點，值得一試！

祥戎華·茶餐室

位在台中五權西六街的巷子內，有間已經經營邁入第8年的港式餐廳。建築物看似一間老宅，但裡面裝潢非常的優雅有特色，主要提供是正統的港式餐點，最浮誇也是最有特色的就是龍蝦腸粉啦！其他主食的味道也都滿足的，是個聚餐大啖美食的好地方。

餐廳內部主要用餐區域位於二樓，訓練有素且看起來就像是私廚的服務生帶我們上樓，餐廳氛圍有別於一般港式餐廳吵雜的環境，反而是有點優雅且古典的感覺。

用餐餐桌上是以花磚表現，我記得去澳門時，花磚就是他們的特色之一。用的餐具也滿有氣質的，牆上還掛有奈良美智的畫作，帶點可愛。

菜單在這，主食有煲仔飯、粥品和雲吞麵，其他都是港式小品都可以嘗試看看。如果想要吃浮誇的龍蝦腸粉，記得要先打電話預定喔！

調味醬，是蜂蜜芥末及自行拌炒的辣椒醬，感覺辣椒醬是滿百搭的，香氣非常足。

金箔鮮蝦餃：150元

六角形的蒸籠，打開蝦餃，令人驚豔的是居然還貼有金箔，蝦餃內餡料飽滿，可以吃到脆彈的蝦肉，沾一點辣椒醬，點綴了香氣，非常棒。至於金箔是沒有味道的，只是增加畫面的華麗感。

醬淋咖哩魚蛋：100元

說到港式小吃，怎麼能錯過咖哩魚蛋，非常Q彈的魚蛋，外層淋上了特製的咖哩醬，但咖哩醬帶著有點沙茶的味道，口味會帶點重，吃了會很過癮。

招牌蒸燒賣：120元

這燒賣看似簡單，仔細一看，表面鋪滿了干貝絲，把干貝的鮮味融進燒賣內，甜味上升，可以吃得到一絲絲干貝口感，搭配豬肉的燒賣內餡，味道很紮實。

蠔汁蒸鳳爪：100元

這鳳爪已經蒸到入口即化的口感，而且味道是非常入味，帶一點點微辣感，會讓你一口接一口。

豉汁蒸排骨：100元

一塊塊帶著軟骨的排骨，表面應該是有裹粉去蒸，表面非常滑順入口，看起來白白的，但是味道非常足夠，特別喜歡吃骨頭邊帶著油脂的部位，肉質非常的香。

臘味蘿蔔糕：120元

港式蘿蔔糕就是可以吃到綿密又有白蘿蔔的口感，然後還要加入臘肉、蔥酥等增加香氣，吃起來很爽口，這才是我認識的蘿蔔糕啊。

北菇滑雞煲仔飯：240元

服務人員一上桌，眼明手快的在我們眼前倒入了醬蠔油，頓時香氣沖天，接著快速的均勻攪拌到每顆飯粒沾上了顏色。雞肉肉質滿嫩的，而且飯粒是偏有點米心的感覺，不會整鍋黏黏糊糊的，我個人是滿喜歡這樣的口感，很棒！下次要點有香腸的口味試試看。

總裁龍蝦腸粉(需預訂)：1280元

一整隻龍蝦清蒸端上桌，引起現場其他客人的注目禮。如果要給另外一半驚喜，很適合先打電話來預訂。

中間最多龍蝦肉的部分是包進了腸粉，腸粉內還有包進干貝，看起來白白的沒啥味道，但是即使不用沾醬裡面的餡料就很夠味道，真的會有點驚艷的感覺。

龍蝦頭部也非常多的蝦膏，大隻的螯肉，殼都已經有先處理過了，所以算滿輕鬆可以享用的。

極品流沙包：120元

流沙包也是港式經典甜食之一，一戳開或一撕開內餡馬上爆漿，不過流沙包的口味，我倒覺得比較沒有什麼驚艷的感覺。實不相瞞，前一天在吃尾牙，發現是一模一樣的包子造型，只是內層包入不同餡料。猜測應該是合作廠商提供的(我會不會太誠實)，所以這道大可跳過！

漏奶華。西哆士：150元

港澳料理的甜點，莫屬西多士了。西多士就是用厚片吐司裹蛋液去油炸，內層會有不同口味的展現，看是要選擇奶油、花生醬等等，這次選擇比較不一樣的口味。

看起來外表的粉狀，聞起來是可可粉，切開酥脆的外層，內層開始如岩漿般的宣洩下來，嚐起來是牛奶口味加上阿華田的感覺，還滿意外的好吃。

凍檸茶：80元，凍鴛鴦奶茶：85元

凍檸茶的檸檬給的量算OK，當然不及那種滿出來的，不過經過搗壓一下，檸檬味道算是足夠。鴛鴦奶茶就是奶茶和咖啡的融合，除了奶茶香以外，帶有薄薄的咖啡香味。

這一間巷子內的港式餐廳，印象滿好的，服務人員和餐點都滿OK的，會讓我下次來嘗試一下不同的主食。例如：雲吞麵和粥品，這是不錯的選擇。如果大家有想要吃一點比較精緻的港式料理，滿推薦來這裡的喔，不過十分建議要事先訂位，推薦給大家！

祥戎華·茶餐室

粉絲專頁：https://www.facebook.com/xiangronghua/

營業時間：11:00~14:30；17:00~21:00(週一公休)

地址：台中市西區五權西六街82巷20號

電話：04-2376-8288

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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