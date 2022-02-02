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2022走春開運法！台中8大景點一次搜刮　能遠眺海景的大草原、中部最美森林花園

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／IG@mncnn_；圖／IG@ruby800805
圖／IG@mncnn_；圖／IG@ruby800805

新年快樂！讓我們揮別過去所有的負能量，在新的一年走出戶外，不僅可以討個吉利還能迎接財神進門喔！今天 ReadyGo 整理了台中適合走春的景點，大家不妨安排與親友一起在春節期間出門走走，沾沾喜氣，祈求今年一切平安順利～

01 鐵砧山大草原

位於大甲區的「鐵砧山」，遠望這座山就像是一個方巨型的打鐵砧，因此得其名，而風景區內除了有健康步道、國姓廟、雕塑公園等設施之外，走路約 15 分鐘就會抵達一座碉堡，這邊就是鐵砧山大草原，路面雖然有些顛頗不好走，但是視野相當廣闊，可以眺望市區和遠邊的海景，徹底感受大自然的美好。

圖／IG@mncnn_
圖／IG@mncnn_

地址｜台中市大甲區成功路221號

電話｜04-26874543

｜交通資訊｜

自行開車：國道3號-苑裡交流道下-縣道140線-縣道121線-慈德路-經國路-中山路一段-成功路。

大眾運輸：搭高鐵至臺中站下-轉搭臺中市公車93至鐵砧山站下。

02 外埔忘憂谷

每到過年，賞花的行程是絕對不能少！被稱作「台中伯朗大道」的「外埔忘憂谷」，四季皆有各自的風貌，隨季節變換都有不同的花海繽紛爭艷，尤其從高處往下望，一塊塊交錯的稻田看起來就像是閃電，遼闊的田園之景果真美到能忘記憂愁呢！

圖／IG@albertlinshop
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地址｜台中市外埔區溪底路26號

電話｜0912-365-489

｜交通資訊｜

自行開車：google搜尋【外埔忘憂谷】。

大眾運輸：火車到【大甲火車站】後，租大甲火車站的Bike腳踏車約騎乘30分鐘左右可抵達。

03 新社櫻木花道

「新社櫻木花道」的範圍大約是從新社區公所、復盛里環保公園、陸軍 602 旅旁周圍道路到新社高中，沿路種植了山櫻花、牡丹櫻、八重櫻和富士櫻等品種，當盛開時可說是非常夢幻呢！值得一提的是，這裡每到二月還會舉辦櫻花季的活動，很適合全家大小賞花走春，享受季節限定的美景。

圖／IG@shihhwaann93
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地址｜台中市新社區興社街二段28之1號

｜交通資訊｜

自行開車：導航【臺中市新社區公所】，區公所有停車位。

大眾運輸：搭台中客運91、265、270、272、276、278、279至【復盛橋】，再步行6分鐘；台中客運277路於「慈光新村」下車，再步行1分鐘。

04 臺中中央公園

面積約 67.34 公頃之大的「臺中中央公園」，腹地廣闊，以智慧、低碳和創新為理念，園區設有多種感官互動設施，是台中親子同遊的好去處。而公園內不僅有豐富的動植物生態，還有地景藝術、自行車道以及各種體驗區，好拍又好玩，想必能與家人歡度愉快的年假時光！

圖／IG@mickyking86
圖／IG@mickyking86

地址｜台中市西屯區中科路2966號

電話｜04-3706-2604

｜交通資訊｜

自行開車：國道一號南下中清交流道-黎明路、經貿五路、大鵬路右轉中科路-敦化路二段右轉凱旋路

大眾運輸：高鐵-抵達高鐵台中站轉搭計程車到中央公園或搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車、火車-抵達台中車站轉搭計程車或公車到中央公園。

05 后豐鐵馬道

過年吃飽飽，也別忘了要動一動喔！由臺鐵舊山線整建的「后豐鐵馬道」，全長約 5.8 公里，沿途可以欣賞田園風景，且途經后里馬場、夫妻樹廣場、九號隧道、花梁鋼橋、鐵道之鄉酒莊和石岡水壩等眾多景點，展現新舊融合之下所呈現的獨特面貌，並感受慢活而愜意的氛圍。

圖／IG@ruby800805
圖／IG@ruby800805

地址｜台中市豐原區國豐路三段

電話｜04-2572-4511

｜交通資訊｜

自行開車：國四下豐原/后里交流道-台13/三豐路-后豐大橋-馬場路-B.后里馬場停車場-C.后豐鐵馬道開車的朋友建議開車至后里馬場停車場，如此一來騎完車如時間充裕還可進去后里馬場內遊玩。

大眾運輸：火車-搭乘火車至豐原站下車，改搭往東勢的豐原客運於【朴子口】或【石岡水壩】下車。

06 霧峰林家宮保第園區

在國定古蹟感受過年氣氛，你覺得如何呢？那就到「霧峰林家宮保第園區」，一窺台灣閩式官宅的建築之美吧！宮保第園區主要分成宮保第、大花廳和草厝三大建築群，而木造建材、窗花和福州式戲台等設計皆有繪製傳統吉祥圖案，讓人切身體會到富麗堂皇的華麗感。此外，建議大家要提前預約導覽解說，才能細細品味這裡一切的人文歷史喔。

圖／IG@lupurplefish
圖／IG@lupurplefish

地址｜台中市霧峰區民生路26號

電話｜04-2331-7985

時間｜週一～週日 09:00-12:00；13:00-17:00（假日、連續假期無午休時間）

票價｜全票 250 元、優惠票 200 元、學童票 125 元、免費（霧峰區民 / 6 歲以下兒童 / 身障人士(含一陪伴者)）

｜交通資訊｜

自行開車：國道3號於「霧峰交流道」下→左轉中正路往霧峰市區方向→至大同路(霧峰郵局)右轉→接民生路左轉即可抵達。

大眾運輸：從台中火車站搭乘50、201線至霧峰郵局站(中正路)下車→步行約5分鐘即可到達。

07 東勢林場

被譽為中部最美森林花園的「東勢林場」，其海拔介於 500 到 700 公尺間，四季分明，動植物的生態豐富，能欣賞到不同的花卉和植物。在東勢林場也有種植許多山櫻花，歡迎大家利用春節期間到這裡走春兼賞花，並豎耳傾聽森林的聲音，讓自己的心靈回歸平靜吧～

圖／IG@aguo.style
圖／IG@aguo.style

地址｜台中市東勢區勢林街6-1號

電話｜04-25872191

時間｜06:30-22:00

票價｜全票 250 元、學生票 200 元、幼童敬老票 125 元、博愛票 125 元、東勢鄉親票 60 元

｜交通資訊｜

自行開車：國道四號於豐原下交流道後左轉，由豐勢路經東勢大橋進入東勢區，沿著勢林街進入東勢林場。

大眾運輸：於豐原火車站下車出後站，轉搭豐原客運班車經東勢至東勢林場。

08 知高圳步道

位於烏日區與大肚區之間的「知高圳步道」，整個步道往返大約 6 公里，算是輕鬆好走的路線。在知高圳步道的健行過程可見到引水道、空中廊道、跨越橋等等，且一片綠意盎然，最後還可以至觀景平台遠眺國道一號和大肚市區街景，讓自己的身心靈都舒暢起來！

圖／IG@tao_917
圖／IG@tao_917

地址｜台中市烏日區中山路三段登寺巷176號

電話｜ 04-2228-9111

｜交通資訊｜

自行開車：Google導航【善光寺】，寺前有停車場；或導航【知高圳步道】沿路邊停放。

大眾運輸：公車-搭乘93、101、102、105、617公車至善光寺站，步行15分鐘到知高圳步道入口。火車-搭乘台鐵至成功車站，步行20分鐘至知高圳步道入口。

延伸閱讀>>2022過年走春｜中部旅遊不塞車 行程全攻略！

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