台中沙鹿新開的深夜食堂！150元平價拉麵爽嗑牛肉塊　紅油餃子必點

沙鹿又多了一家深夜食堂了，這家"富賦號"原本最早是賣煎餃、蛋餅為主的早餐店(後來還有加賣關東煮)，沒想到前陣子重新裝潢整修後居然就整個改成賣拉麵了，而且營業時段也改成晚上+消夜，變成了一家深夜食堂。

店家拉麵賣的是台中相當少見的牛骨湯頭系列，湯頭是用牛骨、牛筋加上大量蔬果熬煮而成，口味甘醇溫和不會太重，適合晚上想吃消夜但不太吃太重口味的人，另外之前早上頗受好評的煎餃也有保留下來，換了個樣子變成紅油餃子，更加好吃了呢，營業時間最晚到凌晨12點，加班晚下班想吃個熱呼呼的拉麵或是餃子這裡算是還不錯的選擇喔。

富賦食堂就開在北勢東路和東安街的路口，大甲肉丸的旁邊，營業時間是從下午5點開始到晚上12點，沒有賣中午。

帶有日式屋台風格的小攤子，和之前早餐店時變化沒有很大，不過因為是晚上，整個氣氛那就很不一樣了，真的很有那種深夜食堂的FU啊。座位數不多，只有5個，大部份客人還是外帶居多，另外店家也有配合外送平台，叫的人也不少喔。

沒有紙本菜單，看著牌子點就可以了，主要賣的是牛骨拉麵，有牛骨白湯、蕃茄牛骨和酸菜牛骨三種，另外還有賣麻醬牛肉拌麵和餃子。

店內暫時沒有提供冰水(以後應該會有)，但是有販售飲料。

麻醬牛肉拌麵 $100

蔥花有點給太多了，不過這不是重點，重點是那牛肉未免也太大塊了吧，而且居然還有四塊，太大方了吧。

牛肉有一塊是帶筋的，如果不敢吃筋的也可以跟店家先說，他們也有修掉筋的肉。

這牛筋比我想像中的還要軟Q，雖然不是軟爛接近入口即化的那種，但也不會讓人咬不動，女生朋友應該會蠻喜歡的，畢竟牛筋可是有著滿滿的膠原蛋白，對女性來說可是美顏聖品啊。

單純牛肉的部分也是切得超級豪邁，這已經不是牛肉片而是牛肉塊了啊，肉質相當紮實很有口感，不過因為牛肉只有簡單調味，不像牛肉麵那樣是滷過的，對重口味的我來說還是覺得有那麼一點不過癮。

麵條是用日式小麥拉麵，和一般台灣麻醬麵使用的麵條不同，不過吃起來其實也沒啥違和感，麻醬的部分是店家自己調製的，花生味道沒有非常的濃烈，但香氣還是有的，就我而言覺得還不錯，但如果可以增加點鹹味就更棒了。

加了一些店家的辣醬，提味不少耶，不過這個辣醬不會很辣，如果單純想吃辣的朋友可能會小小失望。

牛骨白湯拉麵 $150

配料有牛肉、半顆糖心蛋和蔥花、洋蔥，整個呈現出簡單樸實的感覺。

乳白色的湯頭是用牛骨、牛筋以及大量蔬果熬煮而成的，味道屬於比較溫和清淡的口味，老闆是說因為晚上怕太油膩太重口味會讓客人覺得不舒服。

裡面有放了一坨蒜泥，辛香的蒜泥香氣雖然有稍微那麼一點搶了牛骨湯頭的味，不過在整體湯頭味道上也有增加了層次感，算有加分到。

麵條一樣是日式小麥拉麵，微微的捲度還蠻有口感的，吸湯能力也可以。

牛肉同樣是厚切的四塊，然後其中一塊帶筋，因為有浸泡在湯裡，肉的軟度有比較軟一些，口感也較佳。

蕃茄牛骨拉麵 $150

配料和基本的牛骨白湯拉麵一樣，我就不贅述了。

橘色湯頭是以牛骨白湯為基底，加了新鮮蕃茄下去熬煮出來的，比起基本的牛骨白湯又多了些許酸甜味，味道上明顯有變得稍微重一點點，我覺得更加好喝了耶。

紅油餃子 $70

這個餃子就是他們之前賣的那個煎餃，外皮口感QQ的，內餡很飽滿，特別的是餃子上頭除了有淋上紅色辣油之外還有加了麻醬，這樣做雖然辣度被中和掉了，但是味道相對變得較有層次，我個人是覺得好吃的。

店家初期賣早餐煎餃、蛋餅時就有吃過，後來聽說有加賣關東煮，原本還想去吃看看，結果都還沒吃到居然就變成拉麵店了，而且還從早餐店直接就變成深夜食堂，變化真是太大了。

餐點方面我覺得拉麵還有些許改進地方，像是牛肉、牛筋其實可以不用切那麼大塊，雖然看起來很豪邁，但是小塊一點應該會比較方便吃，湯頭特色有表現出來，但是口味都比較清淡，建議可以出一款重口味湯頭讓我們這些吃重鹹的人滿足一下，另外由煎餃變身而成的紅油餃子真的是亮點，份量十足，調味也不錯，不想吃拉麵的也可以嚐嚐看紅油餃子。

富賦食堂 - Full Full Restaurant

地址：台中市沙鹿區北勢東路509號對面

電話：0905-020442

營業時間：星期二三四五六17:00-24:00(星期日星期一公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：富賦食堂 - Full Full Restaurant

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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