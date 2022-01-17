緋寒櫻滿開！水里鄉「阿本農場」閉園前美景一覽，油菜花升級2022賞櫻季

才剛剛過了梅花季，櫻花的先行者緋寒櫻與河津櫻就緊接登場，南投縣水里鄉的阿本農場去年一炮而紅之後，今年也在櫻花盛開期拔得頭籌，由一月上旬就開始嫣紅綻放。

布魯去年沒機會前往阿本農場，今年特別抽空利用平日請假探花，果然農場內的數十棵櫻花一齊滿開，襯著其間的油菜花、波斯菊，繽紛亮眼，尤其農場又位於接近山頭之處，由花間俯瞰陳有蘭溪谷，又是一種壯麗。

有鑑於去年開放自由上山，但產道又小又陡，又有數個髮夾彎，行車險象環生。今年農場與郡坑社區合作，以9人座休旅車隊接駁遊客上下山，也順便管制進場的人數，因此前往農場參觀較安全有品質，但代價就是得要等等等等～等等等等，想要前往的朋友要有心理準備喔！

布魯之旅行攝影記事

布魯在平日請假前往，在接駁站購買準備搭乘接駁車，現場遊客就爆多。

購買乘車券後於一廍橋排隧搭乘接駁車，畫面上看到的排隊人龍只是實際的一半而已。布魯上山候車1小時，下山候車半小時。接駁車行駛時間約15分。

阿本農場生產高山蔬菜，但場主阿本種的櫻花卻在去年爆紅。

大致上農場分成三個小區塊，第一區是櫻花與油菜花搭配的櫻菜區。

穿韓服或和服的遊客在農場十分吸睛。

農場的第二小區是櫻花與彩色波斯菊構成的櫻菊區。

農場最下方小區襯著對面山巒和陳有蘭溪溪谷，布魯暫稱作櫻谷區。

緋寒櫻落花時整朵落下，因此掉在地面上的也很可觀。

其實阿本農場可以參觀的面積不大，大概只有6座籃球場的大小而已，緋寒櫻的數量也只有幾十棵。但每棵櫻花都開好開滿，又搭配油菜花田、波斯菊田及陳有蘭溪山谷，整體而言就很好拍。只是人氣一下子拉升到頂，園區又很容易就塞滿遊客，想參觀的朋友要有等待的心理準備，來回大約要花一兩個小時等接駁車，好的櫻花景點拍照時也要等，賞櫻的同時，也考驗耐性。

布魯便利貼

阿本農場

交通資訊：阿本農場位於南投縣水里鄉郡坑社區後山，考量遊客行車安全，且避免塞車，111年必須由山下搭乘接駁車上山。可用google地圖搜尋"郡坑社區活動中心"，過活動中心續行約500公尺至郡坑伯公祖廟後，續向上200公尺至一廍橋，即為接駁車上下車點。小車可停放在一廍橋上方產道旁，若此處停滿，則現場社區人員會引導停在伯公祖廟再步行至一廍橋。

開放資訊：於接駁車上車點購買乘車卷200元，可搭乘社區協會安排的接駁車至農場，下山時憑同一張乘車券搭接駁車。至農場後不需另行購票。111年農場開放參觀期間111/01/05~01/14

補給等資訊：接駁車上下車點有行動廁所，農場有洗手間，另供應簡易飲食及農特產販售。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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