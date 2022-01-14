早午餐吃印尼炒粿條、布朗尼辣雞！台中「胖子哈利」 南洋風創意料理好銷魂

胖子哈利坐落在人來人往的台灣大道上，附近是台中火車站及第二市場，車水馬龍即是這裡的日常。

店面採用許多植物點綴，充滿南洋氛圍的植牆成為眾多顧客前來打卡拍照的目標之一。

胖子哈利有兩層樓，二樓為早午餐的用餐地點，一樓則販售店家每日新鮮手工製作的各式麵包，土司等，每每只要剛出爐便會被一掃而空，想一嘗滋味的顧客可要抓緊時間了 !

除了麵包外也有提供深焙咖啡豆供客人選擇。

印尼炒粿條

印尼道地的粿條料理顏色及用料都相當豐富，條體Q軟彈牙，鹹香十足，佐以檸檬與蝦肉，吃出濃濃南洋風情。

複雜多變的口感充分詮釋東南亞熱誠豐富的國情，一口接著一口完全停不下來 !

叁峇蘿蔔糕

有別以往作為點心腳色的蘿蔔糕當作主食，加入各種辛香料炸炒過香味撲鼻，還沒端上桌就已經口水直流。

脆口的外皮與裡頭的蘿蔔糕配合得恰到好處，仔細咀嚼後蘿蔔香便會悄悄的在喉頭打轉，令人印象深刻。

新加坡福建麵

來自緊鄰海洋的新加坡麵食，蝦子、花枝等鮮味十足，是海鮮控絕對不能錯過的品項之一 !

海鮮鮮甜的氣味會附著上海鮮鮮甜的氣味，每一口都能吃到大海的味道，彷彿此時此刻就身處浪花之中。

厚切里豬

胖子哈利是全台第一家使用手工麵包土司入南洋菜的店家，且製作時特別選用北海道函館直送3.7牛乳，超特別的菜單只有在這裡才吃的到。厚切里豬採用日式豬排做法，搭配生菜番茄一同咬下超滿足 !

豬排厚實不韌，多汁又好咬 !

櫻桃煙燻鴨胸

十足的煙燻味及鴨肉特有的味道在咬下時會在口中一同炸開，緊接而來的是辣味吐司的微辣感，最後生菜及番茄結尾，濃厚卻清爽不油膩 !

布朗尼辣雞

以可可生吐司做三明治前所未見，佐以辣脆雞，厚蛋及生菜蕃茄等組合人耳目一新 !

可可吐司採用法國法芙娜可可製作而成，帶苦的香氣更加入核桃增加口感，與辣雞相得益彰，非常特別 !

馬來西亞檸檬咖啡

咖啡苦香與檸檬香層次鮮明，帶酸的味道清爽又解膩。

唐寧英倫生乳

濃濃奶香裡有著厚厚茶香，濃郁順口甜而不膩，與早午餐搭配更是完美。

靜岡抹茶生乳

微苦的抹茶與濃厚的特選牛奶充分融合後香甜適中，喜歡抹茶的絕對不能錯過 !

泰式奶茶

大名鼎鼎的泰式奶茶這裡當然也喝的到，超級濃醇的奶茶香喝下去的瞬間便會充斥整個口腔，接著於喉頭回甘，是奶茶控絕對不能錯過的品項 !

胖子哈利創始人憑藉自己長年在東南亞各地工作旅遊累積下來的味蕾，想把那些曾經感動、經驗自己的美食帶回家鄉，讓身處台灣的各位不用出國就能享受到道地美味的餐點。下次當你擁有一個美好的午間空閒時光時，不妨揪揪三五好友，一同來胖子哈利享用餐點，絕對能得到最完美的體驗 !

【Punz Harry 胖子哈利】

店家地址 : 臺中市中區台灣大道1段376號

店家電話 : 0422216382

營業時間 : 上午8:30~下午4:30

停車資訊 : 路邊停車、附近設有公有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3aDvK8V





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