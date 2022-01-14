柴柴陪你吃拉麵！隱身巷弄的日式拉麵店，6大湯頭系列價格平實好吃

喜歡柴犬的朋友快收藏！沒想到在台中南屯的巷弄內，竟然隱藏了這麼一間「柴拉麵」，店內不但有六大湯頭系列的日式拉麵，還有拌麵、黑咖哩飯與各式日式小菜，另外當然少不了超萌的柴犬！現在共有三隻柴犬，不過並不是隨時都願意見客，想來找柴柴的話建議可以先和店家預約、或是選擇離峰時段來用餐哦～

柴拉麵地點與用餐環境

柴拉麵就位在南屯大墩十街上，外觀像是一般的住宅，穿過院子才會走到店內；這裡的道路不到非常寬敞，但門口好停放機車，開車的朋友可以選擇停在萬壽棒球場的附設地下停車場，也能和我們一樣停在大墩十一街的收費停車場，走過來都不用三分鐘。

店內的空間小巧溫馨，座位以兩人座與四人座為主，適合情侶或家庭來用餐；最旁邊還有整排面牆的座位，即使是一個人來吃飯也不尷尬。目前還有與UberEats和Foodpanda配合外送服務，就算不想出門也能點得到。

點餐和結帳的櫃檯也很有日式風情，將木質攤車加以改造，同時還能兼具座位區的功能，作為拍照打卡的背景也很不賴。

對了，既然店名叫做「柴拉麵」，店內許多地方自然都能看得到柴犬的身影；從最基本的柴犬娃娃、柴犬面紙抽，甚至連牆上的照片和插畫都是柴犬，就不難看出老闆有多愛柴犬啦～

自助區有提供餐具、白開水、面紙與調味料可以自取，推薦你們可以試試店家自製的拉麵辣醬和蝦米辣醬，前者的辣度不高，但有著強烈的蒜香；後者的辣勁非常夠，除了帶有蝦米鮮香，甚至還會有辣到頭皮發麻的爽感，敢吃辣的朋友可以試試～

柴拉麵菜單介紹

這裡提供柴拉麵的菜單給你們參考，六大湯頭系列的拉麵，可以加價升級為「湯底加濃」或「加麵」，不過原本的拉麵份量本來就不少，建議真的很餓再加麵就好～另外還有拌麵、黑咖哩飯、小菜與飲料；主食的價位大多在兩百元以下，拌麵的話則是百元有找，是一般家庭和小資族都可以負擔的價位。

雞白濃湯拉麵(極品叉燒)$200元

許多有帶小朋友的家庭都會點這款雞白濃湯，口味最為溫順、單純又不刺激；每碗拉麵裡頭皆附半顆溏心蛋、豆芽菜、海帶芽、筍干片與青蔥，如果有不敢吃的食材都可以事先告知店家調整。

雞白濃湯是以日本進口的雞湯作為湯底，以雞的精華燉煮成接近乳白色，喝起來香醇卻完全不油膩；而且鹹度也有經過調整，是可以直接入口的鹹度。如果偏好豐富一點的風味層次，可以再加點拉麵辣醬和蝦米辣醬試試，像魚編就特別愛加蝦米辣醬，不用加太多就香辣夠味！

極品叉燒也是手工綁製而成，色澤粉嫩的肉質軟嫩，油花分佈比例勻稱，還能吃得到細緻的肉香；雖然不到入口即化的程度，但對於牙口沒那麼好的長輩或小朋友來說，不顯柴澀的口感相當好咬。

赤味增拉麵(日式炸蝦)$150元

或許有些朋友看到「赤味增」會以為是具有辣度的口味，其實「赤味增」指的是日本紅味噌，所以不但沒有辣度，而且因為發酵的時間較黃味噌和白味噌來得久，香氣也相對來得更為濃郁。

與前面的雞白濃湯相同，湯頭都有經過改良，更加符合台灣人吃麵喝湯的習慣；赤味增不但有著黃豆豆香的濃香醇厚，鹹甜比例也掌握得不錯，完全不死鹹，還有豆香的甘甜後韻。

店內選用的拉麵麵條都是同一款，麵體雖然比一般細麵來得細，但是久泡不爛，吃起來Q軟又有彈性。

為了避免日式炸蝦的外皮浸泡在湯頭裡影響口感，所以與拉麵上桌時是另外獨立盛盤的；炸蝦不僅炸得金黃飽滿，咬開還能看得到鮮嫩的蝦肉，對我們來說如果外皮能再薄一點就更棒了～

黑咖哩飯(唐揚雞肉)$150元

除了拉麵之外，也有不少客人是專程來吃他們家的黑咖哩飯，整份搭配了白飯、薯條與半顆溏心蛋；原本想說裡頭沒有看到蔬菜，一時間覺得還有那麼點不習慣，沒想到其實黑咖哩當中大有玄機～

經過熟成的咖哩表現出來的風味更加濃厚，裡頭還能吃得到金針菇與其他多種菇類，口感更有層次；入口甜香帶辣，辣度大概是小辣左右，黑咖哩本身的甜度剛好又中和了一些辣度，整體辣度介在微辣和小辣之間，算是還蠻親民的～

酥炸豬排$70元

豬排口感鮮嫩又帶點紮實，肉質厚度也蠻厚的，可以沾點旁邊的豬排醬，酸酸甜甜地會更開胃。

唐揚炸雞$100元

他們家的唐揚炸雞口感也很奇妙，與一般我們印象中的日式唐揚雞不太一樣，肉質鮮嫩但沒有非常明顯的肉汁，強調的是格外金黃酥脆的麵衣；麵衣的炸油收得比較乾，吃起來反而有點類似台式的鹹酥雞，也是蠻涮嘴的～

日式炸豆腐$50元

日式炸豆腐的本體是選用了香嫩的雞蛋豆腐，皮薄內嫩又有蛋香，和表面的柴魚片一同入口更有香氣層次。

韓式泡菜/黃金海帶絲皆$40元

如果想要來點開胃解膩的小菜，可以韓式泡菜和黃金海帶絲，前者清脆又帶點辣勁，後者香甜滑順，小朋友應該也會喜歡～

如何才能看到柴柴？

店內目前有兩隻赤柴和一隻豆柴，不過因為擔心有客人怕狗，所以平時都會住在樓上；離峰較少客人用餐的時段，偶而會帶牠們下來放放風、和客人打個招呼～如果是專程想來找牠們的朋友，也可以事先和店家預約，只要沒在睡覺應該都超樂意見客的啦。

魚編自己本沒有養過寵物，實在沒想到竟然是來吃拉麵、還人生中第一次抱了柴柴，光看抱柴柴的手勢就知道果然很沒經驗哈～不過對於喜歡柴犬、家中卻又沒有辦法養柴犬的朋友來說，真的是很療癒啊！分享給你們參考喲～

柴拉麵

營業時間：平日17:30-22：00 ｜ 假日加開場11：30-13：30 (週二、週三公休)

電話：0909 698 608

地址：台中市南屯區大墩十街173號

Instagram：@chairamen

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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