埔里必買伴手禮！ 「天子舒芙蕾」四種吃法讓人大開眼界 禮盒包裝精美網路超人氣

相信大家每次來埔里玩耍的話肯定會來埔里鎮上這條最知名的慈恩街晃晃，因為這條街上有知名的的18度C巧克力工坊冰淇淋和生吐司，不過今天強生小吠要介紹的是同樣在慈恩街上的▸SkySon天子舒芙蕾◂，算是先前有經過但不小心略過的埔里美食伴手禮啦！趁著12月強生小吠安排了南投小旅行，終於有機會來吃看看。

SkySon天子舒芙蕾總店就是從埔里慈恩門市開始的，目前埔里還有埔里酒廠門市、台中也有3間門市，而慈恩門市距離18度C生吐司就是隔壁再隔壁的距離喔！絕對要走過來試吃一下呀。

天子舒芙蕾主打他們家的舒芙蕾是可以不用立刻冷藏保存，出爐後可以常溫放置，當天沒吃完再放冷藏或冷凍保存喔！重點竟然還有四種吃法：常溫、冷藏、冷凍、熱食，感覺很威～

天子舒芙蕾總共有四種口味可以選擇，而且門市點都可以試吃，可以先做品嚐再決定要不要購買。

如果吃了有喜歡，也可以依照下圖說明完成３個分享程序，就直接獲得一塊窯烤舒芙蕾。

這是天子舒芙蕾的另外一種產品叫做窯烤舒芙蕾，一盒原價800元，加購價的話兩盒1000元、四盒1600元，基本上舒芙蕾共有四種口味，大湖草莓、埔里百香果、法國飛雪奶油、瑞士蓮巧克力。所以一次買四種比較划算又可以吃到全部口味唷。

來店都可試吃舒芙蕾的常溫版本，千萬別學強生三根牙籤拿起來往自己嘴裡塞（不良示範）

來看一下天子舒芙蕾到底長什麼樣子！看到他們的包裝做的那麼細緻有質感，難怪是網路超人氣的禮盒無誤，我們真是太晚知道，千金難買早知道，嘿嘿。

包裝後面都有每一種口味的成份和熱量，非常貼心。

來～首先入鏡的是整顆舒芙蕾，沒錯這就是天子舒芙蕾的真面目，是不是看起來很想一把往旁邊人的嘴裡送，一副欠吃的樣子！oh no 千萬別砸臉上蛤因為我們都需要靠臉吃飯。

天子舒芙蕾都是每天凌晨新鮮現做出爐後配送到各門市，很貼心的是打開盒子還有附上貼心的賞味卡，照著吃就不會錯啦！

法國飛雪奶油舒芙蕾

乳酪的香氣很足，口感入口即化，乳酪的香氣會噴發在鼻腔內。濃濃的奶油香氣，吃起來非常的濃郁，入口後乳酪的香氣會從嘴裡散開來，然後天子舒芙蕾使用的原料都很講究，像是他們的舒芙蕾標榜不加一滴水，完全是加純鮮奶製作，另外使用的起司、奶油以及麵粉都是進口的，算是高成本的製作方式，但相對也吃得出來品質差異啦！

說真的如果沒細看他們的介紹，那你就錯過很多！使用前不用搖一搖，但請先詳細閱讀人家辛苦寫的介紹，吃起來比較有港覺咚嗎？((鼠薯口吻天子舒芙蕾│埔里必買伴手禮，舒芙蕾竟然有四種吃法讓人大開眼界！過年過節送禮絕對超適合 而他們家的舒芙蕾如果購買當天沒吃完，冷藏可以放置三天、冷凍則是七天，冷凍的話也可以先切小塊再做存放吃起來比較方便囉。

切下時那個綿密又不會沾粘在叉子上的手感，你就知道這個舒芙蕾厲害了。這個不像濕潤的口感，但也不會乾到不行，口感介於蛋糕和布丁之間有厲害喔～

再來是瑞士蓮巧克力舒芙蕾，也是強生最喜歡的口味。巧克力很容易賣光，畢竟大人小朋友都很愛巧克力的口味。

瑞士蓮巧克力舒芙蕾，吃下去首先和一種巧克力濃濃的香氣撲鼻而來，在你的舌頭中間融化後，再進入喉嚨裡面，還可以聞得到比利時可可粉的味道！

帶一點可可巧克力的綜合感覺，還有一種淡淡的酒味，詢問門市人員之後，才知道他有加入了一些威士忌作為調味。實在太猛了，果然好吃。

底下這兩款是選用台灣在地水果製作的特殊口味也非常好吃喔！左邊大湖草莓舒芙蕾，右邊埔里百香果舒芙蕾口味～

埔里百香果舒芙蕾

是說埔里的百香果品質真的是遠近馳名，這款舒芙蕾一入口後聞得到百香果酸中帶甜的香氣，百香果的香氣是會先在鼻腔裡竄出，再來舌尖才會嚐到酸酸的風味，轉頭一看小吠好像戀愛的滋味，吞下後還有一種回甘的感覺喔呵呵天子舒芙蕾│埔里必買伴手禮，舒芙蕾竟然有四種吃法讓人大開眼界！過年過節送禮絕對超適合，別以為是隨便的果醬製作，完全真材實料不怕你的舌頭來品嚐啦！

大湖草莓舒芙蕾

天子舒芙蕾在大湖草莓的盛產季節把甜度最高的香水草莓急速冷凍，因此一年四季都有草莓原料可以用來製作舒芙蕾喔！草莓口味舒芙蕾入口後可以很輕易地感覺到明顯的草莓顆粒，整體吃起來有濃濃的草莓香味，不虧是在賣台灣大湖香水草莓，再加上乳酪下去精心調配製作後，完美比例帶著淡淡清香甜味不會過度，這款口味小個人也挺喜歡。

後來門市人員有再讓我們試吃冷凍vs加熱的口感：冷凍後吃舒芙蕾會偏向比較霜狀的口感，有點像在吃退冰到一半的冰淇淋唷！各口味的話，草莓口味顆粒感更加明顯，而百香果冷凍後有一種酸鹹的感覺，鹹味應該是來自於乳酪，至於巧克力會覺得甜度稍微比較高，原味的也是起司味道濃厚，但我們特別喜歡加熱後的原味，因為口感會變得很輕柔根本入口即化，有一種像在吃雲朵般的舒芙蕾的感覺，而且蛋香味也變得比較濃厚，好吃推推！

接著來看一下舒芙蕾的變化式，這是窯烤過後的舒芙蕾！如果你不知道有這樣的吃法也為時不晚，因為天子舒芙蕾是全台第一家做到可以窯烤食用的舒芙蕾哦！

窯烤舒芙蕾的包裝是長條型的，但一樣精美好看，來埔里玩耍買這個當作伴手禮真的很有面子啦！

而且裡面是單塊包裝，想吃的時候拆來吃都很方便，相信讓每次逢年過節送禮時都想破頭的你覺得救星出現啦～

打開外包裝後，裡面整塊切好的窯烤舒芙蕾就躺在你手上。窯烤後的口感比較脆口很像餅乾，但是香氣不減。草莓依然酸甜可口，巧克力依然苦甜適中。

厚度基本上很有口感，一口絕對吃不下，可以分成兩三口吃，延續幸福的口感。

右/法國飛雪奶油，右/埔里百香果口味，因為強生偏愛吃酸，雖然百香果的窯烤後的香氣和口味吃起來都比較酸，但對偏愛吃酸的強生來說接受度很高，法國飛雪奶油口味依舊維持香濃的味道。

對了，一定要提一下別以為窯烤後的size有縮小，看起來小但吃起來口感很紮實，中間的口感也都沒有任何縮水，算是好吃的”餅乾”。

最後，大家都知道日月潭的紅茶，天子也有販售好喝的阿薩姆紅茶包，這個不是一般的茶葉末哦，是真實的一片片茶葉。而且泡久了還不會澀口，搭配天子舒芙蕾真的非常適合。

可以熱熱的泡來喝，也可以冷飲的方式喝，都非常的適合。

特地還拿起茶包來看，這個茶葉很可以。包裝也很可以。

來南投埔里遊玩，除了對面的18度C冰淇淋，別忘記來天子舒芙蕾看看，絕對不會後悔來這一趟。

以下也提供一下天子舒芙蕾最近有推出的的優惠內容，有喜歡的話可以一併買爆喔！（如單次購買二十個以上，需提早三天預訂）

即日起到2022年5月底止，現場購買兩盒以上舒芙蕾打九折，四盒以上打八折，八盒以上還有七折的優惠。 只要有購買舒芙蕾任一口味，再加買四盒窯烤舒芙蕾餅干可以打五折，加價購兩盒享特價一仟元（僅限當場單次購買不能累計喔）

如果你和我們一樣喜歡吃舒芙蕾綿密的口感，絕對要來吃看看天子舒芙蕾！有來埔里玩就別忘記來這裡走走逛逛順便帶伴手禮回家囉，提醒下也可以先打電話訂購，不要到現場排隊因為店前面不太好停車。以上食記分享給大家參考哦！

SkySon天子舒芙蕾（埔里慈恩門市）

地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號

電話：0965-103912

營業時間：平日10:00-18:00；假日10:00-19:00

官網：http://www.skyson.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/skyson.com.tw

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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