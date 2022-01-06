拉開罐頭是熱騰騰肉燥飯！台中新開平價小吃店「易拉罐包裝」爆紅、晚上才吃得到

台味小吃容器也要刷爆創意程度！台中近期新開一家平價美食攤位「米食」，販售經典肉燥飯、乾麵，最特別的莫過於主食統統裝在了易拉罐裡頭，拉開拉環就吃得到熱騰騰的餐點，獨特包裝引爆打卡潮，味道也備受好評，在地人晚餐選項再添一。

圖／IG@ailinghungry授權

這家古早味小吃店「米食」隱身逢甲夜市巷弄，為住家外的小攤販，晚上時段才開始營業，內用位置屈指可數，大部分人選擇外帶。店家主要供應台式美食，主打靈魂肉燥飯、靈魂拌麵，還有吃辣的人也可選擇「特製銷魂乾麵」，三款主餐都提供易拉罐設計包裝，密封後拉開就是新鮮製作的美味，將熟悉的用餐滋味變得更趣味。

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而餐點價位十分親民，最低35元吃得到豬油拌飯，推薦吃法就是選「咕溜咕溜」加顆生蛋黃，吃起來更濃郁滋味，加點份蒜泥白肉也只要50元，配碗湯品吃得更滿足。值得一提的是，店家還推出了隱藏版無菜單料理，每天限量30碗，根據老闆心情推出，有可能是湯或主食，有興趣的民眾不妨碰碰運氣，幫晚餐或宵夜增添驚喜感。

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米丹地址：台中市西屯區福上巷216弄20號營業時間：17:00-00:00（週日公休）

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