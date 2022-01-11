荷包不失血！台中南區飄香「狸小龍功夫燒肉」平價燒肉吃出高級美味

狸小龍功夫燒肉位於國光路與南門路轉角，這裡鄰近中興大學，是學生老師們聚會聊天吃燒肉的不二人選，時常可以看到店內聚滿飢腸轆轆的人們，用實惠的價錢吃出高級美味 !

店內點餐採用自動點餐機，讓出餐更有效率，若人太多時也能用手機刷位置上的QRCODE點餐，方便快速 !

而每個人都有專屬的烤爐做燒烤，因此就算只有一個人突然想吃燒肉也能放心來店享用喔，此外店家還特別採用不沾鍋烤盤，不會讓肉品黏著在上頭，更不需要烤沒多久就頻繁更換烤網 !

每桌上頭也設有個人抽油煙機，不用擔心身上油煙味會過重 !

雙人牛套餐

比起動輒好幾千塊的燒烤店，這裡雙人套餐牛肉種類繁多、品質好且依然維持店內實惠的價格，絕對是三五好友聚會吃飯的好所在。

鮮美的翼板牛肉質扎實鮮美，牛味十足 !

還有特別選用的安格斯牛小排，軟嫩美味 !

連傳說中的A5和牛也現身了，滿滿雪白的油花只需要輕輕烤過便能享用，入口即化的油脂感與炸開的牛香味只有和牛辦的到 !

醬料的部分店家提供三種讓客人依喜好沾取，有泰式酸辣、胡麻醬及蔥鹽。

豬五花

漂亮的玫瑰色豬五花彈牙脆口，喜歡吃豬的人絕對不能錯過 !

小豬戰斧

在其他燒烤店比較少看到的小豬戰斧這裡也有，帶骨的肉質更加軟嫩好吃，靠近骨頭的部份還會稍帶彈牙感，包準一吃就上癮 !

肉品上面有簡單用胡椒鹽提味，覺得味道不夠的話再沾醬食用即可。

焗烤扇貝

海鮮類食材在狸小龍當然也吃的到，超大顆的扇貝被焗烤起司包裹，海香奶香撲鼻而來，鮮美又多汁。

大白蝦

除了扇貝外嚴選大白蝦當然也不能錯過，超多隻擺在一起是不是已經口水直流的呢 ?

每隻保證都新鮮肥美，肉質Q彈，海鮮控絕對不能錯過。

狸小龍功夫燒肉提供超豐富的各式肉品從雞豬牛到海鮮應有盡有，更設有飲料機無限取用，不論是學生老師、上班族一定都會愛上，美好的夜晚，就來狸小龍功夫燒肉享受被烤肉香包裹的溫暖吧 !

【狸小龍功夫燒肉】

店家地址 : 臺中市南區國光路305號

店家電話 : 0422855808

營業時間 : 中午12:00~下午9:30；每月第一與最後一個星期一公休

停車資訊 : 路邊停車，中興大學停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3vwmVqZ





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