一個人也能享受！近台中國美館「似蒔中式創意料理」 放慢腳步犒賞你的胃

想和客人分享自己的生活理念，想讓大家感受慢食的喜悅，體驗生活的美好，【似蒔中式創意料理】的老闆除了嚴格把關原物料來源，在餐點品質上也是以最高標準去執行與維持，用心裝飾店裡每一個角落，讓店裡充滿著復古靜謐氛圍，來到這會使你不自覺忘卻壓力與煩惱，只想好好犒賞自己的胃。

餐點用料上，老闆堅決不添加人工味精、味素，飲料方面則是加入自己手工熬煮的糖，就是為了讓大家吃得更健康與安心。

老闆特地把每一桌之間的距離拉長，讓你享用美食同時，能有個放鬆、無壓迫感的舒適環境。

老闆希望把台灣歷史多元的建築設計、家具和飲食文化結合，讓大家來到似蒔不僅只有享受美食而已。

不論是一樓還是二樓，都有著大大的落地窗，充足的採光非常舒適宜人。

二樓空間也會不定期的舉辦美髮沙龍、插花與書法的活動與課程，也有展演空間，歡迎有興趣參加的朋友直接詢問店家。

店裡也提供了許多書籍，想要坐整個下午都沒問題。

只要是套餐，都會附上三個小菜、一杯飲料、米香與南瓜湯、白飯與糖心蛋，還有焦糖烤布蕾。飲料有紅茶奶茶可選，另外也可以加價升級成咖啡

南瓜濃湯喝起來超級濃郁，有著綿密細緻的口感，且南瓜香氣在嘴裡飄逸久久不散，店家還有附上台灣的傳統點心米香，不管是脆脆的吃，還是泡軟著吃，都非常合適，與南瓜濃湯迸出不一樣的好滋味

飲料補差價可以換咖啡。

鹽烤大蝦

使用鐵盤鋪滿鹽烤的大蝦，一上桌，熱氣蒸騰的蝦子香氣就撲鼻而來，緊接著淋上枸杞與紹興酒，讓整道料理風味更加豐富，滿滿的香氣讓人沉醉其中，蝦子吃起來飽滿有彈性，鹽烤風味帶出蝦的鮮甜，紹興酒的芬芳更是在口中瀰漫，讓人徹底迷失在這香氣裡，久久不能忘懷。

核果脆皮鴨胸

先是嚐到脆脆甜甜的焦糖皮，再來是厚實鬆軟的鴨胸肉 ，入口前沾點酸甜的紅酒醬，吃起來別有一番風味，細細咀嚼還能咬到堅果香氣，完美地融合在嘴裡，口感層次相當豐富，有著法式風味的情懷，是非常特別的一道菜。

聰明香油雞

一口咬下，鮮嫩扎實的雞肉在口中回彈，美好的膠質與肉汁在口中流淌著，喜歡吃油雞的朋友絕對值得來試一試。

紐西蘭肋眼牛排

紐西蘭肋眼牛排口感軟嫩中帶點嚼勁，鮮甜的牛肉與胡椒香氣交織在一起，再與蒜片一起入口，可真讓人一口接一口停不下來。

店裡單點的功夫豆腐與黃金炸糖心蛋都很好吃，用雞蛋豆腐下去煎製的功夫豆腐，嚐起來外酥內嫩 ，可是來店必點的小點之一。

黃金炸糖心蛋的外皮是用堅果一起下去炸的，口感酥脆充滿堅果香讓糖心蛋的風味更上一層樓。

除了典雅的裝潢、寬敞舒適的空間，結合了東西式餐飲的【似蒔中式創意料理】用心研究每一道餐點，想要讓顧客們悠閒地品嚐一頓好食，一個人也很適合來享受個人時光，對吃與生活講究的你一定要來試試！

似蒔中式創意料理

店家地址：台中市西區英才路615號

連絡電話：0423751180

營業時間：周三到周一 11:00~13:30 、17:00~20:30、周日11:00~13:30 、17:00~20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3aRSBxI





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