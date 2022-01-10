一個人也能享受！近台中國美館「似蒔中式創意料理」 放慢腳步犒賞你的胃
想和客人分享自己的生活理念，想讓大家感受慢食的喜悅，體驗生活的美好，【似蒔中式創意料理】的老闆除了嚴格把關原物料來源，在餐點品質上也是以最高標準去執行與維持，用心裝飾店裡每一個角落，讓店裡充滿著復古靜謐氛圍，來到這會使你不自覺忘卻壓力與煩惱，只想好好犒賞自己的胃。
餐點用料上，老闆堅決不添加人工味精、味素，飲料方面則是加入自己手工熬煮的糖，就是為了讓大家吃得更健康與安心。
二樓空間也會不定期的舉辦美髮沙龍、插花與書法的活動與課程，也有展演空間，歡迎有興趣參加的朋友直接詢問店家。
使用鐵盤鋪滿鹽烤的大蝦，一上桌，熱氣蒸騰的蝦子香氣就撲鼻而來，緊接著淋上枸杞與紹興酒，讓整道料理風味更加豐富，滿滿的香氣讓人沉醉其中，蝦子吃起來飽滿有彈性，鹽烤風味帶出蝦的鮮甜，紹興酒的芬芳更是在口中瀰漫，讓人徹底迷失在這香氣裡，久久不能忘懷。
先是嚐到脆脆甜甜的焦糖皮，再來是厚實鬆軟的鴨胸肉 ，入口前沾點酸甜的紅酒醬，吃起來別有一番風味，細細咀嚼還能咬到堅果香氣，完美地融合在嘴裡，口感層次相當豐富，有著法式風味的情懷，是非常特別的一道菜。
一口咬下，鮮嫩扎實的雞肉在口中回彈，美好的膠質與肉汁在口中流淌著，喜歡吃油雞的朋友絕對值得來試一試。
紐西蘭肋眼牛排口感軟嫩中帶點嚼勁，鮮甜的牛肉與胡椒香氣交織在一起，再與蒜片一起入口，可真讓人一口接一口停不下來。
店裡單點的功夫豆腐與黃金炸糖心蛋都很好吃，用雞蛋豆腐下去煎製的功夫豆腐，嚐起來外酥內嫩 ，可是來店必點的小點之一。
黃金炸糖心蛋的外皮是用堅果一起下去炸的，口感酥脆充滿堅果香讓糖心蛋的風味更上一層樓。
除了典雅的裝潢、寬敞舒適的空間，結合了東西式餐飲的【似蒔中式創意料理】用心研究每一道餐點，想要讓顧客們悠閒地品嚐一頓好食，一個人也很適合來享受個人時光，對吃與生活講究的你一定要來試試！
店家地址：台中市西區英才路615號
連絡電話：0423751180
營業時間：周三到周一 11:00~13:30 、17:00~20:30、周日11:00~13:30 、17:00~20:00
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