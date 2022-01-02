早餐無負擔！ 台中「大智阿華壽司」超多元組合、純手工苜蓿捲餅香十足
鄰近傳統市場的建功街上，「大智阿華壽司苜蓿捲」就坐落於此，樸實無華的店面埋藏的是十七年來不變的堅持與手藝，也是眾多常客每天必來帶上一盒的早餐店。
這裡的壽司都是老闆手工親自製作，餡料也嚴選無添加食材，簡單的肉鬆壽司吃的到滿滿的用心 !
經典不敗的肉鬆小黃瓜組合，男女老少都會喜歡 !
除了基本款以外店家還推出紫米版本的肉鬆壽司，紫米富含蛋白質、醣類等多種營養，讓繁忙又經常外食的現代人吃得美味又健康 !
紫米口感輕盈，帶輕微甜味吃起來完全沒有負擔。
經典的豆皮壽司這裡也有，甜而不膩的豆皮包裹香Q米飯，再加入大量芝麻提香，如此美味信手拈來。
花壽司花壽司
以不同食材包裹的花壽司是這裡的招牌之一，海苔、紫米、魚卵口味一次滿足。
雙層的包裹手法層次鮮明，口感更豐富 !
若想每種口味都吃到的顧客，那綜合壽司就是最佳的不二人選，各個口味皆能滿足你的口腹之慾 !
吃素的顧客也能享用，用香菇與素火腿製作的手工壽司吃起來也同樣美味 !
店裡的另一大招牌就是苜蓿芽捲，堅持每日純手工從小麥胚芽菁揉製、冰鎮等多道工序製作而成的餅皮香味十足，軟嫩彈牙的輕盈感加上爽脆的苜蓿芽、蘋果等同樣清爽的食材，健康滿分 !
粉色的餅皮是火龍果製成，而非火龍果產季時則改用甜菜跟作為原料，清甜的香氣與萵苣、蘋果、小黃瓜等一同入口，清爽無負擔。
裡頭滿滿的餡料加上芝麻提味，香氣四溢。
「大智阿華壽司苜蓿芽捲」堅持手工健康工法製作的同時也以經濟實惠的價格販售，抱有食品業是良心產業的信念給顧客健康又安心的美味餐點，現代人動不動就大魚大肉且步調繁忙，下次不妨來帶盒壽司、苜蓿芽捲，給自己一個健康舒爽的身體與心情，迎接接下來的每個挑戰 !
店家地址 : 臺中市東區建功街86號
店家電話 : 0930887759
營業時間 : 早上6:00~中午11:30；星期日公休
停車資訊 : 路邊停車，附近設有公立停車場
粉絲專頁 : https://bit.ly/3BXtAwS
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