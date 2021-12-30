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最美環湖自行車道！日月潭湖畔「夢幻落羽松＋碧綠湖水」秋冬必訪

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

南投日月潭一年四季都有不同美景可以欣賞，秋冬時正值落羽松變色季節，這裡更有被評選為最美環湖自行車道，碧綠的湖水搭上落羽松林，湖光山色讓許多人佇足打卡拍照，美景宛如明信片上的歐洲小鎮風情，在向山遊客中心下方還有一座婚紗廣場，也能欣賞整排的落羽松林以及雙心花圃，預計這樣的美景可以持續至明年1月左右，不妨安排一下來到南投日月潭賞落羽松。

圖片來源：攝影師徐世超
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圖片來源：攝影師徐世超
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向山遊客中心是落羽松絕佳的觀賞點之一，不僅可以欣賞一覽無遺的碧綠湖水及落羽松林，還可以遠眺山群以及涵碧樓、日月行館。天氣晴朗時，陽光灑落在逐漸轉黃的落羽松上，看起來閃閃發光，不管是帶著全家大小來踏青或是和另一半來約會都很適合。除了向山遊客中心之外，一旁還有雙心造型花圃，接下來會施肥種植繽紛花卉，也可以從向山遊客中心向下拍攝，動人的景致讓人陶醉捨不得離開。

圖片來源：攝影師徐世超
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圖片來源：攝影師徐世超
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在遊客中心一旁的天空步道及400公尺長的「水上自行車道」也是絕佳的賞景地點，騎著自行車沿著湖畔欣賞落羽松，湖面倒映著朦朧美景超愜意，途中也可以在景觀平台稍作休息，尤其是在靠近日月潭大飯店的路段，也有一整排變色的落羽松林可以拍照打卡，在沒有圍欄的水社壩路段也是相當推薦的駐足點，可以更近距離的欣賞湖畔景致，每個角度都很好拍，來到這裡一定要拍個夠。

圖片來源：攝影師徐世超
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圖片來源：攝影師徐世超
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圖片來源：攝影師徐世超
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落羽松 美景 日月潭

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