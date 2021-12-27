不只珍奶耶誕樹、冰晶城堡！2021台中浪漫「耶誕&跨年9大景點」拍好拍滿

圖片來源：IG@reshieh

今年聖誕節台中各地都超熱鬧，許多地方也都換上了浪漫的聖誕裝飾等著你來打卡拍照，像是在台中舊火車站前獨一無二的珍奶耶誕樹；綠川的彩色麋鹿，部分聖誕裝飾甚至會點燈至2月，快點安排好行程，來台中將這些聖誕燈飾一次拍個夠。

舊台中火車站站前廣場、綠川、柳川「台中好甜！甜在其中」

台中市政府舉辦2021耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」，自12月24日起展出至明年1月9日，有別於傳統的聖誕樹，這次將在舊台中火車站前廣場打造10公尺高「有你珍好」珍奶耶誕樹，傳遞甜甜的祝福之意，讓民眾可以一起感受甜甜的聖誕氛圍。

圖片來源：台中市政府

圖片來源：IG@chinling_kuo，IG@reshieh

綠川設有在水面佇立的「甜到會麋鹿」，五彩繽紛的糖果圍繞麋鹿的夢幻場景，另外在柳川也有高達20公尺「垂涎60尺」水水耶誕樹，以流動循環的水光雕裝置，代表祈福、希望之意，還有「甜蜜夢工廠」大型燈飾等著民眾來搶拍！

圖片來源：IG@bb211019，IG@reshieh

台中耶誕嘉年華「台中好甜！甜在其中」

活動日期：2021年12月24日-2022年1月9日

活動地點：舊台中火車站前廣場至柳川、綠川，以及周邊文史建築台中文學館、市役所等地

台中中央公園聖誕布置

台中中央公園的耶誕佈置就在全家中央公園店的旁邊，可以導航來到中央公園大鵬路、中科路交叉口就可以看見，點燈時間大約為晚上六點，紅色的旋轉木馬搭配一旁的多個立體的紅色小禮物模型，在夜晚時還會點上溫暖的黃色燈飾，且地面還會投射旋轉摩天輪的投影燈，讓你彷彿來到了一座小小的聖誕樂園。

圖片來源：IG@vianliu0502，IG@sharon_mylife813

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台中廣三sogo百貨「冰晶城堡」

今年台中廣三sogo百貨延續去年的冰雪主題，打造堪稱全台最夢幻的冰晶城堡聖誕裝飾，白天時五彩冰晶搭上白色的地面，像是置身在繽紛的冰雪世界，到了夜晚點上燈飾，透明感設計讓冰晶微透光彩，更增添了一股奇幻感，帶領大家走進了冰雪奇緣的魔法世界中。

圖片來源：IG@littlestar0202

圖片來源：IG@littlestar0202

台中廣三SOGO百貨「冰晶城堡」

地址：台中市西區台灣大道二段459號(廣三SOGO1F廣場)

聖誕裝置藝術活動日期：2021/11/20-2022/1/3

台中國家歌劇院耶誕限定光之曲幕耶誕特展—《光的四重奏》

台中國家歌劇院在今年12月打造期間限定的聖誕投影，在室內挑高19米的曲面前，展出繽紛璀璨的「光之曲幕」，以療癒人心的顏色打造出各種奇幻生物居住的魔法世界，在歌劇院頂樓還有巨大的聖誕老公公一頭栽進煙囪的搞怪聖誕裝置，大家快來搶拍聖誕節最迷幻的景點吧。

圖片來源：IG@tiffanychen209，臺中國家歌劇院提供(攝影：陳又維)

圖片來源：IG@miss9290

光之曲幕耶誕特展—《光的四重奏》

地點： 台中國家歌劇院2F大劇院前廳(台中市西屯區惠來路二段101號)

時間：12/3(五) - 1/9(日) 週二至週日開館時間，整點播映

尋找耶誕老公公

地點：6F空中花園

時間：11:30-21:00 週一公休

豐原陽明市政大樓「豐慶耶誕 雪境樂園」

今年台中市水利局在豐原陽明市政大樓舉辦「豐慶耶誕 雪境樂園」活動，推出的5公尺高的大雪人，假日整點時還會有泡泡機噴放，在大雪人周圍還設置多達100隻的Q萌小雪人，展期將展至明年的1月9日，點燈時間為每週一至週四下午5點半至晚上10點，週五到週日為下午5點半展至晚上10點半，大家快來把握時間和可愛雪人們打卡拍照。

圖片來源：IG@lcmachine

圖片來源：IG@lcmachine

「豐慶耶誕 雪境樂園」

展覽地點：陽明市政大樓廣場前

展覽日期：2021年12月23日-2022年1月9日

大里「映動台中、光織大里」

今年台中市文化局與建設局、運動局共同舉辦了2021大里聖誕燈節「映動台中、光織大里」，跳脫聖誕節常見元素，結合了大里運動公園內三大代表建物特色，包含纖維工藝博物館、國光里活動中心及大里國民暨兒童運動中心，以「纖維．樂活．酷運動」三大主題為主軸，點燈時間為每晚6點到10點，展期從即日起一路至明年2月28日，夜晚來到大里運動公園就可以看見這些繽紛燈飾，一起歡慶佳節。

圖片來源：台中市政府

圖片來源：台中市政府

圖片來源：台中市政府

「映動台中、光織大里」

活動日期：2021年12月23日-2022年2月28日，每晚6點到10點點燈

活動地點：大里纖維工藝博物館、國光里活動中心及大里國民暨兒童運動中心

麗寶Outlet Mall「耶誕新年城」

擁有全台灣最大摩天輪及近千席美食街的台中麗寶Outlet，今年不只有一整片的落羽松林可以拍照，15公尺高的超夢幻耶誕樹以及眾多浪漫聖誕裝飾也千萬別錯過！今年麗寶Outlet Mall打造了一座15米高白綠色的聖誕燈飾樹「米娜瓦之樹」，在Outlet Mall A區入口及水花園還有「流星花園」燈飾；而大樹以及花圃內同時裝飾了許多流星燈飾，在麗寶休息站廣場還妝點著一顆顆巨大耶誕球燈飾，展期從即日起一路展到明年2月28日，大家可以盡情打卡拍美照，好拍又好逛，而今年麗寶樂園同樣也有盛大煙火跨年活動，還沒打定要去哪裡跨年的朋友，麗寶樂園也是不錯的選擇唷。

圖片來源：IG@ken_cheng0106，IG@jane840604

圖片來源：麗寶樂園FB

麗寶Outlet Mall聖誕樹

活動日期：2021年12月15日~ 2022年2月28日

詳細介紹： https://bit.ly/3ywHfdo

麗寶Outlet 跨年市集：

活動時間：2021年12月31日~2022年1月2日 10:30-21:00

地點：麗寶Outlet D區 星巴克鐘樓至科莫湖廣場

入場方式：免費入場

石岡「2022石岡花漾藝術節」

近期石岡的情人木橋區增添了美麗的藝術裝置，像是紫色雨傘橋、紫藤花走廊，還有超吸睛的紫藤花瀑布咖啡杯，吸引了許多人打卡拍美照。

圖片來源：臺中市石岡區公所FB

圖片來源：臺中市石岡區公所FB

第三屆台中石岡花漾藝術節在12月19日晚上6點半正式點燈，今年推出了7大展區，結合石岡當地的特色元素像是珍貴水資源、自然森林，結合光的炫麗、以及螢光樂園符號，打造了許多美麗的燈飾裝置，絕對是超浪漫「約會勝地」。

圖片來源：臺中市石岡區公所FB

2022石岡花漾藝術節

活動時間：2021年12月19日-2022年2月15日，點燈時間：17:30-21:30

活動地點：食水嵙休閒農業區(情人木橋)周圍景點

梨山、谷關「山谷燈光節」

今年梨山、谷關首次舉辦了「山谷燈光節」，於12月7日晚上6點正式點燈，展期將持續至明年1月2日，在海拔1,956公尺高的梨山賓館前的兩座雪松上裝飾了繽紛燈飾，吸引許多遊客特地前來拍照打卡。

▲圖片來源：趣遊參山 獅頭山 梨山 八卦山FB

12月的每個週末(12月11日、12月18日、12月25日)在谷關溫泉公園、梨山賓館廣場，還會有原民歌舞表演活動及歌手演出獻唱，大家可以找時間來谷關和梨山，欣賞高山上的唯美燈海後，到谷關溫泉泡湯放鬆一下再欣賞精采活動，難得的體驗千萬別錯過！

▲圖片來源：趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山FB

2021山谷燈光節

活動時間：2021年12月7日-2022年1月2日

活動地點：梨山賓館前、梨山遊客中心、楓之谷1956祕密花園日出幸福-櫻緣丘、谷關牌樓、谷關遊客中心、桂花巷、谷關溫泉巷





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