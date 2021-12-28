香Q懷舊好滋味！ 台中平民美食「玉香珍肉圓」蒸煮手法 口感更滑嫩

玉香珍肉圓位於台中西區熱鬧的向上路上，這裡餐廳與人流眾多，上下班時間車流量也較大，想一嘗鮮美的顧客記得留意時間。簡單的店面裡頭卻不簡單，每道菜都是傳承三十年的道地好滋味 !

蒸肉圓

這裡的肉圓每顆都是手工製作，所以在點餐的當下也能看見店家包肉圓的日常，看著一顆顆肉圓包製的過程療癒感油然而生，因為是採用蒸煮料理而成，沒有油炸的油膩感，取而代之的是更多的麵香；依然不減的彈牙外皮與清甜不膩的甜醬滑嫩順口，不知不覺三顆就吃完了 !

裡頭的肉餡並非使用絞肉，而是使用肉塊組成，更加紮實的口感與Q彈外皮搭配的恰到好處，一吃就會愛上。

四神湯

說道配肉圓最適合的湯當然就屬四神湯莫屬了，清香十足的湯頭帶有食材自然的甜味，每一匙都能吃到滿滿湯料。

煮到透徹的薏仁粒香味十足，清爽好吃。

小腸處裡的很乾淨，口感彈牙不韌，不用擔心咬到嘴酸還咬不斷。

麻辣皮蛋麵

麻香十足的辣味肉燥吃起來超級過癮，與麵體一同吃下不會過鹹，辣口不辣喉，愛吃辣的朋友定會愛上。

一起搭配的炸皮蛋外Q內軟，炸過的外皮稍帶脆度，沾上一點辣肉燥與芝麻超級對味 !

五花肉拌飯

鋪了滿滿一層的五花肉用看的就垂涎三尺，五花肉煮的恰到好處，在確保香Q口感的同時也留住肉汁，與薑段一同下肚清爽又美味 !

五花肉肥肉比約佔各半，吃的到油脂香與瘦肉口感非常下飯 !

想起以前路邊攤還比較盛行的年代，肉圓、肉燥飯、乾麵等實惠又好吃的美食信手捻來，現在高樓與商場眾多，方便之餘想找到小時候的滋味也變得不是那麼簡單，玉香珍肉圓不只提供最美味的料理，更給了人們一個懷舊回憶的好地方，下次肚子餓時不妨來這坐坐，飽餐一頓也能憶當年 !

【玉香珍肉圓】

店家地址 : 臺中市西區公正里向上路1段417號

店家電話 : 0424733235

營業時間 : 早上11:00~晚上8:30；星期日公休。

停車資訊 : 路邊停車，附近設有公有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3DSETqA





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