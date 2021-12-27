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滿餡「水果三明治」、濃郁奶凍太銷魂！台中橫山銘製三明治專賣店　早午餐下午茶首選

跟著華少吃吃吃 / 文、圖／華少甫

udn走跳美食／華少甫

你知道台中有一間橫山銘製三明治專賣店嗎？從小到大，我最喜歡吃的早餐就是用白吐司（去皮）做成的三明治，因此當前幾年洪瑞珍三明治大紅的時候，我也變成這家店的愛好者，搬到台中以後，有一間把水果放進三明治的店，也擄獲我的三明治魂，不管是早午餐或式下午茶都非常適合，那就是橫山銘製三明治專賣店。

橫山銘製三明治的店址位於北屯的松竹路上，這一帶周邊目前還沒有太多生活機能，屬於開發中的市區，但隨著近幾年房市看漲，加上Costco入駐北屯，這一區也開始有許多建商開始買地並建屋，週邊有非常多的新建案。

橫山銘製三明治的店面不大，一走進去左手邊有個用餐的小桌子，是我覺得整間店採光最好，看起來也最舒服的地方。

他們家的三明治有超多口味，完全深得我心，除了有許多季節性餐點之外，比較招牌的例如濃郁奶凍跟水果卡士達等，都是我很常點的口味。

這次點了招牌套餐，套餐可以任選一個75元以內的三明治（超額補差價），搭配沙拉、黑松露嫩蛋、水果蜂蜜優格、紅茶／美式咖啡／濃湯三選一。

黑松露嫩蛋看起來是不是很迷人啊～～入口時除了蛋香，也能感受到上面的黑松露香氣呢！

再額外加點了夏天才有的季節性口味芒果三明治，看看這一整片的芒果，阿嘶～～（沒錯，你沒看過，這家是我夏天去吃的，誰叫我有拖延病呢？）

咬一口下去，果肉跟吐司配搭的恰到好處，不會過乾，芒果的香味充斥著整個口腔，真心大滿足。

野菇費城牛肉起司三明治，吐司是丹麥吐司，裡面放著野菇、起司、洋蔥跟牛肉，吃起來非常有飽足感。

另一款戀上草莓優格果昔，香滑柔順的草莓優格果昔是純真與夢幻的結合，細緻口感，美麗的大理石紋路，讓食女的少女心也跟著爆棚。

照慣例附上地址給大家，喜歡吃三明治的，下次吃早午餐真的可以考慮他們家，他們現在跟Uber Eats也有合作喔！

橫山銘製三明治專賣店

電話：04 2299 1988

地址：406台中市北屯區松竹路三段381號

營業時間：10:00-18:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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三明治 吐司 黑松露 水果 早午餐 台中美食

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