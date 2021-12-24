超猛的一鴨11吃！台中「金磚柴火火焰烤鴨」招牌櫻桃片皮鴨必點，烤鴨技法不輸蘭城晶英

你有吃過金磚柴火火焰烤鴨嗎？許多人講到吃烤鴨都會想到宜蘭的蘭城晶英飯店，但其實，近年來台中也有許多間好吃的鴨肉料理，例如今天這間位於台中北屯的金磚柴火火焰烤鴨，習自北京全聚德烤鴨技法，磚窯龍眼木醺烤肥美櫻桃鴨，招牌的烤鴨11吃更是必點，先前我有幾位台北好友來到台中遊玩，便帶他們來這家柴火火燄烤鴨松竹店大快朵頤，不得不說，店裡許多樣菜都相當值得一試呢！

金磚柴火火焰烤鴨的菜單分成多人合菜及單點兩種形式，合菜有10人、16人、18人、20人等，選擇性非常多元，但因為我們人數不多，當天是採單點的模式，貼心曉提醒，店家有專屬停車位，熱門時段訂位建議要先預約唷。

首先就是要來介紹這款來店必吃的火焰烤鴨，火焰烤過後，鴨的表皮口感更為酥脆，搭配肥嫩多汁的肉塊，一口咬下真的是天堂！

用櫻桃鴨做成11種吃法，除了可以片皮鴨單吃或包餅皮吃外，也有多種口味的炒鴨架、煮鴨湯等，我們這次可說是吃了個遍。

櫻桃片皮鴨搭配餅皮一起吃的方式，可以搭配小黃瓜、蔥段、甜麵醬等，比較特別的是，如果有興趣，也可以搭配一旁的泡菜一起食用，別有一番滋味，如果份量不構，餅皮、小黃瓜、蔥段等都可再加購。

鹽酥鴨架算是比較重口味的一道菜，我個人沒那麼愛，比較像在啃排骨，滿滿的蒜末跟花椒粒，倒是非常下飯。

跟鹽酥鴨架比起來，這道生菜鴨鬆顯得清爽許多，將生菜包著鴨鬆、脆片一起吃，讓生菜的清甜帶出鴨肉更多的肉甜味。

酸白菜鴨架湯是食女的最愛，喝起來微酸，非常順口，但跟鴨架比起來，我個人是更愛裡面的肉丸就是了。

送上一道炒水蓮，我們如果看菜單不知道該吃什麼菜，又有看到水蓮時，他就是我們的必點！

整體而言，這家柴火-火燄烤鴨館松竹店的表現相當不錯，很適合三五好友一起來吃，下次再去別家鴨肉料理店開箱吧！

柴火-火燄烤鴨館松竹店

電話：04-2247-8889

地址：台中市北屯區松竹路三段26號

營業時間：週一~週五 11:30-14:00；17:00-22:00，週六~週日 11:30-15:30；17:00-22:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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