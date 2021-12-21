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金條禮盒超霸氣！台中年節送禮推薦　「懂好食手作烘焙」還有人氣手作法式瑪德蓮

糖糖's 享食生活 / 文、圖／糖糖

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台中伴手禮推薦～糖糖今天推薦給大家的這間懂好食手作烘焙，沒有實體門市，採網路接單，嚴選食材製作，除了人氣手作法式熟成瑪德蓮、蛋黃酥、芋頭酥等，最近還推出了年節限定禮盒，有藍莓酥跟鳳梨酥可以選擇，特別的是禮盒包裝是開運金條造型，送禮大方又霸氣，預購時間只到2022/01/01，趕緊手刀訂起來～

懂好食手作烘焙的年節餡訂禮盒就是這一款「金條開運禮盒」，共有兩種口味，分別是開運藍莓酥禮盒及招財鳳梨酥禮盒。

打開禮盒包裝，裡頭共有10入，每一塊都是採單一包裝，可以想吃的時候再拆封，不用一次全拆，這點蠻加分的，新鮮手工製作，常溫可保存14天。

招財鳳梨酥禮盒 420元

招財鳳梨酥上面是寫開運跟招財的字眼，採用法國奶油製作而成的酥皮，鳳梨內餡則是選用台灣土鳳梨製作，裡頭添加了些許麥芽糖，微酸微甜的滋味，還可以吃到微微的土鳳梨纖維。

開運藍莓酥禮盒 420元

懂好食手作烘焙除了土鳳梨酥，還有藍莓酥可以選擇，藍莓酥上頭是金運跟納福，還沒入口就可以聞到淡淡的藍莓果香，外皮一樣香酥迷人，帶著濃郁奶香，中間藍莓餡跟剛剛的土鳳梨酥相比稍微偏甜了些，但不會到膩口的程度。

蛋黃酥 250元

只要一到中秋節，懂好食手作烘焙的蛋黃酥禮盒就會賣得嚇嚇叫，一盒是六入裝，裡頭的蛋黃酥一樣採單一包裝，想吃的時候再拆封，還可以隨身攜帶，肚子餓的時候當作下午茶，配咖啡或無糖茶絕配。

懂好食手作烘焙的蛋黃酥不是酥皮的，吃起來比較不油膩，內餡是鴛鴦烏豆沙，包入獨家多工續製作鹹蛋黃，微甜中帶的鹹蛋黃的迷人鹹香，整體吃起來不會讓人覺得甜膩。

法式熟成瑪德蓮 180元

懂好食手作烘焙的法式熟成瑪德蓮禮盒是9入裝，口味有法芙娜可可、靜岡抹茶、TWININGS伯爵茶及TWININGS水果茶四種口味可以選擇搭配，不開封常溫可保存3天，冷凍可保存兩個月。

TWININGS伯爵茶瑪德蓮，採用TWININGS伯爵茶製作，口感濕潤紮實，入口帶有迷人的伯爵茶香。

外面比較常見伯爵茶口味的瑪德蓮，不過水果茶口味倒是比較少見，懂好食手作烘焙的水果茶一樣使用TWININGS水果茶製作，入口帶著淡淡的莓果清香，跟剛剛的伯爵茶相比，糖糖更愛這款水果茶瑪德蓮。

最後這個法芙娜可可瑪德蓮糖糖也很尬意，採用法芙娜香濃可可粉製作，一入口就感受到可可的濃郁風味在嘴裡蔓延開來，微苦不甜膩，配上黑嘎逼超讚。

懂好食手作烘焙嚴選食材手工製作，減糖配方，吃起來不會讓人覺得甜膩，就連長輩也深受喜愛，除了人氣手作法式熟成瑪德蓮，現在還有推出年節限定禮盒「招財開運金條禮盒」，開運金條造型，送禮大方又霸氣，過年送禮必備，預購時間只到2022/01/01，趕緊至懂好食手作烘焙粉絲團私訊預購～

懂好食手作烘焙

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文章來源：糖糖's 享食生活 FB:糖糖's 享食生活

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