倒栽蔥的聖誕老公公萌翻！台中超好拍聖誕景點，歌劇院光的四重奏太驚艷

臺中國家歌劇院聖誕限定活動，在二樓的劇院前廳，整個室內空間的投影搭配四種截然不同的主題，動畫包覆性和令人驚艷。別忘了六樓的空中花園，還有一個倒栽蔥的聖誕老公公，白天可以很逗趣，晚上搭配燈光又變的很夢幻，不論是晝夜都有不同的風景。

臺中國家歌劇院

今年台中的聖誕節好熱鬧，就連聖誕老公公都到了台中歌劇院栽了一個跟斗。為了聖誕限定，在室內的二樓，也有舉辦光之曲幕，讓國家歌劇院增添了童趣和歡樂，因為是整點播放，記得要來之前要查好時間喔！

首先被聖誕老公公倒栽蔥有趣的模樣給吸引住，再加上室內有限定的投影秀，兩種聖誕限定讓我更想要前往一探究竟，今年耶誕限定的『光的四重奏』更是將建築挑高近19米的曲牆結構，打造成沈浸式視覺體驗空間。

今天剛好碰上學校的校外教學，當投影秀一開始，所有的小朋友都被驚艷，頻頻發出尖叫聲，更是有可愛的角落生物散佈在曲面的空間中。

最舒服的姿勢就是可以仰躺在曲線的柱子下，利用仰躺的視角可以把所有的畫面盡收眼底。

今年耶誕《光的四重奏》由粉紫色的「祈禱Pray」、紅色「愛Love」，藍色「和平Peace」以及橘黃色「希望Hope」，每種顏色帶來的感動是不同的。老實說，我也被眼前的畫面給驚豔到，真的值得前來觀賞。

欣賞完後，另一個重點就是6樓空中花園的聖誕老公公啦～原先歌劇院屋頂本來就有一個個像極煙囪的造型，隨即設計一個聖誕老公公要爬進煙囪送禮物的畫面，只是下半身卡在一半，這個模樣真的很逗趣，當然也引來遊客前來合照。

心想～既然都來拍白天的景了，不然晚上再來一趟看看好了，殊不知晚上更好拍啊。

地上的造景花飾，到了晚上全部亮起燈來，頓時浪漫極了。

周圍的花匍也圍起了圍巾燈飾，好有聖誕節的感覺，非常推薦晚上可以上樓拍拍照，看看夜景挺不錯的。

晚上限定版就是可以把聖誕老公公和高樓大廈夜色一起入鏡，形成很美的構圖（自認為啦!哈）

雖然是個小景點，不過可以給市民一個休憩休閒拍照的好地方，不用跑遠也可以感受到聖誕節的氣氛，而二樓的光之四重奏，非常適合帶小朋友來開開眼界感受一下，推薦給大家喔！

臺中國家歌劇院

聖誕限定：12/03~111/03/01

光之曲幕：12/03~111/01/09

開放時間：週一休館 | 週日、週二至週四 11:30 - 21:00 | 週五至週六及國定假日 11:30 - 22:00

地址：台中市西屯區惠來路二段101號

電話：04 2251 1777

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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