特搜8間台中絕美酒吧！隱身販賣機後的秘密基地、特色下酒菜　微醺夜生活靠這篇

來到台中旅遊，除了在地美食與私房景點，絕不能錯過的就是具有台中特色的絕美酒吧。不僅有層次豐富的調酒值得細細品嚐，還有令人吮指回味的下酒菜以及獨具風格的細緻裝潢，讓你有吃、有喝又有玩。就讓 Ready Go 帶您體驗絢爛的台中夜生活！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

那晚 the night

圖/IG ＠ooo_lin_ooo

來到位於台中西區的 the night ，絕對不能錯過的就是調酒師精心特製的調酒，不僅可濃可淡，還有許多下酒菜，例如炒泡麵與炸薯條可供選擇！氣氛溫馨且舒適，是三五好友聚會的好選擇，若是假日前往建議提前預約。

｜店家資訊｜

地址：台中市西區五權路五廊街120-2號

電話：0938-816535

營業時間：18:30–02:30

微醺光廊

圖/IG @star015126

結合了光影變化與藝術氛圍的微醺光廊，讓人在微醺的同時能夠享受殿堂級的視覺饗宴。一走進微醺光廊，寬敞的腹地與舒適的裝潢讓人彷彿暢遊在星空海洋之中，而特色調酒也能依照客人喜好客製，既親切又不失高級。

｜店家資訊｜

地址：台中市西屯區文心路二段558-1號

電話：0974-520999

營業時間：18:00–03:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Vender

圖/IG @yuchin77

若是講到創意與巧思，絕不能錯過的台中特色酒吧便是位於五權西四街的Vender ，藏身街頭販賣機後的超熱門秘密酒吧，特色調酒如雪茄販賣機$450以及葡萄酒販賣機$400，在品酒的同時也能享受正宗的新加坡料理，讓人驚喜不斷。

｜店家資訊｜

地址：台中市五權西四街西區118號

電話：04-23725875

營業時間：18:00–02:00

MYTH-Ocean

圖/IG @norah2.14

圖/IG @norah2.14

MYTH-Ocean 絕對是假日放鬆的私房好去處！不僅有海島風格的特色座位區，店內每到五、六都可能會有特別表演、活動企劃，以及泰國猛男秀、森巴鼓表演、藝術鋼管舞，而調酒也具有度假風格，如茉莉公主、曼谷甜心、斑斕海岸等，好喝又好玩！

｜店家資訊｜

地址：台中市南屯區大觀路58號

電話：0988-967958

營業時間：22:00–05:00

HOME 78-2

圖/IG ＠chloe__998

臨捷運市政府站，以及文心路與台灣大道旁的HOME 78-2，是個適合三五好友放鬆聚會的好地方。正如店名一般讓人有放鬆回家的氛圍，而HOME 78-2的食物表現也十分優秀！不僅配合節慶調整菜單，若是有顧客提前預約慶生，符合規則即有用餐或飲酒優惠。

｜店家資訊｜

地址：台中市西屯區台灣大道三段26號

電話：04-23117788

營業時間：17:30–01:00（週一公休，週五、六延長營業時間至02:00）

LEFT 左派

圖/IG @wen_shanshan

圖/IG @left.cafe.bar

位於寧靜的台中西區巷內，LEFT 左派的工業風簡約設計，讓人在夜晚微醺時刻有種舒適且放鬆的感受。而店家特調的各式調酒層次豐富，如經典調酒Mojito，在調酒師手中綻放薄荷香氣，平衡好喝值得一試，若是要指定木棧板位置，需要提前預約喔。

｜店家資訊｜

地址：台中市西區華美街480巷6號

電話：0988-430880

營業時間：18:00–00:00（週一公休，週五、六延長營業時間至02:00）

FRANK Taichung

圖/IG @vict_0111

位於老虎城頂樓的FRANK與台北FRANK大不同！台中店的腹地寬敞、有著霓光絢爛的戶外區，讓顧客能夠放鬆的喝酒聊天，非常愜意。而音樂在22:30前屬於放鬆的藍調，過後即有DJ會現場放歌，以及調酒部分也能夠跟Bartender適時調整。

｜店家資訊｜

地址：台中市西屯區河南路三段120號7F

電話：0958-023838

營業時間：20:00–02:30

禾樂Beer

圖/IG @jessica09160

位於西屯區的禾樂Beer，是有著舒適天台的精釀啤酒吧，獨具特色的啤酒都是台中在地酒廠釀造，電視牆上的酒款共有16款，可以詢問店員每款啤酒的口味特性，來到這裡絕對不能錯過啤酒饗宴以及炸的鹹香入味的炸物拼盤！

｜店家資訊｜

地址：台中市西屯區台灣大道三段226號

電話：04-23129878

營業時間：19:00–00:00（週日公休）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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