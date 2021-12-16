低消130元賞無敵市景！台中北屯夜景餐廳「眺高」　網美環境＋美食超Chill

位於中台科大後山，有間網美風格的夜景餐廳，不管是黃昏或夜景各有魅力，是約會或求婚的好地方。重點是還有兒童遊戲室，就算小朋友來也不會無聊，平日低消只要130元，很學生價，很可以。

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

終於，要去台中市夜景餐廳不用跑沙鹿海線了，在北屯區就有，地理位置就在中台科大的後方。制高點有個燈飾非常華麗的建築物，登高望遠可以把北屯區的夜景一覽無遺，低消門檻或許因為是學區，所以算是平易近人，很推薦喔！

眺高這間餐廳，是我們觀望許久的餐廳。沒想到從太平出發，google一下只需15分鐘，立馬打電話訂位，而且一定要戶外的觀景台位置，這樣就可以邊吃美食邊欣賞風景。

車子開進微微上坡，隨著燈光指引來到餐廳下方，頓時一棟光亮無比的建築物出現在眼前，說真的！！規模比我想像的大上許多。

餐廳備有自己的停車場，特別是在一樓居然有室內停車場，停進去時，就好像要來到豪宅人家參加Party一樣。

十分建議不管是平日或假日一定要來電預約，避免在現場久候。這次特別預約戶外座位，隨著帶位人員帶位眼前不禁驚呼，原來這裡還有這麼美的地方，把現在佈置的很符合現代年輕人重拍照的趨勢。

雖然夜景不是說很大片，但我覺得離市區不遠處，可以有這麼一片已經很滿足了。

使用大量的燈泡和綠色大型植栽，創造出很chill的氛圍，許多人會來這裡安排慶生或求婚，都非常適合。

我看到餐廳居然還有規劃兒童遊戲間，就算是爸爸媽媽要帶小朋友來，也有個可以遊戲的空間，很不錯。

另外也有幾處是屬於包廂的空間，如果多人一起來聚餐，很適合包廂，包廂內布置也不錯，吃吃喝喝聊天之餘，也可以隨時外出拍照。

菜單在這，低消只要130元，非常可以。難怪我一眼望過去幾乎是學生，因為這裡消費門檻低，造就學生也可以輕易消費的起，主餐還可以搭配ABC套餐。

我覺得現場應該沒有人像我們點了一桌菜，因為肚子有點餓，加上一點興奮感，所以不知不覺點了滿多，但是，我們確可以全部吃完，氛圍對了再多都吃得下。

套餐附上的雜糧麵包和玉米濃湯，溫熱的雜糧麵包搭配奶油，口感鬆軟非常舒服，玉米濃湯則是順口濃醇，味道和口感調的不錯。

低溫鮭魚菲力佐優格桔醬：480元

這道菜是算單價比較高的餐點，而且它沒有麵食或米飯的主食，是用根莖類蔬菜替代。低溫舒肥的鮭魚搭配客家桔醬，清爽不油膩，鮭魚的口感是比較紮實的，搭配爐烤蔬菜，整個很清爽健康。

客家鹹豬肉義大利麵：340元

調味剛好不會過鹹的鹹豬肉，口感非常彈牙好入口。帶有麵心的義大利麵口感，算是滿有水準的，幸好沒有變成台式義大利麵軟爛口感。

帕馬森脆薯：160元

豪邁的把帕馬森起司刨絲，搭配金沙蒜味美乃滋，讓人停不下來。

新社黑松露野菇起司烤餅：220元

雖然烤餅尺寸不大，又屬於薄餅，但味道和口感大大的推薦，脆如餅乾的薄餅帶著香氣，不時的飄著黑松露獨有的香味，上方的鹹甜醬汁，整體搭配起來非常好吃協調。

酥炸檸檬雞翅：220元

BBQ口味的雞翅，搭配檸檬風味的辣醬，先炸後烤的雞翅，即便我們放冷了還是很好吃，吮指回味。

說實在的，這一間餐廳有讓我驚訝到，無論是場地、氛圍和餐點都表現不錯，是可以推薦給親朋好友的餐廳，分享給大家。

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

粉絲專頁：眺高 STAY WITH MOUNTAIN

營業時間：週一~週五 16:00~24:00 週六~週日 11:30~24:00

地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號

電話：04 2439 0886

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」