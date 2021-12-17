台中超夯「草莓鯛魚燒」新分店！限量草莓杯杯夢幻浮誇，還有隱藏版「草莓乳酪起司」鯛魚燒

台中鯛魚燒新分店！從海線沙鹿起家的「台灣鯛魚燒」，現在在旱溪和大慶夜市也能吃得到囉！不但鹹甜口味通通有，重點是餡料超飽滿，不同季節還會推出限定口味！除了超酷的黑色鯛魚燒，這次還買到了季節限定的草莓夾心鯛魚燒，以及路人回頭率超高的「草莓杯杯」，喜歡草莓的朋友趕緊把握機會吃起來～

台灣鯛魚燒目前是由一對姐弟經營的品牌，姐姐負責的是沙鹿店，從下午兩點開賣，常常不到三小時內就完售～而弟弟最近則在旱溪和大慶夜市擺設貳號店，與夜市營業的時間同步，週四、週六在旱溪夜市，週三、週五和週日在大慶夜市，來逛夜市就能看到他們的攤位。

比較需要留意的是，台灣鯛魚燒貳號店的攤位位置是不固定的，但基本上都會在其他美食攤位旁邊，只要看到這個擁有大理石花紋的攤位就知道找對地方了！畢竟現在台中各大夜市有在賣鯛魚燒的店家也是相當少，晚上臨時想吃鯛魚燒也可以來解解饞。

他們家的特點，就是堅持每條鯛魚燒都是現點現做，才能讓客人吃到最新鮮過癮、熱騰騰的口感！每條鯛魚燒需要等待八至十分鐘左右，如果真的趕時間的話，建議可以事先預訂～

黑色鯛魚燒的製作過程也很吸睛，將以竹炭粉調和而成的麵糊倒入同樣黑嚕嚕的模具當中，看起來竟然有意外的保護色XD 雖說竹炭粉本身沒有特別的味道，不過搭配各種口味的內餡都蠻誘人的，鮮豔的色彩對比也很好拍～

這裡提供台灣鯛魚燒的菜單給你們參考，其中牛奶卡士達和巧克力卡士達鯛魚燒有任選三條$100元的優惠，其他口味鯛魚燒則有混搭三條折$5元的優惠，所以不少客人一買就是好幾條～愛吃草莓的話當然也不能錯過他們家的暗黑莓女和天使美莓口味！

另一個推薦必吃的是限量的草莓杯杯，有點類似結合草莓聖代和鯛魚燒的概念，一次可以吃到兩種甜點，還能擁有多種吃法～

草莓杯杯單杯售價是$120元，目前只有在貳號店才能買得到，最上頭是整隻原味鯛魚燒，沒有包入其他內餡，可以直接感受到鯛魚燒最純粹的原味和口感。而且這裡的鯛魚燒與其他鯛魚燒專賣店的酥脆口感不太一樣，比較像是介於紅豆餅與雞蛋糕之間的香軟口感，吃起來更加澎軟又有飽嘴感。

超美的草莓杯杯也有分正反面，原本還有點擔心鯛魚燒會不小心掉下來，仔細一看才發現裡頭插有一支竹籤固定，魚魚不會隨便游走～同時還有另外附上一支小湯匙，可以挖取底下的鮮奶油、草莓乳酪醬和新鮮草莓，還能搭配上面的鯛魚燒一起吃。

他們家選用的草莓大顆新鮮又多汁，由於草莓也是最近才出來，魚編特別喜歡這種酸V香甜的滋味！底下的鮮奶油和草莓乳酪醬口感香濃滑順，重點是吃起來不容易覺得膩口，甜度也不會太高，直接單吃或搭配鯛魚燒都很不賴～

天使美莓$75元，身為草莓控的魚編自然不能放過其他草莓口味的組合，大顆新鮮的草莓表面還有淋上香甜的煉乳，入口酸甜多汁，同時還能吃得到濃郁的卡士達的奶香，吃起來格外香濃滑順。

暗黑莓女$75元，選用的不但是黑色的竹炭鯛魚燒，就連卡士達都特別搭配了可可口味！必須要說他們家的可可卡士達真的很厲害，極致的香濃風味還帶有自然的苦甜香氣，完全不是一般廉價巧克力可以比擬的風味，身為巧克力控的柚編也是讚不絕口！

裡頭的草莓份量也是給得相當大方，多到鯛魚燒幾乎包不住草莓～比起前面搭配牛奶卡士達的天使美莓來說，因為可可卡士達的風味更加強烈濃郁，所以更能襯托出草莓的果香鮮甜，我們自己更偏愛這一款口味～

最後要和你們介紹這款菜單上目前沒有的隱藏版「草莓乳酪起司鯛魚燒」，裡頭的餡料真的超級飽滿，一切就直接大爆漿！為了拍攝上面這個畫面，我們前面還先慘烈犧牲了一隻魚魚XD。從切面就能看到多到快要掉下來的香濃起司，帶有滑順的細緻奶香。

從另一面可以看到多到爆出來的草莓乳酪醬，與起司交織在一起後，酸甜果香與奶香顯得更加醇厚，甜度也恰到好處，吃起來也很有飽足感！

除了必須要手拿的草莓杯杯之外，其他鯛魚燒都會用獨立的紙袋包裝，如果像我們這天入手的魚魚數量比較多，老闆還會提供比較大的紙袋，一提就能帶著走，非常方便～之後有機會來逛夜市的時候，別忘了可以來試試這家好吃的鯛魚燒，鹹甜口味用料都很實在，季節限定的水果口味更是必點！

這邊最後再和你們分享一個好消息～現在只要在臉書或IG拍照打卡標註台灣鯛魚燒貳號店，原價$120元的超美草莓杯杯就能優惠為$100元喲！喜歡草莓的朋友趕緊衝一發吧～

台灣鯛魚燒貳號店

營業時間：17:00-01:00 (售完為止)

週四、週六在旱溪夜市

週三、週五和週日在大慶夜市

電話：0952 825 910

地址：台中市東區旱溪東路一段(旱溪夜市) ｜ 台中市南區建國南路一段208號(大慶夜市)

粉絲專頁：台灣鯛魚燒

台灣鯛魚燒沙鹿店

營業時間：14:00–售完為止(週一公休)

電話：0979361119

地址：台中市沙鹿區四平街178號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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