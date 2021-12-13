來場日月潭清新小旅遊！南投高麗菜包必嚐、超香蝦仁飯滿到要掉出來

來到假日好想脫離都市煩悶的交通以及高樓大廈，這時候需要來一趟淨化身心靈的靜謐溫馨之旅！Ready Go這次為您介紹日月潭周邊的必去好所在，除了風光明媚的大自然以外，還有在地激推的私房美食和住宿，讓您暢遊日月潭！

｜景點推薦｜

日月潭國家風景區

日月潭國家風景區位於南投縣中部，是由交通部觀光局規劃與管理的一座國家級風景特定區，以日月潭中的山水美景及邵族文化特色為主題，打造成的度假勝地。

圖/IG @athena.commmm

在日月潭周遭有許多絕美步道可供遊客行走，絕美的日月潭搭配上風光明媚的氣候，讓身心都非常舒暢。周圍層層的山巒環繞，搭配上湖面波光粼粼，壯麗景色美不勝收，好適合在這裡拍照留念！

圖/IG @rita_sup21

而在有著落羽松季節的時刻來到日月潭，更能一覽有別以往的美景，落羽松獨有的色澤染上一絲秋冬氣息，若是在天氣良好的時刻搭乘遊艇環繞日月潭，更能盡收日月潭美景！

｜美食推薦｜

日月潭年記香菇高麗菜包

圖/IG @eat_4_life_

經過一個上午逛累了，好需要美食來充電一下！年記香菇高麗菜包是日月潭伊達邵碼頭的熱門美食，外皮被炸得酥脆，內餡是滿滿的高麗菜、香菇跟粉絲，雖然是油炸的吃起來卻意外的不油，加一點胡椒非常對味，拿到務必趁熱享用。

地址：南投縣魚池鄉義勇街75號

電話：0910-522678

營業時間：10:00-17:00（週三、四公休）

米香哥蝦仁飯

圖/IG @lin000000000

說到在地人激推的熱門美食，絕對不能錯過的就是在網路上擁有超高聲量的米香哥蝦仁飯！超霸氣的大尾蝦仁搭配道地的泰國米與鹹香的松子，一碗小碗的極品蝦仁飯$100，份量就很大，而在飯上鋪滿的蝦仁大又實在，店外有免費的炭火蝦頭湯，非常經濟實惠。

地址：南投縣草屯鎮中正路814-1號

電話：04-92381958

營業時間：11:30–14:00。17:00–20:00（週一公休）

｜住宿推薦｜

水岸休閒飯店

圖/IG @ohououchloe_

位於魚池鄉的日月潭水岸飯店除了坐擁絕佳的日月潭美景，其地理位置也是非常方便，不僅在老街裡，更鄰近伊達劭碼頭。不管是清晨到日落，坐在房間內欣賞著光影變化，便能夠沉澱一天的心情！要特別注意的是面湖的房型最為搶手，需要提前預訂。

地址：南投縣魚池鄉文化街112號

電話：04-92850566

房價：2000-4000元不等，依房型與人數而定

涵碧樓

圖/IG @jia.0123

涵碧樓除了坐擁日月潭極致的美景之外，更將南投的原民文化、風土融入旅程體驗中，期望旅客感受到日月潭的「四時之美」，以及涵碧樓所強調的「慢活」六感體驗，能夠在涵碧樓結束一天的行程非常幸福！若是來到這不妨體驗無邊際泳池帶給人身心舒暢的感受！

地址：南投縣魚池鄉中興路142號

電話：04-92855311

房價：依房型與人數而定

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