快訊

第18輪14日起預約 提供全疫苗接種1、2劑和莫德納第3劑

來場日月潭清新小旅遊！南投高麗菜包必嚐、超香蝦仁飯滿到要掉出來

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG @lin000000000、IG @eat_4_life_
圖/IG @lin000000000、IG @eat_4_life_

來到假日好想脫離都市煩悶的交通以及高樓大廈，這時候需要來一趟淨化身心靈的靜謐溫馨之旅！Ready Go這次為您介紹日月潭周邊的必去好所在，除了風光明媚的大自然以外，還有在地激推的私房美食和住宿，讓您暢遊日月潭！

｜景點推薦｜

日月潭國家風景區

日月潭國家風景區位於南投縣中部，是由交通部觀光局規劃與管理的一座國家級風景特定區，以日月潭中的山水美景及邵族文化特色為主題，打造成的度假勝地。

圖/IG @athena.commmm
圖/IG @athena.commmm

在日月潭周遭有許多絕美步道可供遊客行走，絕美的日月潭搭配上風光明媚的氣候，讓身心都非常舒暢。周圍層層的山巒環繞，搭配上湖面波光粼粼，壯麗景色美不勝收，好適合在這裡拍照留念！

圖/IG @rita_sup21
圖/IG @rita_sup21

而在有著落羽松季節的時刻來到日月潭，更能一覽有別以往的美景，落羽松獨有的色澤染上一絲秋冬氣息，若是在天氣良好的時刻搭乘遊艇環繞日月潭，更能盡收日月潭美景！

｜美食推薦｜

日月潭年記香菇高麗菜包

圖/IG @eat_4_life_
圖/IG @eat_4_life_

經過一個上午逛累了，好需要美食來充電一下！年記香菇高麗菜包是日月潭伊達邵碼頭的熱門美食，外皮被炸得酥脆，內餡是滿滿的高麗菜、香菇跟粉絲，雖然是油炸的吃起來卻意外的不油，加一點胡椒非常對味，拿到務必趁熱享用。

地址：南投縣魚池鄉義勇街75號

電話：0910-522678

營業時間：10:00-17:00（週三、四公休）

米香哥蝦仁飯

圖/IG @lin000000000
圖/IG @lin000000000

說到在地人激推的熱門美食，絕對不能錯過的就是在網路上擁有超高聲量的米香哥蝦仁飯！超霸氣的大尾蝦仁搭配道地的泰國米與鹹香的松子，一碗小碗的極品蝦仁飯$100，份量就很大，而在飯上鋪滿的蝦仁大又實在，店外有免費的炭火蝦頭湯，非常經濟實惠。

地址：南投縣草屯鎮中正路814-1號

電話：04-92381958

營業時間：11:30–14:00。17:00–20:00（週一公休）

｜住宿推薦｜

水岸休閒飯店

圖/IG @ohououchloe_
圖/IG @ohououchloe_

位於魚池鄉的日月潭水岸飯店除了坐擁絕佳的日月潭美景，其地理位置也是非常方便，不僅在老街裡，更鄰近伊達劭碼頭。不管是清晨到日落，坐在房間內欣賞著光影變化，便能夠沉澱一天的心情！要特別注意的是面湖的房型最為搶手，需要提前預訂。

地址：南投縣魚池鄉文化街112號

電話：04-92850566

房價：2000-4000元不等，依房型與人數而定

涵碧樓

圖/IG @jia.0123
圖/IG @jia.0123

涵碧樓除了坐擁日月潭極致的美景之外，更將南投的原民文化、風土融入旅程體驗中，期望旅客感受到日月潭的「四時之美」，以及涵碧樓所強調的「慢活」六感體驗，能夠在涵碧樓結束一天的行程非常幸福！若是來到這不妨體驗無邊際泳池帶給人身心舒暢的感受！

地址：南投縣魚池鄉中興路142號

電話：04-92855311

房價：依房型與人數而定

延伸閱讀>>【南投美食】在地必吃懶人包，美食搭配美景好愜意

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日月潭 美景 落羽松

延伸閱讀

南投2處家樂福設疫苗站 「打氣」冷百張禮券沒發完

原香X原鄉香氛產業鏈研討會登場 產官學齊聚日月潭

南投東眼山高空遇亂流 飛行傘友迫降失敗墜地亡

湖光山色＋名湯！5處溫泉飯店推薦　到北投、蘇澳、泰安、谷關、日月潭泡湯忘憂

相關新聞

來場日月潭清新小旅遊！南投高麗菜包必嚐、超香蝦仁飯滿到要掉出來

來到假日好想脫離都市煩悶的交通以及高樓大廈，這時候需要來一趟淨化身心靈的靜謐溫馨之旅！Ready Go這次為您介紹日月潭周邊的必去好所在，除了風光明媚的大自然以外，還有在地激推的私房美食和住宿，讓您暢遊日月潭！

顛覆想象！全台唯一「巨型珍奶、冰晶城堡」耶誕樹　2大獨特打卡點在台中

耶誕將至，全台耶誕樹陸續亮燈，除了人氣卡通角色等造型聖誕樹，台中兩處各自打造全台唯一「珍珠奶茶耶誕樹」、科技感爆棚的「冰晶城堡」，全新亮點顛覆民眾刻板印象，躍升2021年最獨特耶誕造景，最晚截至明年1

台中「傳奇烤肉飯」百元有找吃得飽！碳烤豬肋排、深海烤中卷必點，熱湯飲料無限供應

udn走跳美食／豬飛小姐 聽說在嶺東科技大學周邊有一間超人氣美食，每到用餐時間都是擠到水洩不通，而且餐點價格95-138元份量十足，還有熱湯、冷飲無限供應喝到飽。 好友飛鼠極力推薦我這家在

台中「最美文化小城」8大景點精選！日式眷村刨冰、五星上海道地菜　二日遊好吃好拍

「霧峰」以鄰近山峰多霧籠罩為美名，不只命名充滿詩意，因前台灣省議會坐落於此，而發展出最早的民主文化，現今幸福的霧峰民眾擁有著重要民主自由意識、聲名遠播的各式農產品、當地特色美食及歷史悠久的眷村文化，蘊含著許多美景、美食、文史藝術之地，因此有著「文化小城」的美名。 「南屯區」早期為原住民聚落，今日則轉型為大家所熟知的七期、中央機關及科技園區等商業區，來台中千萬別錯過聲量超高的霧峰、南屯區！

台中小鎮豆花只要銅板價！一碗25元綿密豆花快滿出來　湯圓也超軟Q

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 台中太平美食「台中小鎮豆花」雖然是夜市當中的一個小攤位，但是已經經營30年之久，不少在地人習慣到這裡來上一碗香嫩綿密的豆花，不管冷熱通通有，甚至還有湯圓、粉

台中限時夢幻遊樂園！中央公園「2022燈海隧道、紅色旋轉木馬」聖誕新亮點

台中中央公園又有新的打卡點了！紅色旋轉木馬還有浪漫的2022燈海隧道免費拍，大家可以揪朋友或是另一半來這裡打卡拍照。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。