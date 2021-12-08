台中限時夢幻遊樂園！中央公園「2022燈海隧道、紅色旋轉木馬」聖誕新亮點
終於來到了12月，在這個寒冷的季節最讓人期待的莫過於聖誕節了，近期在台中中央公園大鵬路、中科路交叉口有最新的聖誕佈景，兩座充滿童趣的紅色小旋轉木馬超可愛，尤其是在夜晚點燈的時候這裡更是吸睛亮眼。
台中中央公園聖誕布置就在全家中央公園店的旁邊，可以導航來到中央公園大鵬路、中科路交叉口就可以看見，白天逛完廣大的中央公園後，到了傍晚就可以造訪這處點起浪漫燈光的聖誕佈景打卡拍美照。
點燈時間大約為晚上六點，紅色的旋轉木馬搭配一旁的多個立體的紅色小禮物模型，在夜晚時還會點上溫暖的黃色燈飾，以及旋轉的摩天輪投影燈投射在地面上，彷彿來到了一座小小的聖誕樂園，不過大家要注意的是這紅色旋轉木馬為靜態造景，不可以觸碰也不要去騎它，需要前來拍照的遊客們發揮公德心一起愛護。
另外，在紅色旋轉木馬旁還有一座彩色的2022燈海隧道，大大的2022字樣，象徵著即將跨越到明年的意象，晚上與家人朋友們來到這裡散步拍美照相當浪漫，周末假日也可以帶上孩子或是寵物來到中央公園跑跑跳跳。
延伸閱讀>>最夢幻炫彩冰晶城堡閃亮登場！台中廣三SOGO聖誕裝飾免費拍想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言