彰化最夯彩色花海升級！「董家花田」即日開園，超萌摩艾石像秒出國
「董家花田」以康乃馨花田爆紅，但其實除了康乃馨外，園區內還種植了許多不同的花卉，像是洋結梗、菊花、非洲菊、紅狼尾草、薫衣草等花卉，通通都可以在「董家花田」欣賞到其美麗姿態。
歷經一番的整修「董家花田」有了新樣貌，來到園區除了可以欣賞許多不同品種的花卉之外，園區內還增設了許多藝術裝置，坐在淡雅的鵝黃色天幕下欣賞美景也別有一番風味，另外老闆也把復活島的摩艾石像復刻到園區內，讓園區多了一番異國風情，無法出國的後疫情時期還能來「董家花田」沾染一點出國的氛圍。
「董家花田」將於12月4日起開始試營運，入園門票100元(可抵消費50元)，田尾鄉親可享50元優惠價(可抵消費50元)，7歲以下的孩童則為免費入園。另外12月4日至12月5日兩天，田尾鄉農會舉辦「花現美好田尾-植物們的產地」市集，來訪的旅人可以先逛逛市集，再到董家花田大拍美照，園區內也提供輕食、咖啡、飲品等餐飲服務，快來一同享受鄉村的慢活步調。
景點地址：彰化縣田尾鄉豐田村光復路四段161號
開園時間：12/4試營運
入園門票：門票100元(可抵消費50元)/田尾鄉親50元(可抵消費50元)/7歲以下免費
注意事項：禁帶外食、禁止吸菸、禁止攀折花木、落實垃圾分類
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